Eurovision România: Duminică aflăm primii trei finalişti ai Selecţiei Naţionale

Semifinala este transmisă live la TVR 1, TVRi, TVR Moldova şi pe TVR+, pe 21 ianuarie, de la ora 21.00.

Începe seria show-urilor Selecţiei Naţionale Eurovision! Duminică, 21 ianuarie a.c., în direct de la Focşani, telespectatorii TVR 1, TVRi, TVR Moldova şi TVR+ îi vor putea urmări pe primii semifinalişti Eurovsion din acest an. Într-un show plin de culoare şi muzică bună, transmis în direct de la Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia”, din Focşani, vom asculta melodiile interpretate de Lina („A Love Worth Falling For”), Johnny Bădulescu („Devoted”), Hellen („From Underneath”), Eduard Santha („Mesom Romales”), Echoes („Mirror”), Alex Florea („Nobody Told Me It Would Hurt”), Waleska („Renacer”), Liviu Anghel („Rise Up”), CornEL („Take Me Away”), Tom Hartis („Teardrop Rain”), Elena Turcu („The Perfect Fall”) şi Alexia & Matei („Walking On Water”), la prima semifinală Eurovision România (imagini, aici: https://www.youtube.com/watch?v=y6_rfMfyp88). Piesele sunt disponibile pe siteul dedicat: http://eurovision.tvr.ro.

Telespectatorii TVR vor afla, pe 21 ianuarie, în direct, de la 21.00, primii trei finalişti ai Selecţiei Naţionale din show-ul prezentat de Diana Dumitrescu şi Cezar Ouatu. Cei doi artişti vor fi susţinuţi, din Camera Verde, de Anca Medeleanu, prezentator TVR Iaşi, care va culege impresiile, reacţiile şi emoţiile artiştilor.

Pentru realizarea show-ului, organizatorii mizează pe un spectacol de lumini creat cu 100 de capete mobile inteligente şi 100 de proiectoare convenţionale, instalaţie de sunet d&b şi 70 de m2 de ecrane LED. 9 camere vor urmări toate detaliile show-ului, aducând evenimentul în casele telespectatorilor TVR.

Luminiţa Anghel, interpreta care împreună cu Sistem a adus României locul al treilea la Eurovision Kiev în 2005, va deschide show-ul primei semifinale cu un moment inedit: va cânta şi va dansa „Hora din Moldova” alături de Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei.

Când juriul se va retrage pentru a decide cine merge mai departe în concurs, pe scenă vor urca Mircea Baniciu, Ovidiu Lipan Ţăndărică, Josef Kappl, Sorin Voinea şi Nicu Patoi, adică Pasărea Rock. Timp de 30 de minute, cele cinci legende ale muzicii româneşti vor susţine un recital electrizant, interpretând „Andrii Popa”, „Pasărea Roc...k and roll” sau „Căluşandra”.

În fiecare sâmbătă, în direct la TVR 1, de la ora 22.00, semifinalele vor fi prefaţate de „Culise Eurovision 2018“, o serie de emisiuni live despre ultimele pregătiri pentru show-uri, impresii la cald, imagini de la repetiţii şi de la conferinţele de presă premergătoare evenimentelor.

Vineri, 19 ianuarie, la Focşani, are loc prima conferinţă de presă dedicată concursului Eurovision, conferinţă la care vor fi prezenţi: Doina Gradea, Director General Interimar SRTv, Diana Dumitrescu, prezentator show, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor locale.

Despre artiştii invitaţi:

Luminiţa Anghel a reprezentat România la Eurovision în 2005, alături de trupa Sistem, cu piesa Let me try. Concursul s-a desfăşurat la Kiev, iar reprezentanţii României s-au clasat pe locul al treilea.

De-a lungul timpului, cunoscuta interpretă a mai câştigat locul I locul I la festivlalul internaţional Cerbul de aur (2001), premiul I şi trofeul pentru cea mai bună voce internaţională la «Song for Europe festival» din Malta şi acelaşi loc la festivalul internaţional Cairo (2003), interpretând piesa „I Ask You Why”.

Lansat în anul 2014, proiectul Pasărea Rock reuneşte cinci nume grele ale muzicii româneşti: Mircea Baniciu, Josef Kappl şi Ovidiu Lipan Ţăndărică, Sorin Voinea şi Nicu Patoi. Ajunşi la vârsta maturităţii artistice, cei cinci artişti nu s-au rupt de trecut, Pasărea Rock împletind stilul muzical al anilor ‘70 cu influenţele moderne.

De-a lungul celor 4 ani de la înfiinţare, Pasarea Rock a lansat un album intitulat Legenda, două EP-uri (Legenda şi Căluşandra), mai multe videoclipuri şi a adus în faţa publicului proiecte precum Lansarea Pasărea Rock cu invitaţi, de la Sala Palatului 2014, Pasărea Rock simfonic, Pasărea Rock ecvestru şi Pasărea Rock unplugged.

Înfiinţat în anul 1995, Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei, condus de Maria Murgoci, promovează cultura tradiţională din zona Vrancei. De-a lungul timpului, ansamblul a susţinut spectacole şi turnee în ţară şi în străinătate - Irak, Austria, Franta, Italia, Belgia, Suedia, Norvegia, Ungaria, Cehia, Tarile Baltice, Republica Moldova, Grecia, Anglia, Turcia, Polonia sau Rusia.

Despre prezentatorii show-ului:

Actriţă şi model, Diana Dumitrescu şi-a făcut debutul în piesa de teatru „Chiriţa la băi”, în anul 2003 şi a continuat activitatea în teatru interpretând roluri în piesele „Hârca se întoarce”, „Prestăm servicii artistice” şi „O noapte furtunoasă”. De-a lungul carierei, a jucat în numeroase filme şi seriale tv, iar Televiziunea Română a debutat în programul TVR 2 „Revelion la Cabaret”.

Unul dintre cei mai talentaţi contratenori ai generaţiei sale, datorită muzicalităţii şi tehnicii vocale deosebite, Cezar Ouatu a reprezentat România la Eurovision Song Contest 2013, la Malmö, cu piesa „It’s My Life” (muzică şi versuri Cristian Faur).

Cezar Ouatu a început să studieze pianul la vârsta de şase ani. În 2001, este acceptat la Conservatorul „Giuseppe Verdi” din Milano, iar în 2004, obţine punctaj maxim la examenul de stat, absolvind astfel unul dintre cele mai prestigioase conservatoare din Europa.

Timbrul lui special, inconfundabil, i-a adus din partea fanilor apelativul „The Voice”.

Absolventă a Universitatăţii de Arte „George Enescu” din Iaşi, Facultatea de Teatru, clasa Emil Coşeru, Anca Medeleanu a colaborat cu Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi, Ateneul din Iaşi dar şi cu Teatrul Fix, singurul teatrul independent din Zona Moldovei. La Televiziunea Română, prezintă emisiunea „Regional Cafe”, difuzată la TVR 3 şi TVR Iaşi.

Despre Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia”:

Inaugurată în 1913, clădirea teatrului a fost realizată în perioada 1909-1913, la iniţiativa maiorului în rezervă Gheorghe Pastia. O comisie condusă de arhitectul Ion Mincu, actorul Constantin Nottara şi Gheorghe Băicoianu a selectat proiectul arhitecţilor Constantin Ciogolea şi Simion Vasilescu pentru viitorul edificiu, iar lucrările au fost finanţate de filantropul focşănean.

Inaugurarea a avut loc în data de 22 noiembrie 1913, cu spectacolul „Fântâna Blanduziei” de Vasile Alecsandri, în montarea Companiei Dramatice a Teatrului Național din Iaşi, aflată sub conducerea lui Mihail Sadoveanu.

În această clădire au fost susţinute spectacole până în anul 1987, când, din cauza degradărilor produse de cutremure, activitatea a fost întreruptă. După anul 2000, edificiul a fost consolidat şi restaurat, teatrul fiind redeschis în anul 2004.