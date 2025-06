Concertul de Gală de la Opera Garnier din Paris se vede în premieră la TVR Cultural

PROMO

Filarmonica din Viena, sub bagheta lui Yannick Nézet-Séguin, a concertat la Opera Garnier din Paris, celebrând cea de-a 150-a aniversare a faimoasei instituţii lirice. Evenimentul, care a reunit invitaţi renumiţi - Juan Diego Flórez, Sir Bryn Terfel, Rolando Villazón, Yuja Wang și Sonya Yoncheva, va putea fi vizionat în exclusivitate la TVR Cultural sâmbătă, 14 iunie, de la ora 16.30.

Filarmonica din Viena prezintă o seară plină de vedete pentru a celebra cea de-a 150-a aniversare a vestitei Opere Garnier din Paris.

Cu artişti renumiţi invitaţi, unele dintre cele mai mari nume ale operei - bas-baritonul Sir Bryn Terfel, tenorii Juan Diego Flórez și Rolando Villazón și soprana Sonya Yoncheva, cu toţii ambasadori Rolex - acest concert special promite să abunde în delicii clasice, de la muzica din „Carmen”, de Bizet, „La Traviata”, de Verdi și multe altele. Programul este completat de mereu carismatica pianistă Yuja Wang, care interpretează „Concertul pentru pian nr. 1”, de Ceaikovski.

Spectacolul a avut loc pe 8 iunie 2025, iar Opera Garnier din Paris și Filarmonica din Viena au propus publicului din întreaga lume un eveniment de neegalat la Palais Garnier, cu ocazia aniversării a 150 de ani de la inaugurarea acestui loc emblematic! Telespectatorii vor putea urmări evenimentul în premieră şi în exclusivitate la TVR Cultural sâmbătă, 14 iunie, de la ora 16.30.

Pentru această reprezentație unică, spectaculoșilor muzicieni amintiţi deja li s-au alăturat excepționalii membri ai Orchestrei Filarmonice din Viena, cu toții fiind coordonați magistral de talentatul dirijor Yannick Nézet-Séguin, directorul muzical al Metropolitan Opera din New York. Produs de France Télévisions, concertul va fi transmis în peste 20 de țări.

Toate veniturile obținute din acest concert extraordinar desfășurat la Palais Garnier, în parteneriat cu Filarmonica din Viena, au fost donate integral Orchestrei Lirice de Tineret a Operei din Paris (ADO – Apprentissage de l’Orchestre). Prin acest gest, Opera Națională din Paris își reafirmă angajamentul față de educația muzicală și față de sprijinirea noilor generații de artiști lirici, oferindu-le un cadru profesionist în care să crească și să exceleze. Susținerea tinerelor talente este una dintre cele mai valoroase investiții în viitorul artei.

Despre Opera Garnier

Opera din Paris este principala companie de operă și balet a Franței.

A fost fondată în 1669 de către Ludovic al XIV-lea sub numele de Académie d’Opéra și, la scurt timp după, a fost plasată sub conducerea lui Jean-Baptiste Lully, fiind redenumită oficial Académie Royale de Musique, dar cunoscută în continuare, mai simplu, ca Opéra. Baletul clasic, așa cum este cunoscut astăzi, a luat naștere în cadrul acestei instituții sub forma Baletului Operei din Paris și a rămas o parte esențială a companiei.

În prezent, instituția poartă numele de Opéra National de Paris și prezintă în principal spectacole de operă în teatrul modern Opéra Bastille (cu o capacitate de 2700 de locuri), inaugurat în 1989, iar balete și unele opere clasice - în sala mai veche Palais Garnier (cu 1970 de locuri), deschisă în 1875. Lucrările de mici dimensiuni și creațiile contemporane sunt puse în scenă și în Amfiteatrul de 500 de locuri aflat sub Opéra Bastille.

În fiecare an, Opera aduce pe scenă aproximativ 380 de reprezentații de operă, balet și alte concerte, pentru un public total de aproximativ 800.000 de persoane (dintre care 17% provin din străinătate), având o excelentă rată medie de ocupare a locurilor, de 94%.

foto: EBU, via Selectie Film TVR