Noul sezon „DRAG DE ROMÂNIA MEA!” - start cu mega-concert, la TVR 2

PROMO

Paul Surugiu Fuego promite exclusivități încă din prima ediție, ne invită să cunoaștem oameni remarcabili şi să ne bucurăm de muzică românească de calitate în serile de sâmbătă, de la ora 20.00, dar și duminica, de la ora 15.00, la „Drag de România mea!”. Noul sezon debutează la TVR 2 sâmbătă, 29 martie, de la ora 20:00, cu spectacolul „Du-mă în Moldova mea!”!

Dacă ultimele două sezoane au fost dedicate confruntărilor, Paul Surugiu-Fuego ne propune să revenim la interviuri captivante, alături de personalităţi. Nu vor lipsi întrebările incomode, duetele inedite şi provocările muzicale. Cel de-al 14-lea sezon „Drag de România mea!” stă sub semnul prieteniei, al surprizelor alături de oameni remarcabili şi cu muzică autohtonă din toate genurile, alături de trupa Supermarket și baletul condus de Florin Mariș.

„Parcă nu aș vrea să-i dezvălui pe toți invitaţii, dar vor fi mai mulți tineri, noi generații de artiști de succes, precum Andrei Ursu, Mira, Daria și Raris Crișan sau Deți Iuga. O veți revedea pe Raluca Moianu, dar și pe Ramona Bădescu, în apariții interesante. Irina Loghin va reveni în platoul emisiunii, de data aceasta, în premieră cu nepoata sa de doi ani și jumătate, Ana. Octavian Ursulescu ne va povesti despre mari personalități, actori precum Marius Manole sau Adriana Trandafir ne vor bucura. Andreea Bălan va veni cu momente unice şi nu vor lipsi şi tineri foarte talentați din noua generație de folclor autentic. Și desigur, vocile iubite, precum Monica Anghel, Elena Moșuc, Paula Seling, Nico, Ovidiu Komornyik, Ionuț Fulea, Marcel Pavel, Mirabela Dauer, Luminița Anghel, Marina Florea sau Stela Enache. Îl vom celebra pe maestrul Jolt Kerestely, la cei 91 de ani ai săi, într-o ediție care va fi de colecție, vă garantez, cu mari nume și momente de aur! Emisiunea ”Drag de România mea!” este decentă, este un produs demn de locul în care se difuzează, este cu zvâc, cu muzică frumoasă, de calitate, cu diversitate și cu oameni care au ceva de spus. Am creat un loc în care artiștii, de fiecare dată când vin, se simt bine, se simt respectați, se simt ca odinioară. Nu facem un lucru perfect și nici universal valabil. Dar vrem să oferim celor de acasă posibilitatea de a avea două ore petrecute cu sens, în care se pot relaxa, dar pot învăța ceva, pot afla lucruri noi, pot asculta muzică bună, pot redescoperi personalități pe care nu le știau sau le știau altfel”, spune Paul Surugiu.

„Drag de România mea!” va debuta la TVR 2 pe 29 martie, de la ora 20:00 (în reluare duminică, ora 15:00) cu o premieră: un spectacol marca Paul Surugiu-Fuego, care a avut loc la Chișinău şi care a unit prin muzică, dans și tradiții cele două maluri de Prut: „Du-mă în Moldova mea!”. Printre invitaţii evenimentului susţinut alături de Orchestra Fraților Advahov, se numără Mihai Ciobanu, Nicolae și Isidor Glib, Maria Iliuț și Ansamblul "Crenguța de Iederă", Zinaida Bolboceanu, dar și tinerii Stela Botez și Gabriel Nebunu și dansatorii Ansamblului Artistic Profesionist "Constantin Arvinte" al CJ Iasi, coregraf Petre Susu. „Du-mă în Moldova mea!” s-a bucurat de un imens succes la Chişinău, iar unul dintre momentele cele mai apreciate a fost omagiul adus de vedeta TVR 2 și TVR Moldova artiștilor și valorilor din Basarabia, plecate mult prea curând. Spectacolul „Du-mă în Moldova mea!” se va difuza pe TVR Internațional și TVR Moldova de la ora 21:00.

Rep.: Care este povestea spectacolului „Du-mă în Moldova mea!"?

Paul Surugiu-Fuego: Povestea e simplă și frumoasă. De când am început proiectul grandios de folclor autentic - în care eu schimb opt costume populare și cânt melodiile reprezentative ale fiecărei zone, în stilul de acolo - mi-am dorit să ajung și la Chișinău. Și asta s-a întâmplat în acest concert, pe care l-am readaptat, denumindu-l ”Du-mă în Moldova mea!”. Este vorba despre un maraton, un concert aparte, cu multe emoții, cu melodii iubite, un show folcloric dacă vreți, alături de Orchestra Fraților Advahov, dar și de invitați de seamă, mari artiști ai Republicii Moldova! Au fost multe momente unice și mulțumesc publicului, care mi-a dovedit din nou ca scena basarabeană este a doua mea casă și aici eu sunt prețuit, de atâția ani! Eu cred că merită văzut, pentru că am încercat, din nou, să unesc cele două maluri de Prut, prin muzică, prin trăirile mele, prin repertoriu și prin fiecare bucată din mine care arde intens pentru cele două bucăți de plai surori! Va fi un spectacol grandios, cu multe momente intense, cu omagii aduse marilor valori din Basarabia, cu dansatori profesioniști de la Iași și cu multe surprize unice!

Rep.: Cum sunt spectacolele tale la Chişinău? Cum te întâmpină fanii?

Paul Surugiu-Fuego: Aș putea răspunde într-o carte la aceste întrebări, pentru că e mult, foarte mult de amintit și de povestit! Spectacolele mele de la Chișinău sunt relaxare, sunt bucurie continuă, sunt grandiose, pentru că și publicul este extrem de generos. Sunt primit cu ropote de aplauze, cu buchete imense de flori și cu o dragoste pe care sincer, o simt dincolo de scenă, una care nu-i de complezență! Momente speciale am cu duiumul, dar de departe cel mai puternic impregnat va rămâne cel din 2012, anul în care am și devenit Artist al Poporului Republicii Moldova, prin decret prezindențial. Cu o zi înainte de a primi acest titlu în manifestare oficială, am avut mare concert la Palatul Național, tot cu Orchestra Fraților Advahov. Și pe la jumătatea serii, după vreo oră, s-a luat complet curentul în tot cartierul. Atenție ... pana de curent a durat 46 de minute pe ceas, fără exagerare, timp în care nimeni nu a plecat din sală. Toți au făcut liniște, au aprins lanternele de la telefoane ca să lumineze scena și m-au ascultat cum le-am povestit despre viața mea, cum le-am cântat la rece, fără nimic și ne-am bucurat împreună, pe întuneric! Nu știu sincer dacă în alte locuri ar fi stat aproape 2500 de oameni la un concert fără să vocifereze sau să spună ceva. A fost divin și nu voi uita acea experiență unică! Oricum, Republica Moldova e a doua mea casă!