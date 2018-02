Claudia Andas, TIRI şi Feli au câştigat semifinala din Salina Turda

Claudia Andas, TIRI şi Feli au câştigat semifinala Eurovision România din Salina Turda, desfăşurată pe 11 februarie. Ultima semifinală a Selecţiei Naţionale va avea loc duminică, 18 februarie, la Sighişoara.

Duminică, 11 februarie, la finalul unui show care a scris istorie în concursul Eurovision, juriul Selecţiei Naţionale a anunţat, în direct la TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR Moldova, câştigătorii semifinalei de la Salina Turda: Claudia Andas, TIRI şi Feli merg mai departe şi vor concura, în ultimul act al competiţiei, pentru un bilet spre scena din Lisabona.

În semifinala Eurovision România, realizată şi transmisă în direct de TVR din mina Rudolf, la o adâncime de 90 de metri - o premieră absolută în istoria concursului internaţional -, au concurat Feli („Bună De Iubit”), ZØLTAN („Dacă Dragostea E Oarbă”), TIRI („Deşert De Sentimente”), Paula Crişan („I Am Here”), Cristian Simionescu („Nirvana”), Alice Jeckel („Out Of The Dark”), Dan Manciulea („Rază De Soare”), Lion’s Roar („Rekindle The Flame”), Claudia Andas („The One”), Ioana Ciornea („Time After Time”), Bernice Chiţiul („Too Busy For My Heart”) şi Nicoleta Ţicală („Una Oportunidad”).

„Sunt absolut copleşită. Am dat totul pe scenă şi mă bucur că am reuşit să îmi asum mesajul acestei piese”, a declarat Claudia Andas, după anunţul juriului. „În doar trei luni de zile, am creat acest proiect, am ajuns cu piesa acolo unde trebuie şi abia aştept să urc pe scena Marii Finale”, a adăugat fericita câştigătoare a show-ului.

„Sunt foarte fericit pentru că am reuşit să mă calific în finală, deşi sunt la începutul carierei mele de lead singer. Mă simt onorat să cânt în Salina Turda - nu mulţi artişti au această şansă”, a punctat TIRI.

Despre melodia pe care o interpretează la Eurovision România, Feli mărturiseşte: „Mă bucur de această experienţă muzicală şi pentru că am cântat una dintre piesele mele de suflet - Bună de iubit - de pe primul meu album “Eu sunt Feli”. ‚Bună de iubit’ este de fapt o aducere aminte pentru atunci când îţi pierzi încrederea în tine, să ştii că MERIŢI să te iubeşti un pic mai mult! Piesa este ca o declaraţie de independenţă a femeilor asumate şi libere, care vor şi pot să facă orice îşi propun. Mulţumesc pentru sutele de mesaje de susţinere pe care le-am primit de la voi. E frumos să simţi că eşti numai ‚Bună de iubit’!:) ”, a mai declarat Feli, la finalul show-ului.

Clasamentul semifinalei este următorul:

Claudia Andas („The One”) 56 de puncte

TIRI („Deşert De Sentimente”) 43 de puncte

Feli („Bună De Iubit”) 43 de puncte

Nicoleta Ţicală („Una Oportunidad”) 40 de puncte

Lion’s Roar („Rekindle The Flame”) 29 de puncte

Ioana Ciornea („Time After Time”) 24 de puncte

Paula Crişan („I Am Here”) 17 puncte

ZØLTAN („Dacă Dragostea E Oarbă”) 12 puncte

Alice Jeckel („Out Of The Dark”) 12 puncte

Bernice Chiţiul („Too Busy For My Heart”) 11 puncte

Dan Manciulea („Rază De Soare”) 3 puncte

Cristian Simionescu („Nirvana”) 0 puncte

Fotografii de la semifinala Selecţiei Naţionale din Salina Turda pot fi descărcate accesând linkul: http://bit.ly/2BQQj2c Toate melodiile calificate în semifinalele Eurovision România pot fi ascultate pe site-ul dedicat, eurovision.tvr.ro.

La spectacolul din Salina Turda, au fost prezente mai multe personalităţi, printre care Înalt Preasfinţitul Andrei Andreicuţ, Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, Herman Berkovits, medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu şi Serghei Anastasov, primarul oraşului Komrat.

Elena Gheorghe şi Ad Libitum Voices au susţinut recitalurile serii Clujenii de la Ad Libitum Voices au deschis spectacolul din Salina Turda, alături de tânăra interpretă Katia Cărbune, cu piesa „My heart is breathing you”, iar Elena Gheorghe, reprezentanta României la ediţia din 2009 a concursului internaţional, a revenit pe scena Eurovision România cu un concert extraordinar, realizat special pentru spectacolul din această duminică. Artista a pregătit o experienţă audio-vizuală unică, într-o formulă de scenă extinsă, piese reorchestrate, cu cinci ţinute spectaculoase şi hituri care au devenit, deja, evergreen-uri.

Semifinala a fost prezentată de Diana Dumitrescu şi Cezar Ouatu, susţinuţi, din Camera Verde, de Loredana Corchiş, realizator TVR Cluj.

Marian Ionescu, Ilinca Băcilă, Nicu Patoi, Liliana Ştefan şi Viorel Gavrilă sunt juraţii care decid finaliştii Selecţiei Naţionale 2018. Pe parcursul celor cinci semifinale, ei aleg cele 15 piese care vor intra în finala Eurovision România.

În Anul Centenarului, Selecţia Naţională se desfăşoară sub sloganul „Eurovision uneşte România!“. Seria celor cinci semifinale – o premieră în istoria concursului – a debutat pe 21 ianuarie, la Focşani.

Marea Finală va avea loc la Bucureşti, în Sala Polivalentă, pe 25 februarie. În ultimul act al Selecţiei Naţionale, publicul este singurul care va alege reprezentantul României pentru scena din Lisabona, dintre cele 15 piese rămase în concurs.

Despre finalişti:

Claudia Andas şi-a început cariera la vârsta de 13 ani, începând cu muzica uşoară şi continuând cu rock. În urmă cu 20 de ani, a plecat în Coreea de Sud, unde şi-a cunoscut soţul, alături de care a continuat să cânte în hoteluri şi pe vase de croazieră. În Coreea de Sud, a fost invitată să cânte cu Filarmonica din Seoul, o experienţă despre care artista mărturiseşte că a fost de neegalat. La Eurovision, Claudia participă cu piesa „The One”.

Tiri cântă la pian de la vârsta de şase ani, a terminat Conservatorul la secţia Compoziţie şi urmează cursuri de master la aceeaşi specializare. Artistul colaborează cu Loredana şi se concentrează pe activitatea din studio. La Selecţia Naţională, Tiri concurează cu o compoziţie proprie - „Deşert de SENTIMENTE”.

Artist si compozitor, Feli este una dintre cele mai puternice voci din România. Spune despre sine că este „un satelit natural al muzicii” şi nu îşi poate imagina un mod mai bun de a se exprima decât prin muzică. Este recunoscută pentru talentul cu care acoperă genuri muzicale diverse, de la folclor sau rap până la blues sau rock. Feli a ajuns pe primele locuri în topurile muzicale din România chiar cu single-ul de debut: „Cine te crezi?”, piesa care i-a adus în 2015 şi prima nominalizare pentru Best Romanian Act la MTV Europe Music Awards. În 2016, artista a fost nominalizată pentru a doua oară la MTV EMA, de data aceasta cu single-ul „Creioane colorate”. Vocea sa a fost remarcată chiar şi de Charles Aznavour, după ce a înregistrat un cover în limba spaniolă a celebrei piese „La Boheme”. În 2017, artista şi-a prezentat albumul de debut - „Eu sunt Feli", care conţine, pe lângă piesa înscrisă la Eurovision - „Bună de iubit”, şi piese cunoscute deja publicului - „Cine te crezi?”, „Creioane colorate”, „Timpul”, „Va urma” sau „Acasă”.