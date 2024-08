Trei motive să organizezi un festival: Banii, banii, banii

După război, pandemie și iarnă, trebuie să înceapă petrecerea. Asta ne învață istoria și constatăm pe propria piele câtă nevoie avem de relaxare după o perioadă grea. O știu și gazdele petrecerii, organizatorii de la toate nivelurile - cu un festival nu dai greș.

Festivalurile își au originea în sărbătorile care se țineau în Grecia antică în cinstea zeului Dionysos și în Roma antică, în cinstea lui Saturn. Romanii și grecii sărbătoreau un nou ciclu al vieții. În timpul festivalului de o zi sau cinci, nobilii și sclavii făceau schimb de haine și inversau rolurile. Totul era permis, iar muzica, mâncarea, băutura și glumele erau în exces.

Astăzi, statisticile dovedesc că investiția într-un festival, dacă e bine făcut și aduce lume multă, înseamnă profit. Suma cheltuită se întoarce de cel puțin cinci ori, unele festivaluri se laudă chiar cu un randament financiar mai mare: de exemplu, carnavalul de la Rio din acest an a dus în economia braziliană 1 miliard de dolari. Fiecare liră investită din bugetul public aduce 33 de lire - arată informațiile despre festivalurile care au avut loc în Edinburgh în 2022.

Festivalurile înseamnă Pace

Agenda 2030 a UNESCO recunoaște rolul culturii ca motor al dezvoltării sustenabile. Audrey Azoulay, Director-General UNESCO, susține: Sperăm ca Statele Membre să integreze sistematic cultura în elaborarea politicilor pentru turism sustenabil, pentru industriile culturale și să stimuleze dezvoltarea locală. Sperăm ca accentul pe cultură să ajute la încurajarea dialogului și a climatului de pace, condiție obligatorie pentru dezvoltarea sustenabilă.

Moștenirea culturală intangibilă, în accepțiunea UNESCO, include tradițiile și exprimările orale, ritualurile, evenimentele festive (spre deosebire de cea tangibilă care include monumente, obiecte, orașe istorice). Moștenirea culturală intangibilă face posibilă diversitatea culturală, promovează creativitatea, demnitatea și contribuie la o societate pașnică și incluzivă.

Credit foto: Azovsky, Shutterstock

Trei povești de succes

Cel mai mare ca participare? Cel mai cunoscut? Criteriile diferă, sistemul de evaluare contează și el, un fel de Depinde pe cine întrebi. Am ales trei povești internaționale de succes - Carnavalul de la Rio, Festivalul Internațional de Film de la Cannes și Edinburgh Fringe. Cazul capitalei scoțiene se distinge prin faptul că festivaluri se țin acolo tot anul. Numai Fringe durează trei săptămâni, în fiecare august. La Fringe vin actori de teatru, artiști de cabaret, de stand-up și de circ, dansatori din toată lumea. Este recunoscut în breasla comedianților ca loc de întâlnire anuală.

Iar dacă în cazul orașelor Cannes și Edinburgh, festivalurile care le mențin celebritatea și bugetul au apărut imediat după al Doilea Război Mondial, din nevoi ușor de înțeles, povestea Carnavalului de la Rio este conectată și mai bine de rațiunile istorice care au dus la nașterea lui.

RIO

Carnavalurile din Brazilia se țin din 1723 când portughezii le-au adus localnicilor Entrudo. Ei le erau fideli sărbătorii în care oamenii ieșeau pe străzi și aruncau cu găleți de apă, noroi și mâncare. În Portugalia rurală, există încă această celebrare în care oamenii se costumează, dansează și se distrează, iar la sfârșitul petrecerii ard o păpușă mare de lemn. În primii ani ai secolul al XIX-lea, aristocrații din Brazilia defilau costumați și dansau. De la jumătatea secolului, aceste baluri mascate în stradă, unde se dansau polca și vals, devin populare. Samba a fost introdusă în 1917.

Credit foto: Photocarioca, Shutterstuck - Rio de Janeiro, 2019: Samba School Portela, Sambodromo

Inițial, Carnavalul de la Rio dura cinci zile, de vineri până marțea următoare, în prima săptămână a postului Paștelui. Mardi Gras din New Orleans are aceeași origine legată de calendarul catolic, festivalul din New Orleans fiind și el pe lista celor mai aglomerate astfel de evenimente. Carnavalul de la Rio a ajuns să dureze mai mult de o săptămână - în 2025 va dura de vineri, 28 februarie, până sâmbătă, 8 martie. Postul Paștelui Catolic începe miercuri, 5 martie 2025. Astfel că Mardi Gras, ultima zi în care se poate desfăta credinciosul, este marți, 4 martie 2025, ultima zi din sezonul carnavalurilor.

Cele mai multe clasamente pun pe primul loc Carnavalul de la Rio de Janeiro, atunci când se iau în considerare numărul de participanți, banii sau notorietatea internațională. Dincolo de distracție, e vorba de bani. Ediția 2024 a carnavalului de la Rio a primit cea mai mare injecție de capital de la stat, 12,5 milioane de dolari, mai mult de jumătate mergând către școlile de samba. Prefectura Rio a alocat alte 8 milioane de dolari. Carnavalul este estimat că a adus 1 miliard de dolari la economia locală, cu 18% mai mult decât în 2023, scrie AFP.

CANNES

Festivalul de la Cannes a fost creat de producătorii de film și autoritățile politice din mai multe state democratice, pentru a-i face concurență celui de la Veneția; Mostra era un bastion al propagandei fasciste. În 1938, Mostra, prima competiție internațională dedicată filmului, a adunat pentru a șasea oară marile țări producătoare de film. Franța a fost reprezentată de diplomatul Philippe Erlanger. În ziua acordării premiilor, unanimitatea juriului a fost pentru un film american, dar, la presiunea Germaniei, au fost premiate un documentar de propagandă, Olympia, de Leni Riefenstahl și filmul italian Luciano Serra, pilota, de Goffredo Alessandrini.

Decizia a provocat indignarea statelor democratice. Franța, SUA și Marea Britanie au părăsit festivalul de la Veneția hotărâte să nu se mai întoarcă. Erlanger s-a gândit atunci să organizeze o manifestare care să înlocuiască Mostra, pentru a da lumii un festival liber. A contactat autoritățile și inițiativa a devenit o adevărată afacere de stat. Biarritz a fost ales într-o primă fază, dar susținătorii variantei Cannes au reușit să câștige.

Credit foto: Mădălina Ionescu, Portul din Cannes

Cândva un sat de pescari, cu o populație de mai puțin de 9.000 de locuitori și ales de unele familii bogate ca reședință de iarnă, Cannes cunoaște înflorirea odată cu înmulțirea hotelurilor și dezvoltarea industriei de jocuri de noroc. Un rol decisiv în alegerea orașului Cannes ca loc al festivalului internațional de film l-a avut lobby-ul făcut de patronii de hoteluri - în special de Henry Gendre, proprietarul de la Grand Hôtel și pasionat de cinema. Alegerea lunii septembrie însemna nu doar concurență la festivalul venețian, ci și prelungirea sezonului estival. Gendre a convins municipalitatea, a pus la dispoziție cazinoul său și a finanțat festivalul.

Prima ediție era programată pentru 1 - 20 septembrie 1939 în sala Cazinoului municipal, iar președinte de onoare trebuia să fie Louis Lumière, părintele cinematografului (1864 - 1948). Pentru a nu crea tensiuni suplimentare, Franța a invitat inclusiv Germania și Italia. În contextul crizei din vara lui 1939, cele două țări fasciste au refuzat participarea. Filmele înscrise au fost din SUA, Franța, Marea Britanie, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, Suedia, Cehoslovacia, URSS. În august, totul era pregătit pentru deschidere. 2.000 de invitații fuseseră trimise, iar un vapor transatlantic închiriat de Metro Goldwyn Mayer a adus la Cannes vedetele americane ale momentului, printre care Gary Cooper și Mae West.

Dar festivalul din 1939 nu s-a mai ținut: după 23 august și după ce s-a aflat de pactul germano-sovietic, turiștii au fugit din Cannes. Comitetul festivalului a organizat totuși o proiecție privată unde a fost vizionat filmul american Quasimodo (The Hunchback of Notre-Dame), de William Dieterle. La 1 septembrie 1939, trupele germane au invadat Polonia, iar inaugurarea a fost amânată cu 10 zile. Când s-a declarat război, la 3 septembrie, și în Franța a început mobilizarea generală, a devenit evident că festivalul nu se mai putea desfășura. Palme d’Or 1939 s-a acordat în 2002, ca un omagiu adus acestei ediții uitate. Trofeul a fost atribuit filmului Pacific Express (Union Pacific), de Cecil B. DeMille, de către un juriu prezidat de Jean D’Ormesson.

A trebuit să vină anul 1946 pentru ca festivalul să-și trăiască adevărata primă ediție care a început la 20 septembrie. A fost prima petrecere pe care lumea a dat-o în cinstea ei înseși, într-un fel de beție, sub un soare care a strălucit fără încetare până la jumătatea lunii octombrie. (Philippe Erlanger)

Credit foto: Mădălina Ionescu, Palatul Festivalurilor, Cannes

În 2024, Festivalul Internațional de Film de la Cannes a avut un buget de 35 de milioane de euro, conform France Info care citează conducerea festivalului. În 2014, bugetul a fost de 20 de milioane de euro și încasările din 2013 fuseseră de 72 de milioane de euro. Este nu doar un festival cu proiecții, ci un adevărat târg, cel mai mare din industria filmului, unde peste 600 de producători și distribuitori se întâlnesc anual. Taxele de participare, sponsorizările se adaugă finanțării de la bugetul autorităților. Veniturile aduse de festival au fost în 2023 de peste 200 de milioane de euro. Populația orașului, de cca 70.000 de oameni, se triplează pe durata festivalului. O ediție obișnuită reprezintă cca 20% din cifra de afaceri anuală a hotelurilor din Cannes, anunță primăria care citează sindicatul din domeniu.

EDINBURGH

Un studiu din 2022 a evaluat impactul economic al celor 11 festivaluri pe care le reprezintă Festivals Edinburgh. Capitala Scoției a început în 1947 cu trei festivaluri - Edinburgh International Festival, Edinburgh Festival Fringe și Edinburgh International Film Festival. A ajuns la festivaluri pe toată durata anului, lucru crucial pentru viața culturală și economică a orașului. Investițiile sectorului public în organizare au fost în 2022 de 11 milioane de lire, iar pentru fiecare liră investită a fost un return de 33 de lire pentru Scoția.

Mai multe informații despre istoria festivalului Fringe din Edinburgh și exclusivități tvr.ro despre participarea românilor la festivalurile din capitala Scoției - într-un viitor articol.

Credit foto: Mădălina Ionescu; Castelul din Edinburgh și Ross Fountain văzute din Princes Street Gardens

Credit foto imaginea principală: evka119, Shutterstock

Articol de Mădălina Ionescu