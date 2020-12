Casa de Producție vă invită la spectacolul „Caligula”

Duminică, 3 ianuarie, de la miezul nopții (4 ianuarie, ora 00.00), la TVR 1 se difuzează spectacolul „Caligula”, producție TVR 2020, regia Silviu Jicman. Piesa este programată In Memoriam Albert Camus.

Am început anul 2020 cu o difuzare Caligula - spectacol realizat în colaborare cu Teatrul Naţional I.L. Caragiale – cu Ovidiu Iuliu Moldovan în rolul titular, am continuat cu Caligula lui Victor Ioan Frunză - preluare de la Teatrul Municipal Baia Mare - și am încheiat cercul cu cea mai recentă producție Caligula, pe care o propunem spre revedere.

„Caligula” a avut proiecția de gală anul acesta, în septembrie, în cadrul stagiunii Teatru în TVR, exact în ziua în care s-au împlinit 75 de ani de la premiera mondială.

Difuzarea din ianuarie este și IN MEMORIAM Albert Camus (7 noiembrie 1913 - 4 ianuarie 1960).

„Caligula”, după Albert Camus

Regia: Silviu Jicman

Dîn distribuție: Demeter András, Daniela Nane, Gavril Pătru, Ioan Chelaru, Mihai Ciucă, Andrei Finți, Ion Haiduc, Cristian Jicman, Lari Giorgescu, Alexandru Bindea, Marius Calugărița, Mihai Gruia Sandu

Caligula își dorește luna de pe cer, iubește poezia și arta, trezoreria statului i se pare puțin importantă și singurătatea, o stare de fapt. Cum a guverna înseamnă a fura, ordonă ca senatorii și cei bogați să își doneze averile în favoarea statului și apoi să fie uciși. Distrugându-i pe toți, se distruge și pe el înainte de a obține imposibilul - luna.

Albert Camus a scris Caligula în 1938 după ce a citit Viața celor 12 Cezari a lui Suetoniu. Avea 25 de ani și visa să joace el însuși rolul împăratului roman însetat de sânge. În 1944 piesa a fost publicată la Gallimard.

În patru acte, în proză, această „tragedie a inteligenței” a avut premiera în 26 septembrie 1945, la Teatrul Hebertot din Paris, cu Gérard Philipe în rolul titular. Caligula este corespondentul împăratului roman Caius Iulius Caesar Germanicus care, asemenea nepotului său Nero, a fost unul dintre cei mai cruzi tirani ai Romei. Poreclit Caligula (caligae=Cizmuliță), Caius Germanicus este unul dintre cei 12 Cezari ai lui Suetoniu. Extravagant și inuman, omoară fără judecată, umilește senatorii și pe toți supușii puterii sale absolute. O extravaganță este ridicarea calului său Incitatus la rangul de consul.

