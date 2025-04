„Reformele papale care au sporit transparenţa Vaticanului” şi alte scurte materiale video despre istoria Papalităţii, la TVR 1

PROMO

Ziua în care ne luăm rămas bun de la Papa Franscisc, sâmbătă, 26 aprilie, este zi de doliul naţional, iar Televiziunea Română şi-a adaptat toate programele acestui moment istoric. De-a lungul zilei, la TVR 1 vor putea fi următire mai multe filme scurte dedicate liderului spiritual şi istoriei Bisericii Catolice, neîntrerupte de pauze publicitare.

„Chipul lui Iisus de pe Giulgiul din Torino, reconstituit cu inteligenţa artificială” (New discoveries on the Shroud of Turin inspire viral AI image of Jesus, Italia, 2024) este un material video care ne aduce în atenţie unul dintre cele mai studiate şi mai controversate artefacte din istorie, dar şi unul dintre cele mai importante din Biserica Catolică. Noi descoperiri ştiinţifice au confirmat că datează din vremea lui Iisus. În plus, cu ajutorul inteligenţei artificiale, a fost reconstituit chipul lui Iisus imprimat pe Giulgiu. Producţia poate fi văzut de la ora 9.50.

La orele 9.52 şi 15.24 este difuzat filler-ul „Reformele papale care au sporit transparenţa Vaticanului” (Papal reforms that have increased transparency in the Vatican, Italia, 2024), care ne vorbeşte despre Conclavul care l-a ales Papă pe Francisc, în anul 2013 şi care i-a încredinţat acestuia ca principale misiuni continuarea reformelor economice, sporirea transparenţei şi prevenirea corupţiei la Vatican. Aceste schimbări începuseră din timpul Papei Benedict al XVI-lea cu o reformă monetară. În ultimii 10 ani, s-au implementat nu doar schimbări structurale, ci chiar măsuri personale, în aşa fel încât angajaţii Sfântului Scaun să dea ei înşişi un exemplu. Astfel, membrii Curiei Romane, inclusiv cardinalii, nu pot avea firme în paradisuri fiscale şi nici nu pot primi daruri mai scumpe de 40 dolari.

De la 13.55 şi 22.55, la „Viterbo – locul de naştere al Conclavului” (Viterbo—the birthplace of the conclave, Italia, 2024) aflăm povestea oraşului considerat sediul oficial al Sfântului Scaun. În Italia, există mai multe oraşe cunoscute drept „Oraşul Papilor” – deoarece sunt locuri de naştere a papilor., însă doar unul poate fi numit locul de naştere al Conclavului - Viterbo – fiindcă, după Roma, a fost unicul oraş care a fost oficial sediul Sfântului Scaun. În timp ce Roma este considerată Cetatea Eternă, Viterbo este marcat în istorie ca urmare a scurtei perioade, dar de mare importanţă, în care a fost sediu al puterii Papale, din secolul al XIII-lea.

Filmul „Scaunul Sfântului Petru – expus la dorinţa Papei Francisc” (The Chair of Peter, kept inside Bernini's work, is exhibited at the Pope's request, Italia, 2024) poate fi urmărit de la orele 19.55 şi 23.45. Privind de aproape monumentul realizat de Bernini, observăm că în centrul ansamblului sculptural, există un tron – Scaunul Sfântului Petru - care simbolizează autoritatea Papei în biserica catolică. Puţini oameni ştiu că în interiorul acelui tron există o relicvă din secolul al IX-lea.

„Cine sunt cele şapte femei care se pot îmbrăca în alb în prezenţa Papei?” (Who are the only seven women who can wear white in front of the Pope ? - Italia, 2024) aflăm la orele 19.57 şi 23.47. Imaginea obişnuită din cadrul vizitelor oficiale de la Vatican sau din cadrul audienţelor private acordate de Papă este cu femei îmbrăcate în negru. Dar, în conformitate cu protocolul Vaticanului, există în lume şapte femei care au privilegiul de a se îmbrăca în alb în prezenţa Papei. Este vorba despre suverane din lumea catolică şi de soţii ale monarhilor catolici din următoarele familii regale europene: din Spania, Belgia, Luxembourg şi Monaco.

Credit foto: pexels.com/ Ikbal Alahmad