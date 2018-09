Casa de Producţie TVR prezintă: „Bani din cer”, de Ray Coonay

Casa de Producție TVR îl aniversează pe actorul George Mihăiţă prin programarea spectacolului „Bani din cer”, de Ray Coonay, în montarea lui Horaţiu Mălăele, difuzat la TVRi, TVR MOLDOVA şi TVR 3 în perioada 21-23 septembrie.

George Mihăiţă s-a născut în 23 septembrie 1948. A absolvit în 1971 Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică "I. L. Caragiale" București, secția Actorie, clasa prof. univ. Sanda Manu. Începând cu anul 2000 este directorul Teatrului de Comedie din București.

Este cunoscut pentru zecile de roluri în spectacolele de la Teatrul de Comedie, Teatrul L. S. Bulandra, Naţional I.L. Caragiale, dar şi pentru rolurile din filme ca Reconstituirea, regizat de Lucian Pintilie, Promisiuni, regia Elisabeta Bostan, Niște băieți grozavi, regia Cornel Diaconu, Omul zilei, regia Dan Pița, Nunta mută, regia Horaţiu Mălăele, Undeva la Palilula (2012), regia Silviu Purcărete, sau din seria B.D.

Despre rolul din “Reconstituirea”, iată ce declara în urmă cu 5 ani în ziarul Adevărul:

“Am dat probe cu Pintilie la Sinaia, puţin mai sus de gară. Locul se vede, mă opresc şi acum, când trec prin zonă, şi-mi dau seama câte mutaţii geografice se petrec, doar privind locul acela. S-a dus terenul la vale, nu mai seamănă deloc cu locul unde am dat eu probe... Dar, să revin. Am dat mai mulţi probe. Ne-au dat scenariul să-l citim. În dreptul rolului meu era scris „Virgil Ogăşanu sau Sebastian Papaiani“. Aşa am primit scenariul. Am dat probele şi am primit o scrisoare acasă, în care nu era specificat dacă am luat sau nu proba, dar ne zicea ca, peste vară, să nu ne tundem şi să nu ne bronzăm. Probabil mai căutau şi pe alţii. Am filmat, dar nu-mi dădeam seama cât de important era ceea ce făceam. Ţin minte că i-am spus lui Pintilie: „După ce terminăm, poate aveţi şi un film în care să simt şi eu că mă remarc“. Superb... Da, şi Pintilie, ca un părinte, mi-a zis: „Stai să vezi premiera“. Da, a fost direct interzis. L-au pus la „Luceafărul“ fără afişe! S-au spart geamuri în haosul acela, toată lumea voia să-l vadă. Păi, când tovarăşii din conducere au vizionat filmul, unul dintre ei a spus că această peliculă ar trebui închisă într-o cameră şi înghiţită cheia. Ceauşescu i-a dat drumul. Noroc că era în perioada lui de deschidere, aşa".

Actorul George Mihăiță a fost decorat la 13 decembrie 2002 cu Ordinul național Serviciul Credincios în grad de Cavaler, alături de alți actori, „pentru devotamentul și harul artistic puse în slujba teatrului românesc, cu prilejul împlinirii unui veac și jumătate de existență a Teatrului Național din București”. A fost redactorul şef al revistei pentru adolescenţi “Salut”.

***

Bani din cer

de Ray Coonay

Traducerea Gheorghe Lăzărescu

Preluare de la Teatrul de Comedie

În distribuţie: George Mihăiţă, Virginia Mirea, Gheorghe Dănilă, Mihaela Teleoacă, Dan Tudor, Eugen Racoţi, Şerban Georgevici.

Scenografia: Puiu Antemir

Producător: Zoe Bălan

Regia TV: Silviu Jicman

Regia artistică Horaţiu Mălăele

“Într-o lume răvăşită de conflicte religioase, interetnice, interumane, într-o lume măcelărită de prostie şi incultură, singura soluţie pământean-tămăduitoare ar fi lumina spiritului. Ştiut fiind că şi comedia este chiriaşa pe viaţă în casa spiritului, având convingerea că şi râsul va mântui lumea, propunem acest spectacol a cărui singură mare virtute este UMORUL”. Horaţiu Mălăele

***

Program de difuzare:

TVR Internațional: vineri, 21 septembrie, ora 23.00 şi sâmbătă, 22 septembrie, ora 15.50 (ora României)

TVR MOLDOVA: sâmbătă, 22 septembrie, ora 11.40

TVR 3: duminică 23 septembrie, ora 20.00

***

Teatrul Național de Televiziune este un proiect Casa de Producție TVR, difuzat pe canalele TVR

Producător coordonator: DEMETER András István