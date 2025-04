Tudor Turcu: „Televiziunea naţională e bucuria copilăriei mele, pentru că am crescut cu TVR”

PROMO

Artistul este invitat în cea de-a doua ediţie a emisiunii „Duelul pianelor”, de la TVR 2. Adrian Enache ne aşteaptă la o nouă seară de divertisment de calitate, alături de Ilinca Băcilă, Ovi şi invitaţii lor. Îi urmărim pe 13 aprilie, de la ora 20.00, la TVR 2.

„Este a doua oară pentru mine când vin la Duelul pianelor. Prima oară a fost când am avut onoarea şi bucuria să fiu alături de regretata Stela Popescu… Şi nu doar de asta am venit acum, ci şi pentru că am prieteni buni – Ovi Jacobssen, şi Ilinca, şi Adi… Doamne, cum cântă! Nu pot să cânt şi eu cu ei?! Trebuie să cânt cu ei!”, mărturiseşte, spontan, Tudor Turcu, invitat în cea de-a doua ediţie „Duelul pianelor” de la TVR 2. Artistul va face echipă cu Maria Constantin şi cu Ilinca, în „duelul” cu Maria Buză, Alexandra Velniciuc şi Ovi, pe 13 aprilie, de la ora 20.00, la TVR 2.

Dincolo de confruntarea în sine, pe care Tudor Turcu o aşteaptă cu nerăbdare şi cu convingerea că echipa sa va ieşi învingătoare, filmarea este şi pentru el un prilej de bucurie şi nostalgie: „Pentru mine, televiziunea naţională e bucuria copilăriei mele, pentru că am crescut cu TVR. Şi iată, după mulţi ani, am ajuns să fiu în faţa camerelor de filmat, în faţa telespectatorilor... e o minune!”, spune artistul.

De Televiziunea Română îl leagă multe amintiri, de la celebrele desene animate cu „Mihaela”, din copilărie, până la emoţiile competiţiilor organizate aici: „O amintire care îmi este foarte dragă, când mă gândesc la TVR, este prima mea participare la Eurovision, în 2013”, rememorează Tudor. Şi prieteniile cu alţi artişti cu care se regăseşte pe aceeaşi lungime de undă s-au legat cu aceste ocazii. „O trupă cu care rezonez din generaţia mea ar fi Anton. Iar din altă generaţie, ar fi Cargo... Muzica rock, pentru mine, înseamnă totul”, completează el.

În fiecare duminică seară, carismaticul Adrian Enache arbitrează un duel muzical presărat cu provocări inedite, momente din arhiva TVR, poveşti amuzante, muzică live şi improvizaţii, alături de talentaţii Ilinca Băcilă, Ovi şi invitaţii lor. Show-ul aduce publicului întâlniri fabuloase cu artiști îndrăgiţi ai scenei româneşti, dar şi cu personalităţi din alte domenii: sportivi, jurnalişti, regizori, actori, medici etc.

Şi în noul sezon, atmosfera emisiunii e una relaxată, ca o întâlnire amicală, presărată cu tachinări, discuţii în contradictoriu, poveşti inedite ale invitaţilor, situaţii amuzante sau emoţionante. Concurs muzical, probe provocatoare, artişti pe alese şi gazde pline de energie şi voie bună – toate acestea fac din „Duelul pianelor” un show ce merită urmărit în fiecare duminică, de la ora 20.00, la TVR 2.