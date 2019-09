Casa de Producţie TVR: „Chinezii” de Michael Frayn

Casa de Producție TVR vă invită să urmăriți duminică, 29 septembrie, de la ora 20.00*, pe TVR 3, o producție din 2013: „Chinezii” de Michael Frayn.

Vreme de 5 luni, Teatrul Național de Televiziune și-a găsit locul în grila TVR1. A fost un gest firesc pentru o rubrică de-o vârstă cu Televiziunea Română. Mulțumim tuturor celor care au urmărit spectacolele difuzate pe TVR1 și îi asigurăm că mesajele trimise au ajuns la noi, ne-au bucurat și ne-au făcut să prețuim și mai mult această comoară numită „Arhiva de Aur TVR”.

Rămânem alături de iubitorii teatrului și continuăm să difuzăm spectacole pe TVR3, TVR Internațional, TVR Moldova și TVR+. Casa de Producție TVR vă invită să urmăriți duminică, 29 septembrie, la ora 20.00*, pe TVR 3, o producție din 2013: „Chinezii” de Michael Frayn

THE TWO OF US (1970)

În distribuție: Cerasela Iosifescu şi George Alexandru

Traducerea: Petre Bokor

Adaptarea: Mircea Cornișteanu

Regia artistică, adaptarea și scenografia: Mircea Cornișteanu

Director de imagine: Daniel Șerbănică

Producător: Dana Andriescu / Redactor: Zoe Bălan

„O piesă scrisă cu excepțional meștesug, prilej pentru cei doi actori să-și dea măsura talentului comic și a fanteziei în interpretarea mai multor partituri. O mică bijuterie a genului, care satirizează uniformizarea produsă în societate de rutina vieții zilnice a clasei mijlocii, cu automatismele ei, cu permanenta repetare a micilor bârfe de la serviciu și de acasă, cu ritualurile răsuflate ale întâlnirilor periodice când la unul, când la altul, cu plictiseala înecată în alcool și discuții sterile pe subiecte anoste, care-i face pe toți asemănători, de parcă ar fi CHINEZI, asa cum ne apar aceștia nouă, europenilor. A fost o mare plăcere pentru mine să fac spectacolul atât la teatru, cât și în studioul TVR. Sper să aibă și la televiziune același mare succes pe care l-a avut (și încă-l mai are) pe scenă.” Mircea Cornișteanu

Teatrul Național de Televiziune este un proiect Casa de Producție TVR, difuzat pe canalele TVR și online pe TVR+.

Producător coordonator: DEMETER András István

*Programele TVR pot suferi modificări în funcție de evenimentele de ultimă oră.