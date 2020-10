Spectacolul lumii: ”Portretul unei necunoscute”

Ioan Grigorescu nu ne povestește lumea pe care o vede, ci mai ales cum o vede, cum trăiește întâlnirea cu această superbă, spectaculoasă și mereu schimbătoare lume ce ni s-a dat. Următorul episod va fi pe TVR3, pe 29 octombrie, de la ora 23.

„Călător pasionat, am fost întrebat adeseori de ce trebuie să mă mișc într-o lume care atâta se mișcă. De ce s-o văd când ea vine la mine prin radio, televizor, cinema, presă? Am răspuns mereu că nevoia verificării, a confruntării directe, mi se pare vitală pentru A ÎNȚELEGE.” (Ioan Grigorescu, Jurnal nediplomatic).

Această mărturisire a reporterului-călător aflată printre însemnările sale oferă o cheie de interpretare a Spectacolului Lumii: relatarea autentică a emoției umane, în contact cu locuri, oameni, istorie și artă. Ioan Grigorescu nu ne povestește lumea pe care o vede, ci ne povestește mai ales cum o vede, cum trăiește întâlnirea cu această superbă, spectaculoasă și mereu schimbătoare lume ce ni s-a dat.

În episodul din această joi, călăuza noastră se află din nou în căutarea autenticului, originalului, a întâlnirii și a înțelegerii. Obiectul căutării sale îl constituie de data aceasta originalul unei opere de artă pe care a avut odinioară la Varșovia, în perioada când era ambasadorul României în Polonia, ocazia să o admire în copie. Emoționat până la fascinație de grația sculpturii, intitulată „Portretul unei necunoscute”, el știe doar că originalul poate fi găsit într-unul din muzeele de artă din Washington. Prilej așadar pentru a explora, împreună cu telespectatorii săi, firește, galeriile capitalei americane.

Prilej să menționeze în căutarea sa tot felul de alte întâlniri pricinuitoare de emoție autentică: trunchiurile de copaci minerali de la intrarea în Muzeul de Istorie Naturală, dar și trunchiurile umane fără cap semnate de sculptorița poloneză Magdalena Abakanovicz. Pretext să reamintească totodată excepțional de unitara structură a orașului, concepută de arhitectul francez Pierre L’Enfant la solicitarea președintelui George Washington, și să ne facă să parcurgem un curs succint de istoria artei printre fântâni arteziene.

Iar dacă la „American Galleries” nu va găsi portretul mult căutatei necunoscute, va admira în schimb trei Madone semnate de Raphael, meditând asupra versurilor lui Eminescu și comparând seninătatea maestrului italian cu tragismul lui El Greco. Și se va minuna ca de fiecare dată de generozitatea donatorilor, care a stat la baza colecțiilor de artă europeană ale muzeelor americane, cumpărate cu bani grei și donate spre expunere publică, pentru sporirea patrimoniului și prestigiului tinerei lor națiuni.

Călăuza va adăsta un moment la Poșta Veche, pentru a admira statuia lui Benjamin Franklin (printre altele și reformator al sistemului poștal) realizată de Houdon, și turnul ale cărui clopote dădeau odinioară alarma de incendiu.

Frumoasa necunoscută va fi într-un final aflată la Galeriile Corcoran, inaugurate în 1869 de magnatul autodidact, pasionat colecționar. Noi nu-i vom dezvălui misterul. Vom adăuga doar că, inspirat de un alt portret fără trăsături – de data aceasta din colecția de fotografii, Ioan Grigorescu se declară gata să plece într-o nouă aventură...

Cristina Oancea

***

