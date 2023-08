Dr. Bogdan Moldovan: „Sunt ca un sanitar pe linia frontului, la granița dintre viață și moarte"

Urmărim duminică, la TVR INFO, ediția „Brilliant” dedicată lui Bogdan Moldovan, singurul medic chirurg din ţară cu acreditare de prelevare europeană multiorgan și de transplant renal și hepatic. Emisiunea realizată şi moderată de Loredana Negrilă este redifuzată pe 13 august, de la ora 14.30.

Bogdan Moldovan este considerat la ora actuală în România și chiar în afara granițelor unul dintre puținii medici români care pot realiza intervenții complicate și cu un grad ridicat de risc. Șeful secției de chirurgie din cadrul Spitalului Sfântul Constantin din Brașov nu a uitat însă cum a pornit în ceea ce avea să devină scopul vieții sale: atingerea excelenței în chirurgie.

A terminat facultatea la Târgu Mureş, specializarea a făcut-o în Franţa, iar experienţa în chirurgie a căpătat-o la Geneva, acolo unde s-a și născut visul lui: acela de a pune bazele unui centru privat de transplant renal, în țara natală. A și reușit, în urmă cu mai bine de 10 ani, la Brașov.

Dincolo de succesul pe care i l-au adus operațiile în premieră națională, pentru Bogdan Moldovan acest parcurs a însemnat multă muncă și sacrificii. În interviul acordat realizatoarei emisiunii „Brilliant”, Loredana Negrilă, renumitul chirurg reconstruiește, afectiv și identitar, pasaje din devenirea sa.

Iată ce spune jurnalista TVR despre reputatul medic:

„Despre existenţa chirurgului complex al momentului’ în România, Bogdan Moldovan, am aflat cu totul întâmplător, la Imperial College, la Londra, în primăvara acestui an, de la șeful secției de neurochirurgie, Kevin O'Neill. Încerca să mă convingă să merg, totuși, la Brașov, pentru a cere o părere avizată, sigură, neezitantă, care nu ar trebui ’dublată de alte păreri’, într-o problemă care nu-mi dădea pace. Am înțeles siguranța cu care încerca să mă motiveze să ajung la acest medic abia când l-am cunoscut pe Bogdan și ulterior, când am văzut cazurile pe care le primește din toată țara: multe dintre ele critice, declarate inoperabile în alte centre medicale.

Dar, dincolo de asta, este un om de un altruism autentic, pe care îl întâlnim din ce în ce mai rar, nu doar în zona medicală. Știe să menajeze pacientul și familia acestuia, mai ales din punct de vedere financiar.

Intervențiile chirurgicale complicate pe care le face sunt rezultatul eforturilor susținute ale echipei medicale pe care o coordonează, la Brașov, în singurul centru privat de transplant renal din țară. Acolo unde încearcă să salveze sau măcar să prelungească viața celor cu diagnostice cumplite și declarați inoperabili, chiar și în afara României. Imposibilul cu care se luptă dansează zilnic în fața lui, uneori invizibil, sub învelișul destinului, al fatalității, al unui necruțător ’nu se mai poate face nimic’. Dar pentru cei ca el, există un drapel uman. Este făcut din refuzul acceptării suferinței pacienților pentru care pune atât de mult suflet, atât de multă trăire. Asta pentru că, în ciuda realității dure care-i lovește pe mulți dintre cei care îi trec pragul chirurgului Bogdan Moldovan, există povești care se pot încăpățâna să existe. Și e mare nevoie de ele, căci în încăpățânarea lor stă suflul lumii.

Priviți-l bine! Nu are chip de învins. Are urme adânci de oboseală, dar în fundul ochilor mai rămâne ceva. Nu spun ceva invincibil. Și totuși, poate că există invincibilitate...”

Urmărim duminică, la „Brilliant”, povestea unui om care face, de cele mai multe ori, imposibilul să devină posibil.

Interviurile „Brilliant” fac cunoscute telespectatorilor inițiative, platforme și antreprenori români din domenii cât mai variate: IT, medicină, sport, turism, agricultură organică, ecologie, comerț online, învățământ la distanță, asistență socială, asistență pentru problemele diasporei românești, voluntariat, arte (teatru, muzică, dans, artă, film, literatură), inițiative pan-europene în cadrul cărora România e un actor important, dar și multe altele al căror unic numitor comun este curajul de a fi tu însuți, de a-ți prețui visurile și de a le pune în practică, spre binele tău și al societății.