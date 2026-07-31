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"Robin Hood"-ul serialelor coreene: "Iljimae, hoţul fantomă", la TVR 1

publicat: Vineri, 31 Iulie 2026

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Din 4 august, de la 17.35, fanii serialelor coreene sunt așteptați de luni până vineri  la TVR 1 cu serialul de aventuri "Iljimae, hoţul fantomă".

 

În Coreea anilor 1600, la începuturile domniei dinastiei Joseon, tânărul Yong Lee-Gyeom se comportă ca un pierde-vară amărât în timpul zilei, dar noaptea se transformă într-un adevărat Robin Hood: jefuieşte casele nobililor, împărţind apoi bani şi lucruri de preţ săracilor din oraş. De fiecare dată, el lasă în urmă imaginea unei ramuri cu flori de prun, de la care i se trage porecla "Iljimae". Îi urmărim aventurile începând din 4 august, timp de 20 de episoade, difuzate la TVR 1 de luni până vineri, de la ora 17.35..

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(w882) ljimae / i

Dar în spatele faptelor care l-au transformat într-un erou al oamenilor de rând se află un motiv personal dureros. Yong vrea să demaşte conspiraţia la nivel înalt care i-a ucis tatăl, în urmă cu 13 ani, un eveniment traumatizant din care tânărul a rămas cu foarte puţine amintiri.
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(w882) ljimae / i

Înarmat cu curaj, dorinţă de răzbunare şi cu amintirea emblemei de pe sabia ucigaşului, Yong îşi continuă misiunea de a-i ajuta pe cei sărmani, sperând să-şi recapete memoria şi locul care i se cuvine în societate.
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(w882) ljimae / i

Cu: Lee Joon-gi, Park Si-hoo, Han Hyo-joo, Lee Young-ah.

Serialul a fost difuzat în premieră în septembrie 2025, la TVR 1..

foto: capturi serial
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Tag-uri: aventuri, Iljimae, Iljimae hoţul fantomă, serial coreean, TVR 1

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