"Vandalul", un spectacol de Andreea Vulpe, la TVR 2

La TVR 2, vă invităm să urmăriţi luni, 25 septembrie, de la ora 21.10, „Vandalul” de Hamish Linklater, regizat de Andreea Vulpe.

În această vară, Casa de Producţie TVR v-a propus o selecție de spectacole realizate în cei 60 de ani de la înfiinţarea Teatrului Naţional de Televiziune. Ați putut urmări montări care v-au purtat prin ani, de la începuturi, până în zilele noastre.

Încheiem această retrospectivă cu „Vandalul” de Hamish Linklater, regizat de Andreea Vulpe, distins cu premiul UNITER în 2017 pentru cel mai bun spectacol TV.

VANDALUL

de HAMISH LINKLATER

Traducerea și adaptarea: Andreea Vulpe

Regia artistică şi scenariul: Andreea Vulpe





Scenografie: Daniel Titza

Director de imagine: Sorin Chivulescu

Producători: Cristina Anton și Silviu Jicman





Distribuţia:





FEMEIA – Mihaela Trofimov

BĂRBATUL – Liviu Pintileasa

BĂIATUL – Ionuț Vișan

Echipa TVR





Șoferi: Dumitru Bengescu, Mihai Nicolau, Mircea Rizac

Tapițer: Marian Cojocaru

Mașiniști: Florin Botezan, Adrian Badea, Răzvan Neacșu

Lumini: Adrian Ciobanu, Bogdan Penciu, Mircea Zamfirescu, Dragoș Gheorghiu, Sorin Chiriță

Costumieră: Genoveva Mihail

Organizatori producţie: Traian Andriescu

Regizor de platou: Gabriel Șerban

Asistenți scenografie: Dan Zaica, Silvia Porojnicu

Sunetiști: Ionuț Popescu, Viorel Popescu

Cameramani: George Fustanela, Florin Miricioiu, Mihai Costea

Coafură : Mariana Manda

Machiaj: Oana Cristescu

Editori imagine: Cosmin Găleată, Constantin Marciuc

Postprocesare sunet: Cornel Ciuleanu

Regizor TV: Silviu Jicman

Producător: Cristina Anton

Producător coordonator: Demeter András





„Vandalul‟ a reprezentat debutul dramaturgic, în 2014, al lui Hamish Linklater –actor american, cunoscut publicului român din filme ca The Big Short (2015), Magic in the Moonlight (2014), The Four Fantastics (2005) sau serialul Law and Order (2012) – debut unanim apreciat ca un succes, în urma căruia autorul a devenit una dintre cele mai promiţătoare tinere speranţe ale dramaturgiei americane.

Textul lui Hamish Linklater ne vorbeşte despre singurătatea a trei fiinţe, aparţinând unor lumi diferite, fiecare cu niscaiva schelete în propriile dulapuri, cu tarele unei existenţe de câteva decenii, pe care Marele Regizor le aduce laolaltă într-o noapte îngheţată. Ce urmează, unde va duce această prietenie… nu ştim. Şi nici nu mai contează.

”A fost tot ce își poate dori un actor: am repetat ca la teatru, pe urmă am adaptat pentru a juca în grădina TVR, apoi am făcut film pentru televiziune și urmeză să îl jucăm, sperăm, ani mulți la UNTEATRU.” - Mihaela Trofimov

”La teatru, lucrurile se pot întâmplă diferit de la o seară la alta. În televiziune, ce filmezi rămâne bătut în cuie. Responsabilitatea e uriașă, munca este uriașă, dar am avut, din partea TVR, o echipă fantastică, aproape de proiect, oameni care au lucrat cu dragoste și cu pasiune. Vandalul este o poveste despre singurătate. Mulți oameni sunt singuri, dar îi asigur pe telespectatori că, după ce vor vedea Vandalul, vor pune capul pe pernă și vor dormi mai bine, pentu că se vor simți mai puțin singuri.” – Andreea Vulpe

***

Teatrul Național de Televiziune este un proiect Casa de Producție TVR, difuzat pe canalele TVR și online pe TVR+.

Producător coordonator: DEMETER András István