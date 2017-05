Casa de Producţie TVR vă propune spectacolul "Locomotiva"

Sfârşitul lunii mai şi primele zile din iunie vă aduc din partea TVR o nouă invitaţie la teatru - spectacolul preluat de la Naționalul București "Locomotiva", de André Roussin, regia Mihai Manolescu.

2017 înseamnă împlinirea a 60 de ani de Teatru Național de Televiziune.

Dorința noastră este să aducem un omagiu celor care au făcut pionierat și care ne-au lăsat amintiri de o valoare inestimabilă.

Iată cum vede începuturile reputatul critic, istoric și iubitor de teatru Constantin Paraschivescu:

„După o nefericită întrerupere de câțiva ani, când a fost desființată redacția de specialitate, Teatrul Național de Televiziune a renăscut datorită entuziasmului unor redactori și regizori care au creat o Casă de Producție în domeniu, astăzi sub coordonarea omului de teatru experimentat Demeter András.

Entuziasmul a caracterizat și momentul apariției primelor seri de teatru la televiziunea română, în 1957, la câteva luni după lansarea în peisajul nostru public a acestui ecran mic, care a captat cu o forță magică uluitoare lumea; revelionul din 1956 a marcat difuzarea primei emisiuni de televiziun de la noi, iar în 23 mai 1957 s-a transmis primul spectacol de teatru, din sala Studio a Teatrului Național București, cu piesa Ziariștii, de Al. Mirodan, în regia lui Moni Ghelerter, avându-l pe Radu Beligan în rolul principal.

Dar cum s-ar putea numi întâlnirile aproape zilnice ale realizatorilor cu artiștii convocați la repetiții în platoul din strada Molière, pentru schimb de păreri, indicații, glume, comentarii, noutăți la ordinea zilei, sub un copac proverbial din curtea sediului, denumit pur și simplu... redacția de sub dud, nu tot entuziasm era? Acolo venea des Tudor Vornicu și stimula energiile, lansau idei primii regizori și operatori (Nicolae Motric, David Esrig, Lucian Pintilie, Petre Sava Băleanu, Letiția Popa, Cornel Todea și Boris Ciobanu, Emil Hențiu, Beatrice și Ovidiu Drugă, etc) Generația anilor 60 care a pus bazele unui nou gen de exprimare artistică și – prin variație – comentarii și publicistică.

Principalii factori de coordonare, la repetiții și transmisii, erau plasați laolaltă într-un spațiu redus, la un pupitru complex, regizor artistic, regizor de montaj, sunetist, tehnician de lumini, într-o cabină îngustă cât o cutie, pe o latură...direcția presei!

În Molière era o lume extraordinară. Veneam în Televiziunea Română cu senzația ca vin într-o familie – mărturisește actorul George Mihăiță, protagonistul uni entuziast spectacol din luna mai (iată că reiau expresia și ca etalon de creație): „Capul de rățoi”, de George Ciprian. Spectacolele erau atunci în transmisiune directă, și ce emoții puteai să ai – spune Mihăiță în interviul pe care i l-a luat Andra Gavril, difuzat înainte de spectacol, din studioul din Molière. Unde, spunea Andra Gavril, a început istoria Televiziunii Române și unde, acum, este sediul Casei de Producție TVR. Care o împlinește cu inspirație, rigoare, competență și...n-am ce face, reiau: entuziasm! Felicitări!”

***

Casa de Producție TVR vă invită să urmăriți un spectacol preluat de la Teatrul Național București - Locomotiva, de André Roussin.

În distribuție: Carmen Stănescu, Damian Crâşmaru, Aimee Iacobescu, Iuliana Moise, Dragoş Ionescu, Alexandru Bindea

Traducerea: Ileana Scipione

Regia artistică: Mihai Manolescu

Decoruri: Vasile Rotaru

Costume: Eugenia Botănescu

Muzica: Dorina Crişan Rusu

Redactor: Michaela Macovei

Director de imagine: Beatrice Drugă

Director de producție: Eugen Martin

Regia de montaj: Emilia Andreescu

Regia și adaptarea TV: Silviu Jicman



Program de difuzare:



TVR 2: luni, 29 mai, ora 21.00

TVR MOLDOVA: sâmbătă, 3 iunie, ora 16.00

TVR Internaţional: sâmbătă, 3 iunie, ora 18.00

TVR 3: duminică, 4 iunie, ora 22.00



Teatrul Național de Televiziune este un proiect Casa de Producție TVR, difuzat pe canalele TVR și online pe TVR+.

Producător coordonator: DEMETER András István