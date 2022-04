Casa de Producție TVR vă propune, de 1 mai, comedia „Milionar la minut”

Constantin Dicu a adaptat pentru televiziune piesa „Milionar la minut”, semnată de Tudor Popescu. Spectacolul se difuzează duminică, 1 mai, de la ora 22:00*, pe TVR 3. | VIDEO

Adaptare tv de Constantin Dicu, după piesa cu acelaşi titlu de Tudor Popescu, spectacolul a avut premiera pe 30 septembrie 1999 şi spune povestea mai multor personaje care încearcă să se îmbogăţească „peste noapte”.

Doi hoţi, un funcţionar în minister, cu bani la CEC, vilă şi tablouri de valoare, obţinute pe căi necinstite, o soţie snoabă, doi copii de bani gata, un tânăr poliţist şi un vecin curios încearcă să devină „milionari la minut".

„Cu Dem Rădulescu nu prea voiam să lucrez. Mai lucrasem la o scenetă de revelion, unde fusesem oarecum obligați de context. I-am și spus că nu vreau să lucrez cu el pentru că în primul rând nu îl cunosc și în al doilea rând pentru că am auzit de la colegi că e un actor dificil. Iar el mi-a spus că el mă cunoaște prin prisma producțiilor mele anterioare și că ar vrea să colaborăm. La lucru, am descoperit că e un actor foarte talentat, foarte concentrat și foarte serios. Chiar îmi aduc aminte că la una dintre secvențe, întâmpinam dificultății pentru că unui actor nu îi ieșea rolul. Dem Rădulescu m-a rugat să îl las 5 minute cu el. L-a luat deoparte și când s-au întors, secvența a ieșit din prima exact așa cum îmi doream eu. La sfârșitul filmărilor mi-a propus două lucruri: să fim prieteni pe viață și să facem împreună un spectacol după Peripețiile bravului soldat Švejk. Eu m-am bucurat și am acceptat, însă din păcate nu am mai apucat pentru că el a plecat prea devreme dintre noi”, povestea într-un interviu regizorul Constantin Dicu.

În anul 2000, „Milionar la minut” a fost nominalizat la Premiul UNITER pentru cel mai bun spectacol de teatru TV.

În distribuție: Dem Rădulescu, Mișu Fotino, Dan Condurache, Adriana Trandafir, Vlad Zamfirescu, Dorina Chiriac, Costel Cașcaval, Marius Rizea

Imagine: Radu Călin Stoenescu / Sunet: Jean Ionescu, Cristian Lupu / Montaj: Constantin Marciuc / Decor: Virgil Popa / Costume: Elena Timonu

Spectacolul va fi difuzat și pe TVR Moldova și pe TVR Internațional tot duminică, 1 mai, la ora 23.00*

***

Teatrul Național de Televiziune este un proiect Casa de Producție TVR.

*Programele TVR pot suferi modificări în funcție de evenimentele de ultimă oră.