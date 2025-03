„Cel mai trist lucru în viață este talentul irosit!” - Robert De Niro şi Chazz Palminteri ne farmecă, la TVR 1, cu o „Poveste din Bronx”

PROMO

De obicei gangster nemilos în filme, Robert De Niro înfățișează, de data aceasta, un bărbat obișnuit care încearcă să-și protejeze fiul de influența mafiei. În plus, De Niro e şi regizorul filmului „Poveste din Bronx”, pe care îl dedică tatălui său. Vedem filmul la „Telecinemateca”, marţi, 18 martie, de la ora 21.00.

Un bărbat locuiește în cartier, altul îl deține. Un tată devotat duce o luptă cu șeful criminalității locale pentru viața fiului său. Astfel ar putea fi rezumat subiectul filmului pe care TVR 1 l-a programat la „Telecinemateca” marţi, 18 martie, ora 21.00, dar am fi nedrepţi... „Poveste din Bronx” e mai mult de-atât! „Poveste din Bronx se deosebește de alte drame datorită unui scenariu solid, unei distribuții grozave și muncii sensibile a regizorului Robert De Niro în spatele camerei”, notează criticii pe Rotten Tomatoes, cea mai de încredere și recunoscută sursă de recenzii de filme și televiziune din lume.

De obicei gangster nemilos în filme, Robert De Niro înfățișează, de data aceasta, un bărbat obișnuit, şofer de autobuz, care încearcă să-și protejeze fiul de influența mafiei.

Povestea, scrisă de Chazz Palminteri, este adaptată după piesa sa autobiografică, cu şi pentru un singur personaj. Numele său adevărat este Calogero Lorenzo Palminteri (de altfel, ambele prenume le regăsim ca personaje în filmul din această seară). Mai multe studiouri s-au arătat interesate şi l-au abordat pe Palminteri pentru a cumpăra drepturile pentru film, cel puțin unul oferind un milion de dolari. Palminteri nu avrut să le vândă decât dacă el era cel care scria scenariul și juca rolul lui Sonny. Niciunul dintre studiouri nu a fost de acord, voiau să angajeze un alt actor.

Atunci Robert De Niro s-a oferit să intre într-un parteneriat 50/50 cu Palminteri, cu toate condițiile puse de acesta îndeplinite, iar De Niro îşi exprimă dorinţa de regiza și de a juca rolul Lorenzo. Palminteri e de acord, iar printr-o strângere de mână, cei doi îşi parafează colaborarea. Ce a rezultat vedem marţi seară, de la ora 21.00, la TVR 1.

De Niro şi-a dorit ca Palminteri să fie parte în fiecare aspect al producției. Astfel, acesta a fost implicat în casting, căutarea locațiilor, editare și mixajul sunetului.

Drama „Poveste din Bronx” aduce pe micul ecran viaţa comunităţii italiene din Bronx-ul anilor ’60, văzută prin ochii copilului, apoi adolescentului Calogero. Cu inocenţa specifică vârstei, băiatul oscilează între două perspective posibile: o existenţă modestă de şofer de autobuz, ca a tatălui său, ori o traiectorie aparent mai spectaculoasă şi mai promiţătoare, ca a mafiotului Sonny.

„Sonny și tatăl meu spuneau mereu că atunci când voi îmbătrâni voi înțelege. Ei bine, în sfârșit am făcut-o. Am învățat ceva de la acești doi bărbați. Am învățat să ofer dragoste și să primesc dragoste necondiționat. Trebuie doar să accepți oamenii așa cum sunt, iar eu am învățat cel mai mare dar dintre toate. Cel mai trist lucru în viață este talentul irosit, iar alegerile pe care le faci îți vor modela viața pentru totdeauna. Dar poți întreba pe oricine din cartierul meu și toţi îți vor spune că asta este doar o altă poveste din Bronx...”, cugetă Calogero, aşteptându-ne să-i urmărim fascinanta poveste.

Distribuția filmului include doi câștigători de Oscar - actorii Robert De Niro și Joe Pesci, precum și un nominalizat la Oscar: Chazz Palminteri.

Pe Rotten Tomatoes, filmul are un rating de aprobare de 97%, pe baza a 33 de recenzii, cu un rating mediu de 7,5/10. Criticul de cinema Roger Ebert a acordat filmului patru stele, numindu-l „foarte amuzant, dar şi foarte emoționant. Este plin de viață și personaje colorate și are dialoguri grozave, iar De Niro, la debutul său ca regizor, găsește notele potrivite în timp ce trece de la râs la furie şi lacrimi, dar își păstrează valorile.”

În anul lansarii sale, „Poveste din Bronx” (A BRONX TALE - SUA, 1993), regia Robert De Niro; cu: Robert De Niro, Chazz Palminteri, Lillo Brancato, a primit o nominalizare la premiul Leul de Aur – Festivalul de la Veneţia. Iar în 2008, Institutul American de Film l-a inclus pe lista Top 10 filme cu gangsteri.

credit foto: via Selecţie Film TVR