Adrian Enache dă startul „Duelului pianelor” la TVR 2

„L-am iubit pe Ştefan Bănică”, mărturiseşte, fără ocolişuri, Jeni Nicolau, invitată în prima ediţie a emisiunii. Din 6 aprilie, Adrian Enache ne aşteaptă din nou la „Duelul pianelor”, alături de Ilinca Băcilă, Ovi şi invitaţii lor. Îi urmărim în fiecare duminică seară, de la ora 20.00, la TVR 2.

Aşteptarea a luat sfârşit! „Duelul pianelor” revine duminica aceasta la TVR 2, într-o nouă formulă, dar cu acelaşi scop: divertisment de calitate. În fiecare duminică de la ora 20.00, carismaticul Adrian Enache va arbitra un duel muzical presărat cu provocări inedite, momente din arhiva TVR, poveşti amuzante, muzică live şi improvizaţii, alături de talentaţii Ilinca Băcilă, Ovi şi invitaţii lor. Pe 6 aprilie, Daniela Gyorfi şi Jeni Nicolau fac echipă cu Ovi, în confruntarea cu Daria Peltea şi Ionuţ Hanţig, tineri artişti în plină ascensiune, conduşi de Ilinca.

„Duelul nostru este unul muzical. Miza? Evident, voia bună! Adică, un bun pretext de a ne întâlni şi a ne distra cu artiştii noştri dragi şi să facem – cum zice Ovi – un jam session. La celălalt pian va sta Ilinca, ea vine cu tinereţea şi prospeţimea unei tinere actriţe, de altfel foarte talentată nu doar când... yodelleşte”, explică Iuliana Marciuc, producătorul emisiunii. „Despre gazdă, ce să spun fără să fiu subiectivă? Este şi mai tânăr, şi mai plin de viaţă, îi provoacă pe invitaţii noştri la distracţie cu improvizaţie, iar energia lui o simt toţi invitaţii, ceea ce sunt sigură că se va transmite şi dincolo de ecran, în fiecare duminică seara. Nu este un tronson orar uşor, dar artiştii sunt convinsă că vor convinge. Iată doar câteva nume: Tudor Turcu, Daniela Gyorfi, Matilda Pascal Cojocăriţa, Irina Loghin, Marcel Pavel, Radu Ştefan Bănică, Tania Popa, Crina Matei, Ionuţ Ungureanu, Vlad Miriţă şi mulţi alţii”, ne mai dezvăluie realizatoarea TVR.

Conceput ca o confruntare între două generaţii de artişti, „mediată” de explozivul Adrian Enache, show-ul aduce publicului întâlniri fabuloase cu artiști îndrăgiţi ai scenei româneşti, dar şi cu personalităţi din alte domenii: sportivi, jurnalişti, regizori, actori, medici etc.

„Orice artist şi-ar dori să se rătăcească prin Televiziunea Română!” Jeni Nicolau, printre invitaţii primei ediţii, pe 6 aprilie, ora 20.00.

Invitaţia la „Duelul pianelor” îi provoacă mare bucurie lui Jeni Nicolau, întotdeauna fericită să participe la filmări în studiourile în care mari artişti au scris istorie în divertismentul românesc. „Televiziunea Română înseamnă pentru mine supremaţia în televiziune! Eu, când am ajuns prima dată în Televiziunea Română, cu mulţi ani în urmă, parcă ajunsesem într-un templu! Este un templu, pentru mine, este ceva sfânt, este locul unde cei mai mari artişti ai României au făcut istorie. Şi iată-mă şi pe mine aici – dacă nu fac istorie, măcar geografie...”, glumeşte artista cu modestie, în stilul care o caracterizează.

Dincolo de glumă, însă, rămâne respectul pe care Jeni Nicolau şi atâţia alţi artişti îl poartă televiziunii care i-a lansat: „Prima dată când am venit în Televiziunea Română, am venit – o să râdeţi – ca dansatoare de folclor, în urmă cu treizeci şi ceva de ani, la doamna Marioara Murărescu. Şi când am văzut platourile astea mari... dacă ieşeam de la filmare nu mai ştiam să mă întorc înapoi. Televiziunea Română este mare... Orice artist şi-ar dori să se rătăcească prin Televiziunea Română!”, e convinsă artista.

Muzică interpretată live, dans, antren, probe haioase şi umor spontan – pe scurt, divertisment de calitate. Este reţeta pe care „Duelul pianelor” o urmează încă din 2016, când emisiunea şi-a făcut debutul în grila TVR 2. Noutatea sezonului o reprezintă cooptarea Ilincăi Băcilă, o prezenţă tonică şi plină de energie, dar şi o artistă cu o voce inconfundabilă. Ilinca va coordona echipa „de tineret” a industriei muzicale româneşti, hotărâtă să ţină piept experimentaţilor conduşi de Ovi. Şi tot la capitolul „noutăţi” în „Duelul pianelor” se numără şi prezenţa trupei Popfolklorica, împreună cu Fraţii Cazanoi, care vor asigura acompaniamentul orchestral pentru toate momentele muzicale.

Şi în noul sezon, atmosfera emisiunii va fi relaxată, ca o întâlnire amicală, presărată cu tachinări, discuţii în contradictoriu, poveşti inedite ale invitaţilor, situaţii amuzante sau emoţionante şi provocări menite să aducă voie bună tuturor. Concurs muzical, probe provocatoare, artişti pe alese şi gazde pline de energie şi voie bună – toate acestea fac din „Duelul pianelor” un show care a meritat aşteptarea până în această primăvară. Îl vom putea urmări din 6 aprilie, în fiecare duminică, de la ora 20.00, la TVR 2.