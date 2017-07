Fotbalul european revine la TVR. JO se văd tot la Televiziunea Română

CA al SRTv a aprobat achiziţia mai multor meciuri ale echipelor româneşti în tururile preliminare Champions League şi Europa League . TVR va difuza Jocurile Olimpice din 2018 şi 2020

Competiţiile sportive importante pentru publicul din România sunt în portofoliul Televiziunii Române.

Calificările în următorul tur al cupelor europene de fotbal se joacă la TVR. Microbiştii vor putea urmări la Televiziunea Română meciurile celor de la Viitorul, FCSB, Dinamo şi Astra, pentru accederea în play-off Champions League, respectiv Europa League.

Consiliul de Administraţie (CA) al TVR a aprobat, în şedinţa de astăzi, achiziţionarea, cu titlu exclusiv pe piaţa media din România, a partidelor Viktoria Plzen – FCSB şi Viitorul - APOEL Nicosia din turul 3 preliminar al Champions League, respectiv dubla manşă Dinamo – Athletico Bilbao şi returul Astrei Giurgiu cu ucrainienii de la Oleksandria, din turul 3 preliminar al Europa League.

Membrii CA au decis şi cumpărarea drepturilor tv pentru Jocuri Olimpice de Iarnă din Coreea de Sud (februarie 2018, Pyeongchang) şi a Jocurilor Olimpice de Vară 2020 din Tokyo, Japonia.

„Suntem mândri că am reuşit să negociem şi să putem oferi în continuare telespectatorilor Jocurile Olimpice, atât pe cele de Iarnă, cât şi pe cele de Vară. Difuzarea acestor competiţii reprezintă o tradiţie pentru TVR, pe care ne bucurăm să o păstrăm”, declară Irina Radu, Preşedinte-Director General al TVR. „În plus, prin achiziţionarea meciurilor pe care echipele de club româneşti le joacă în cupele europene, vrem să ne revanşăm faţă de iubitorii fobalului care au suferit când, din cauza problemelor financiare, am pierdut drepturile TV pentru unele competiţii”, a mai adăugat PDG al TVR.

În această săptămână, miercuri, 26 iulie, Viitorul lui Hagi dispută meciul tur în compania ciprioţilor de la APOEL Nicosia, pentru ca, a doua zi, joi, 27 iulie, să avem Dinamo - Athletico Bilbao. Săptămâna viitoare, emoţiile revin odată cu partidele returur: pe 2 august, Viktoria Plzen – FCSB, iar pe 3 august: Athletico Bilbao – Dinamo şi Oleksandria – Astra Giurgiu.