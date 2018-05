Eurovision 2018: primii zece concurenţi calificaţi în Marea Finală

Miercuri, The Humans intră în concurs, la repetiția pentru juriu. Reprezentanții României vor cânta în a doua semifinală, joi seara, în direct şi în exclusivitate, la TVR.

Prima semifinală Eurovision 2018 s-a încheiat. Doar 10 dintre cei 19 concurenți care au intrat astăzi în concurs merg mai departe. Juriile de specialitate și fanii din țările repartizate în prima semifinală, alături de cei din din Portugalia, Spania și Marea Britanie, au decis cine sunt aceștia:



Austria: Cesár Sampson - Nobody But You; Estonia: Elina Nechayeva - La Forza; Cipru: Eleni Foureira – Fuego; Lituania: Ieva Zasimauskaitė - When We're Old; Israel: Netta – Toy; Cehia: Mikolas Josef - Lie To Me; Bulgaria: Equinox – Bones; Albania: Eugent Bushpepa – Mall; Finlanda: Saara Aalto – Monsters și Irlanda: Ryan O'Shaughnessy – Together merg în Marea Finală a concursului.



Miercuri, The Humans intră în concurs. Începând cu ora 22.00, reprezentanții noștri, alături de ceilalţi concurenţi, vor urca pe scena de la Altice Arena pentru repetiţia la care juraţii vor puncta cei 18 semifinaliști. Conform regulamentului, show-ul nu va fi televizat, iar punctajele vor fi date publicității doar după Marea Finală.





Pe 10 mai, România trece prin emoţiile semifinalei Eurovision.





Cea de-a doua semifinală, în care vor concura şi reprezentanţii României, The Humans, cu melodia Goodbye, va avea loc joi, 10 mai, iar spectacolul va fi transmis în direct pe TVR 1, TVR HD, TVR Internațional şi TVR+, de la ora 22.00.



Reprezentanţii României vor intra în concurs pe poziţia a doua, în prima parte a semifinalei de joi.



Finala Eurovision 2018 va avea loc sâmbătă, 12 mai, iar telespectatorii români o vor putea urmări în direct pe TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR+, începând cu ora 22.00.



Pentru alte informaţii, vă rugăm să ne scrieţi la: eurovision.romania@tvr.ro