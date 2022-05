Filmul „Totul nu va fi bine”, exclusiv online, pe canalul YouTube al Arhivei TVR

Proiectul media al Televiziunii Române dezvoltat pe canalul de YouTube al Arhivei TVR continuă în acest weekend cu filmul „Totul nu va fi bine”, o producţie despre efectele dezastrului nuclear de la Cernobîl, din 1986. Documentarul, realizat de Adrian Pîrvu şi Helena Maksyom - de origine ucraineană - poate fi urmărit timp de 24 ore, începând de duminică, 29 mai, ora 10.00.

„Totul nu va fi bine” spune povestea celor doi realizatori care pleacă într-o călătorie pentru a descoperi urmările Cernobîlului asupra lor. Pe parcursul drumului, cunosc şi alţi oameni afectaţi de explozia din 1986, iar problemele lor de sănătate se agravează.

„Am filmat primele cadre pentru acest documentar în primăvara lui 2015. Am plecat la Kiev fără să cunosc pe nimeni şi după 7 ani, viaţa mea a devenit strâns legată de Ucraina”, spune Adrian Pârvu. „Am început cu o idee vagă de a face un film despre prima generaţie născută după Cernobîl şi, pe parcursul a 5 ani, am descoperit oameni minunaţi, poveşti care mi-au schimbat perspectiva asupra lumii şi am şi multe lecţii de viaţă”, continuă Adrian.

Regizorul român Adrian Pîrvu s-a născut în 1986, anul accidentului de la Cernobîl. Este pe jumătate nevăzător, iar mama sa a crezut că glaucomul şi orbirea parţială au fost cauzate de vizita ei în Ucraina în timp ce era însărcinată în şase luni. După ce află povestea naşterii sale, Adrian decide să plece în Ucraina pentru a face un film despre oamenii afectaţi de Cernobîl şi pentru a găsi o modalitate de a se simţi mai bine cu sine.

La Kiev, o întâlneşte pe Helena care a crescut în Ucraina cu consecinţele dezastrului. Devin prieteni şi descoperă că Helena se confruntă cu dureri cronice şi trebuie să-şi menţină starea de sănătate în mod constant. După ce ea renunţă la slujbă şi suferă o intervenție chirurgicală complicată la spate, ei devin parteneri în realizarea filmului.

Întâlnirea cu Helena Maksyom a fost momentul cu cel mai mare impact asupra vieţii sale, după cum mărturiseşte. „Amândoi am învăţat să facem acest film împreună şi sunt convins că am reuşit să-l terminăm datorită abilităţii ei de a vedea şi înţelege lucruri care pe mine mă depăşeau. Helena este acum voluntar cu forţele armate în estul Ucrainei. Deşi a avut posibilitatea să plece din ţară, a hotărât să meargă acolo unde poate să ajute. Această determinare sinceră de a face bine este reflectată şi în munca ei de cineast”, mai spune Adrian Pîrvu.

Difuzarea unor producţii pe canalul de YouTube al Arhivei TVR este parte a unui amplu proiect media al televiziunii publice. În ultima duminică a fiecărei luni, TVR programează, exclusiv online, filme realizate în co-producţie cu diferiţi parteneri, pe canalul YouTube al Arhivei TVR. Acestea sunt disponibile şi pot fi vizionate pe parcursul a 24 de ore.

„Totul nu va fi bine” poate fi urmărit, timp de 24 ore, din 29 mai, ora 10.00, accesând link-ul.

Anul producţiei: 2020

Durata: 82 minute

Audienţă Generală

Regia: Adrian Pîrvu șşi Helena Maksyom

Scenariul: Adrian Pîrvu șşi Helena Maksyom

Imaginea: Adrian Pîrvu, Helena Maksyom, Denis Melnik, Radu Gorgos

Montaj: Alexandru Radu, Vladimir Gojun

Producători: Alexandru Solomon și Ada Solomon

Producător: Hi Film Productions

În coproducţie cu Tato Film (Ucraina) șşi microFILM

Proiectat finanţat de Televiziunea Română

Distribuţia

Helena Maksyom

Adrian Pîrvu

Viorica Pîrvu

Alexandr şi Lichidatorii de la Cernobîl

Iulya Gerasymova