Mari lideri militari ai secolului XX

”Guerilla” este diminutivul cuvântului spaniol ”guerra”, adică „război”, o interpretare neconvențională a conflictului dintre David și Goliat. Primul care a transformat cu succes gherila în armă politică a fost Mao Tsedong, „Marele Cârmaci”, cum a fost supranumit.

În secolul trecut, gherila a fost caracteristică în confruntările dintre comuniști și capitaliști – inamicii ideologici care trebuiau îndepărtați. Primul care a transformat cu succes gherila în armă politică a fost Mao Tsedong – considerat „părintele” Chinei moderne și creatorul unei ideologii care a influențat istoria umanității. El și-a dovedit genialitatea prin tacticile folosite împotriva naționaliștilor conduşi de autoritarul Chiang Kai-Shek și a japonezilor, deopotrivă.

Partidul comunist chinez prelua puterea în China, sub conducerea lui Mao, în 1949. El a străbătut toată China pentru a-și recruta armata și a condus comuniștii în lupta împotriva naționaliștilor. Din 1953 lider al partidului comunist, devenea după 1949 șeful statului. Contribuțiile sale aduse teoriei marxist-leniniste, strategiile sale militare și politicile sale comuniste adaptate chinezilor sunt cunoscute sub numele de maoism. (ep.15, Teleenciclopedia)

Francisco Goya – 2 mai 1808, la Madrid (ep.1)





Având înălțimea de doi metri și 66 cm, și înălțimea de trei metri și 45 cm, pânza, săvârșită de Goya în 1814, redă una dintre cele mai aprige confruntări din istoria Spaniei: la 2 mai 1808, madrilenii i-au înfruntat pe mamelucii gărzii imperiale franceze. Folosind arme improvizate, spaniolii înfruntă grupul cavalerilor cu turbane și săbii încovoiate. Fețele sunt cuprinse de furie, ochii ies din orbite ... Pe pământul însângerat, cadavre sunt călcate de copitele bidiviilor dezlănţuiţi.

Atena (ep.5)





De pe vârful Acropolei ateniene, Parthenon domina spațiul sacru al zeilor. Pelerinii pătrundeau în templu printr-o intrare unică și monumentală: Propilea, de la prefixul pro, „în față” și pyle, „poartă”. Odată depășită, ei vedeau statuia înaltă, de peste nouă metri, a zeiței Atena. Elenii pătrundeau prin vest și ieșeau prin est, trecând pe lângă cele șase coloane dorice ale fiecărei fațade. Apoi, urma magnificul Parthenon. Grecii au creat o civilizație excepțională, a cărei emblemă rămâne, peste veacuri, Atena. Splendorile sale au marcat dezvoltarea întregii Europe, iar grandoarea monumentelor de pe Acropole amintește etern primul megalopolis al lumii occidentale.

Clanul micului babuin (ep.5)





Populând savane și zone semiaride din Africa și Peninsula Arabică, clanurile de babuini colindă, în căutare de hrană, un teritoriu de câțiva kilometri pătrați, adăpostindu-se noaptea în copaci. Forțată de împrejurări, atunci când sezonul secetos reduce drastic resursele nutritive, familia urmărită pe parcursul acestui documentar se aventurează departe, spre nord. Trupa numără acum 38 de membri. Deși familia are noi pui, un leopard le-a ucis fostul Șef, iar temerarul Alpinist s-a pierdut. În plus, unii tinerii au plecat să caute partenere din alte clanuri. Forty are viața înainte. Pe la cinci ani, când va fi „major”, se va despărți de clanul natal, îmbogățind genetic alt „trib”. Dacă va alege o viață de familie tihnită, ca Nașul, sau va lupta pentru supremație, rămâne de văzut …

