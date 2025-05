Dan Helciug: „Eu de mic am vrut să cânt la pian.” Şansa îi surâde duminică, la „Duelul pianelor”

Artistul este invitat în ediţia cu numărul şase a emisiunii moderate de Adrian Enache la TVR 2.

„M-am bucurat de fiecare clipă pe care am trăit-o aici, la TVR, cu acești mari monștri sacri ai ecranului, pe care doar îi văzusem când eram copil în spectacole, în teatru de televiziune sau în piese de teatru, când mă ducea tatăl meu la teatru. Dar cel mai mult îi vedeam la TVR, pe vremuri...", ne mărturiseşte Dan Helciug, invitat în ediţia a şasea a noului sezon „Duelul pianelor" de la TVR 2. Pe 11 mai, artistul îi va întâlni în emisiune pe prim-solista Teatrului Național de Operetă Bianca Ionescu, pe Ştefan von Korch, solist al Operei Naţionale Române Timişoara, respectiv pe tânăra şi foarte talentata artistă Eugenia Nicolae.

Cu ce gânduri vine Dan Helciug la „Duelul pianelor” şi ce în leagă de Televiziunea Română ne spune artistul în cele de mai jos:

Ce înseamnă pentru tine Televiziunea Română?

Dan Helciug: Televiziunea Română pentru mine înseamnă creuzetul în care celulele mele de showman s-au format. Am început cariera de prezentator – pentru că, printre altele, sunt și prezentator tv, aici, în TVR – cu o emisiune dragă sufletului meu, un infotainment, o emisiune în care puneam vocea unui câine, se numea „Arca lui Noe”. Cred că în 1997 sau 1998 a fost lansarea mea ca prezentator la TVR. Deci, TVR reprezintă pentru mine un loc matern, patern...

Spune-mi o amintire care te duce cu gândul la Televiziunea Română.

D.H.: Amintirile legate de Televiziunea Română sunt pline de oameni care nu mai sunt printre noi... Am avut un noroc extraordinar să particip, când eram puști, în show-uri de divertisment alături de actori mari. Și astea sunt amintirile, interacțiunile mele cu Jean Constantin, cu Tamara Buciuceanu, am reușit să-i prind, aveam vreo 20-21 de ani... Dar m-am bucurat de fiecare clipă pe care am trăit-o aici, la TVR, cu acești mari monștri sacri ai ecranului, pe care doar îi văzusem când eram copil în spectacole, în teatru de televiziune sau în piese de teatru, când mă ducea tatăl meu la teatru. Dar cel mai mult îi vedeam la TVR, pe vremuri, înainte de ’90, pe acești minunați.

Ce te-a convins să intri în „Duelul pianelor”?

D.H.: Eu de mic am vrut să cânt la pian. Nu m-a lăsat profesoara mea de chitară. Nu a trebuit să învăț chitară și am învățat chitară. Și pian învățam singur, cu partitura în față. În momentele în care profesoara mea pleca la cumpărături – am avut o școală particulară de muzică, la sfârșitul anilor ’80, începutul anilor ’90, dacă țineți să crezi. Deci, când doamna profesoară pleca la cumpărături sau se întâlnea cu nu știu cine, eu repede treceam la pian! Din păcate, nici aici nu sunt la pian, deși se numește „Duelul pianelor”, dar mă apropii din ce în ce mai mult de pian...

Ce atuuri scoţi la înaintare în duelul cu echipa adversă?

D.H.: Ce atuuri scot la înaintare... Adică replica celebră de film: „Pe dumneavoastră cine vă reprezintă? Talentul?” Habar n-am, probabil că talentul este unul dintre atuuri.

Cu ce artiști și trupe rezonezi din generația ta, dar din cealaltă generație?

D.H.: Rezonez cu multe trupe din generația veche, Proconsul, Taxi, Trooper, Cargo... facem parte oarecum din aceeași gardă veche, aceeași generație, același val. Şi împărțim aceleași valori. Iar din generația nouă, îmi plac foarte mult trupele de rock alternativ. Îmi place Byron, Robin and the Backstabbers, Grimus și așa mai departe. Din generația nouă de muzicieni îmi plac cei care cântă rock alternativ.

Îţi place foarte mult rock-ul alternativ...

D.H.: De ce îmi place rockul alternativ? Chiar acum o săptămână am descoperit o înregistrare – o să o pun pe Facebook și pe YouTube – o înregistrare cu mine de la Palatul Copiilor, din 1994. Făceam parte, atunci, cred că din prima trupă de coveruri din România, despre care nimeni n-a știut. Știam doar noi, pentru că noi cântam și noi mergeam la petreceri. Mă rog, ne-am format la Palatul Copiilor și țineam spectacole acolo. Cântam în deschidere la trupe mari, la Direcția 5, la Timpul Noi, trupa se numea Experiment. Și țin minte că, pe lângă ce ne cereau copiii, adolescenții de atunci, noi mai cântam rock alternativ, că asta simțeam, erau anii ’90, anii rock-ului alternativ. Și am o înregistrare cu mine cântând Nirvana live, acolo, la Palatul Copiilor. Deci sunt legat afectiv de zona rock-ului alternativ.

În fiecare duminică seară, carismaticul Adrian Enache arbitrează un duel muzical presărat cu provocări inedite, momente din arhiva TVR, poveşti amuzante, muzică live şi improvizaţii, alături de talentaţii Ilinca Băcilă, Ovi şi invitaţii lor. Show-ul aduce publicului întâlniri fabuloase cu artiști îndrăgiţi ai scenei româneşti, dar şi cu personalităţi din alte domenii: sportivi, jurnalişti, regizori, actori, medici etc.

Şi în noul sezon, atmosfera emisiunii e una relaxată, ca o întâlnire amicală, presărată cu tachinări, discuţii în contradictoriu, poveşti inedite ale invitaţilor, situaţii amuzante sau emoţionante. Concurs muzical, probe provocatoare, artişti pe alese şi gazde pline de energie şi voie bună – toate acestea fac din „Duelul pianelor” un show ce merită urmărit în fiecare duminică, de la ora 20.00, la TVR 2.