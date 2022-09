Casa de Producție TVR vă propune să urmăriţi „GOTTLIEB” | VIDEO

Duminică, 2 octombrie, spectacolul se difuzează de la ora 15:00*, pe TVR 3, şi de la ora 23:00*, la TVR MOLDOVA şi TVR Internaţional.

Teleplayul aduce în faţa telespectatorilor o societate care este funcţională administrativ, dar în care s-a instaurat frica. Oamenii nu mai au curajul să ia atitudine în faţa delictelor minore sau majore. Totul merge ca un ceas, doar că oamenii şi-au pierdut personalitatea. Hackerii, la fel ca incendiatorii, sunt noii lupi ai societăţii. Focul nu arde doar case, ci în primul rând arde conştiinţe, la fel ca un război…

În distribuție: George Constantinescu, Victoria Cociaş, Demeter András, Constantin Florescu, Oana Marcu, Mihai Răducu, Sever Bârzan, Sebastian Haţegan, Gabriela Valentir, Cristian Jicman, Meda Topârceanu, Azaleea Necula, Bogdan Acatrinei, Robert Ciupitu

„GOTTLIEB” - după „Biedermann și Incendiatorii”, de Max Frisch

Adaptarea pentru televiziune și regia artistică: Andrei Măgălie

Teleplay realizat cu sprijinul Ambasadei Elvetiei și al Swiss Sponsor’s Fund.

„Biederman a fost o propunere care i-a entuziasmat pe unii dintre actorii din distribuție, i-a convins pe alții și atunci am pornit să facem proiectul acesta. Biederman este un om ca noi toți ceilalți care nu ia o atitudine, care spune că e bine, că se poate trăi și de ce să nu ne bucurăm de viață? Pe parcursul acestei experiențe teribile pe care o are și în lipsa unei atitudini, toate lucrurile merg în afara voinței lui. Lipsa atitudinii și lașitatea conduc la tragedie. De fapt este o alienare a spiritului, care impune o resetare a conștiintei. Despre asta e vorba în acestă piesă. Orice regizor când își iubeste personajele, își iubeşte actorii. Pe platou nu există decât un singur om: ACTORUL. Noi, toți ceilalți, facem ca ei (actorii) să se poată exprima. Toată lumea se adaptează ca ei să-și păstreze aceeași candoare, putere de exprimare, de interacțiune. Am reușit să vorbesc cu ei, să ne înțelegem, pentru că actorii vin cu toată energia lor, cu talentul lor, cu o sumă de valori, pe care trebuie să le armonizeze, aici pe platou. Și asta e cel mai important.” (Andrei Măgălie, regizor)

***

Teatrul Național de Televiziune este un proiect Casa de Producție TVR.

