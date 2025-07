Cine este Banksy?

Poliţişti, jurnalişti, oameni de ştiinţă, pasionați de artă … toți visează să descopere, cândva, identitatea acestei vedete planetare a Street Art.

Realizatorii acestui documentar prezintă frenezia generală care înconjoară această celebritate fără chip, îi intervievează pe cei care îl cunosc şi pe cei care au lucrat cu el, dar şi pe cei care îl urmăresc sau fac profit de pe urma lui. Artistul are multe faţete: luptă pentru protecţia mediului, pentru refugiaţii politic, are legături cu scena muzicală, este un antreprenor de succes...

Sub numele Banksy s-ar ascunde un artist britanic care dorește să rămână anonim, un artist ale cărui lucrări fac mereu senzație și apar în mod neașteptat în diferite locuri publice. Sunt lucrări-manifest de artă stradală ce folosesc o iconografie deja devenită tipică pentru Banksy, comunicând mesaje împotriva formelor de autoritate. Și-a extins repertoriul de la graffitti, la instalații sau performance art, dar tot ce realizează poarta amprenta sa unică.

Deși se bucură de faimă de mult timp, artistul preferă să își păstreze secretă identitatea. A rămas dedicat artei stradale, fiind creator a numeroase expoziții și reproduceri neautorizate. Fidel acestui tip de comunicare, Banksy consideră că în orașul în care graffitti-ul ar fi legal ar fi ”ca o petrecere la care toată lumea e invitată”.

Documentarul ”Banksy Wanted”(Franţa, 2020) se difuzează sâmbătă, 19 iulie, de la ora 20:00, la TVR Cultural.

Regia: Aurélia Rouvier, Laurent Richard

Info: .britannica.com/art/graffiti-art

ACEST PROGRAM ESTE INTERZIS COPIILOR SUB 12 ANI (12)

Foto: Shutterstock, Jane Rix - The exterior of The Art of Banksy Exhibition, in Covent Garden (fotografie pentru utilizare exclusiv editorială)