„Copiii Bucovinei nu vor uita în veci că România e clădită cu dragoste și jertfă.”

O învăţătoare seamănă sentimentul patriotic în sufletele micilor şcolari, iar descendenta unei familii de germani din Bucovina povesteşte viaţa tumultoasă a bunicilor săi. De Înălţare, Camelia Moise ne aduce poveşti tulburătoare cu eroi bucovineni, la „Istorii de bun gust” – pe 29 mai, de la ora 20.05, la TVR 2.

E Ispasul, sărbătoarea în care ne cinstim Eroii neamului, în tot spațiul unde viețuiesc români. Și Vatra Moldoviței a dat țării jertfă de preț. Tați, soți, frați și feciori vrednici au căzut la datorie, în toate frământările în care neamul acesta zbuciumat a fost chemat. Poveştile lor, ale câtorva dintre eroii Bucovinei, moşii şi strămoşii copiilor de azi, le aflăm de Ziua Eroilor, pe 29 mai, de la ora 20.05, într-o nouă ediţie „Istorii de bun gust”, realizată de Camelia Moise la TVR 2.

„Cine spune Vatra Moldoviţei se gândeşte primordial la Mănăstirea Moldoviţa. Ctitorită de Petru Rareş în 1532, astăzi, Biserica „Buna Vestire” se află în patrimoniul mondial UNESCO. Alături de Voroneţ, Suceviţa, Arbore şi Humor, Moldoviţa face parte din salba de monumente de notorietate universală pentru ceea ce specialiştii numesc genul picturii exterioare medievale din Moldova. Orice comunitate umană bazată pe istorie, obiceiuri, norme de viaţă proprii are şi un loc principal, adeseori central, unde strămoşii s-au aşezat, cândva, au întemeiat satul, şi-au cultivat pământurile. Aceasta este vatra satului, locul unde s-a ridicat prima casă, unde în prima vatră din sat a ars primul foc sacru, ne-a lăsat Romulus Vulcănescu, în lucrarea sa, Mitologia română. Cam aşa e şi Vatra Moldoviţei, un fel de vatră a Bucovinei…”, explică realizatoarea TVR. Şi tocmai acolo, în acest loc încărcat de istorie, a ales să ne poarte în zi de sărbătoare.

„Sunt Ilaria Pușcă. De aproape 30 de ani sunt învățătoare la Școala Gimnazială Vatra Moldoviței din județul Suceava. Dragostea pentru păstrarea tradițiilor o am în suflet, încă de copilă. Costumele străvechi, jocurile arhaice de copii, obiceiurile sărbătorilor de peste an și din viața omului sunt doar câteva pagini din cartea frumoasă ce am preluat-o de la bătrâni și o trăim zilnic, cu intensitate maximă. De câte ori avem ocazia, o arătăm lumii întregi, atât în țară, cât și peste hotare.” Astfel îşi începe povestirea la „Istorii de bun gust” o femeie care se dedică trup şi suflet meseriei sale, care cultivă cu vrednicie sentimentul patriotic în sufletele micilor școlari.

Fiecare familie își are Eroii săi. Povești cutremurătoare, povestite cu lux de amănunte de străbunici către strănepoți, amintesc fragedelor vlăstare despre durerea și necazul războiului, despre deportări, foamete și copii orfani, despre curajul supraomenesc pe care l-au dovedit pe câmpurile de luptă moșii și strămoșii noștri. Alături de Camelia Moise, asistăm la repetiţia serbării pe care elevii clasei I o pregătesc pentru ziua de Înălţare, când, la crucea mare din cimitirul Vetrei Moldoviţei, vor cânta pentru eroii lor şi le vor spune poveştile.

„Chiar dacă sunt mici, elevii clasei I, împreună cu părinții și bunicii lor, au realizat o profundă temă de cercetare cu privire la acest subiect. Sentimentul patriotic, respectul pentru valorile perene ale acestui neam, dragostea de țară nu sunt niște simple cuvinte goale. Copiii simt și trăiesc, repovestesc și transmit mai departe realități pe care le-au petrecut înaintașii. Pe jertfa și dragostea lor și a altora ca ei e clădită Țara asta frumoasă, pe care noi, ca dascăli, avem datoria de a o prezenta copiilor, ca cel mai de preț lucru de pe pământ. Copiii Bucovinei nu vor uita în veci că România e clădită cu dragoste și jertfă”, este convingerea învăţătoarei Ilaria Puşcă din Vatra Moldoviţei.

Şi tot despre jertfă şi eroi personali e vorba şi în povestea Ancuţei Negură, descendenta unei familii de germani din Bucovina. Cu jurnalul bunicii în faţă, ea îi spune Cameliei Moise povestea familiei ei, deportată din Vatra Moldoviţei în Germania, apoi în Polonia, la începutul celui de-al Doilea Război Mondial şi întoarsă acasă, cinci ani mai târziu, fărâmiţată. Bunicul fusese încorporat şi a pierdut urma familiei, astfel că au trecut 35 de ani până când şi-a revăzut soţia... S-a întâmplat tot în Bucovina lor dragă, atunci când s-a întors acolo unde cu toţii au simţit că le e „acasă”.

„Spun cercetătorii că vatra satului este cea care dispune ordinea interioară a lucrurilor, armonizarea obiectelor împrejmuitoare cu viaţa omului şi a omului cu universul. Într-o veşnică rotire în jurul unui centru, satul, casa şi vatra rămân, la rându-le, un fel de pol al spiritului ţăranului. Pentru trăitorii din Vatra Moldoviţei, mici şi mari, mănăstirea, cimitirul şi poveştile lor din bătrâni vor fi în eternitate centrul universului lor”, este încredinţată Camelia Moise. Cu siguranţă, îi vom da dreptate urmărind ediţia „Istorii de bun gust” din 29 mai, de la 20.05, la TVR 2. Emisiunea poate fi văzută în reluare vineri, pe 30 mai, de la ora 15.00, tot la TVR 2.