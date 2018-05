The Humans pregătesc o surpriză pentru semifinala Eurovision

Telespectatorii TVR pot vedea cum a decurs a doua repetiție a trupei The Humans pe scena de la Altice Arena, dar și imagini inedite cu artiștii noștri la Drumul spre Lisabona, ce urmăreşte pas cu pas reprezentanții României în capitala Portugaliei. Programul este difuzat atât la TVR 1, TVR HD şi TVR Internaţional, de luni până duminică, de la ora 20.50 (în zilele de concurs, de la 21.30), cât şi online, pe TVR+ şi pe canalul oficial de YouTube al TVR. Totodată, Ştirile TVR vor difuza, în exclusivitate, reportaje şi transmisiuni live de la Altice Arena din Lisabona.

The Humans au urcat din nou pe scena Eurovision, vineri, 4 mai, la a doua sesiune de repetiții pentru semifinala concursului (imagini, aici:

https://www.youtube.com/watch?v=VUZmyZCNnDY)

• Reprezentanții României vor celebra Centenarul Marii Uniri pe scena concursului într-un mod inedit

• Reprezentanții României au avut a doua repetiţie pe scena Eurovision



Artiștii s-au declarat mulțumiți de îmbunătățirile aduse show-ului lor pe scenă, realizate în urma discuțiilor pe care le-au avut cu organizatorii la prima repetiție: „Suntem foarte mulțumiți că am reglat toate detaliile spectacolului. Luminile, cadrele și sunetul sunt așa cum ne-am dorit și așteptăm cu nerăbdare să ne urmăriți în a doua semifinală”, au declarat membrii trupei la sfârșitul programului de la Altice Arena.

Cristina Caramarcu a dezvăluit că vom avea parte de o surpriză în ziua concursului: „La 100 de ani de la Marea Unire, vom celebra Centenarul chiar pe scena Eurovision, într-un mod cu totul special. Nu vă spun mai multe acum, dar veți afla joi, în direct, la TVR 1”.

Pentru că emoțiile s-au mai risipit după ce au impresionat jurnaliștii și organizatorii încă de la prima repetiție, reprezentanții României s-au relaxat, miercuri și joi, participând la programul special pregătit de gazde. Artiștii au făcut un tur al orașului Lisabona, s-au fotografiat cu fanii și au vizitat Mănăstirea Jeronimos, unde se află mormântul marelui explorator Vasco da Gama.

Reprezentanții României la Eurovision s-au întâlnit, la Muzeul Naţional de Arheologie din Lisabona, cu Excelența Sa Doamna Ioana Bivolaru, ambasadorul României în Portugalia. La invitația Excelenței sale, The Humans au vizitat expoziţia „Aurul Antic. De la Marea Neagră la Oceanul Atlantic”. Evenimentul face parte din Sezonul Cultural Românesc de la Lisabona și celebrează Centenarul Marii Uniri în Portugalia.

Joi, delegația României și cea a Danemarcei au vizitat Castelo de Sesimbra, o fortăreață construită de mauri în secolul al XII-lea pe malul râului Tagus. Artiștii au realizat și un scurt material video pentru fanii din cele două țări, pentru a se susține reciproc în semifinala de joi.

Pe 10 mai, România trece prin emoţiile semifinalei Eurovision.

Ca să meargă în etapa finală, trupa The Humans are nevoie de voturile românilor din străinătate, care vor conta în proporţie de 50%. Restul de 50% este decizia juriului.



Trupa The Humans va cânta în a doua semifinală a concursului Eurovision, pe 10 mai. Marea Finală va avea loc două zile mai târziu, pe 12 mai.

Televiziunea Română va transmite în direct şi în exclusivitate spectacolele Eurovision 2018 de la Lisabona, pe TVR 1, TVR HD şi TVR+, începând cu prima semifinală din data de 8 mai, de la ora 22.00.

Cea de-a doua semifinală, în care vor concura şi reprezentanţii României, The Humans, cu melodia Goodbye, va avea loc joi, 10 mai, iar spectacolul va fi transmis în direct pe TVR 1, TVR HD şi TVR+, de la ora 22.00.

Finala Eurovision 2017 va avea loc sâmbătă, 12 mai, iar telespectatorii români o vor putea urmări în direct pe TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR+, începând cu ora 22.00.





Sub sloganul „All aboard”, Eurovision Song Contest 2018 aduce, pe scena din Lisabona, reprezentanţii celor 43 de ţări înscrise în competiţie: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Georgia, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Moldova, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Rusia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Ucraina, Marea Britanie.



Despre Eurovision:

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, timp de 60 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.

Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).

Eurovision Song Contest 2017 a avut loc la Kiev, cu semifinalele pe 9 şi 11 mai şi finala pe 13 mai. Reprezentanţii României, Ilinca şi Alex Florea, au obţinut poziţia a şaptea, cu un total de 282 de puncte, cea mai bună clasare a României în concurs, de la succesul obţinut de Paula Seling şi Ovi la ediţia din 2010 şi a patra în istoria participării României la Eurovision.



Foto: EBU/Thomas Hanses (eurovision.tv)

Foto: TVR



***

Pentru alte informaţii, vă rugăm să ne scrieţi la: eurovision.romania@tvr.ro





Echipa Eurovision România