Exclusiv tvr.ro: Stand-up comedy la Edinburgh. Cum au cucerit românii capitala Scoției

Dacă e vară, mergi la festival, unde toată lumea câștigă - participanții se relaxează, organizatorii profită. În acest articol, aflați istoria festivalului Fringe din Edinburgh, dar și exclusivități tvr.ro despre implicarea românilor în festivalurile din capitala Scoției.

În articolul Trei motive să organizezi un festival: Banii, banii, banii, am văzut cum investițiile în organizarea unui mare festival pot aduce profit și cum nevoia de dialog, întâlnire și petrecere a oamenilor, după o perioadă istorică apăsătoare ori un an greu, susține dezvoltarea industriilor creative. Am ales trei povești internaționale de succes - Carnavalul de la Rio, Festivalul Internațional de Film de la Cannes și Edinburgh Fringe. A venit vremea să aflați mai multe despre festivalurile din Edinburgh.

Scoțienii nu se zgârcesc la festivaluri

Un studiu BOP Consulting din 2022 făcut la comanda organizatorilor festivalurilor din Edinburgh a evaluat impactul economic al celor 11 festivaluri pe care le reprezintă Festivals Edinburgh. 2022 a fost anul în care călătoriile internaționale și festivitățile publice își reveneau și ele după pandemie.

Edinburgh este recunoscut internațional pentru festivalurile sale. A început în 1947 cu trei festivaluri - Edinburgh International Festival, Edinburgh Festival Fringe și Edinburgh International Film Festival. S-a ajuns la festivaluri pe toată durata anului, lucru crucial pentru viața culturală și economică a orașului. Cele 11 festivaluri analizate sunt: Edinburgh Science Festival, Edinburgh International Children’s Festival, Edinburgh International Film Festival, Edinburgh Jazz and Blues Festival Edinburgh Art Festival Engagement and acknowledgements, Royal Edinburgh Military Tattoo, Edinburgh Festival Fringe, Edinburgh International Festival, Edinburgh International Book Festival, Scottish International Storytelling Festival, Edinburgh’s Hogmanay.

În 2022, festivalurile au atras 700.000 de oameni, din care 312.000 din afara Scoției. Aceștia au avut 3,2 milioane de participări. Impactul economic a crescut în Edinburgh de la 280 de milioane de lire în 2015 la 407 milioane de lire în 2022, iar în Scoția de la 313 milioane la 367 de milioane. Oamenii au cheltuit la festivaluri 137 de milioane de lire în 2022, față de 95 de milioane în 2015. 51% dintre cheltuieli au fost făcute de participanți pe cazare (85 de milioane de lire), 25% pe mâncare și băutură (42 de milioane), 19% pe cumpărături (31 de milioane), restul pe transport. Asta fără să punem la socoteală biletele, participarea plătită la festivaluri. Investițiile sectorului public în organizarea festivalurilor au fost de 11 milioane de lire, iar pentru fiecare liră investită de sectorul public, a fost un return de 33 de lire pentru Scoția.

Credit foto: Yatzek Photography, Shutterstuck - Edinburgh Festival Fringe, 2023

De la „A fi pe lângă" la „A deveni centrul"

Fringe a dat numele festivalului, pentru că tot ce se întâmpla pe lângă era mai atractiv decât numele oficial. The Fringe este un festival de trei săptămâni care se desfășoară în august, în fiecare an. În 1947, la prima ediție, opt trupe de actori au venit neinvitate și au susținut spectacole la Edinburgh International Festival care fusese creat pentru a celebra și a îmbogăți viața culturală din Europa abia ieșită din al Doilea Război Mondial.

Actorii nu făceau parte din programul oficial al festivalului, dar și-au susținut propriile reprezentații la marginea festivalului, pe lângă (on the fringe), iar expresia a devenit atât de populară încât în următorii ani milioane de artiști au venit la Edinburgh și întreaga manifestare a căpătat un nou nume - Edinburgh Festival Fringe. A trebuit să fie creată, în 1958, Festival Fringe Society și astfel s-a formalizat existența acestor spectacole.

Până astăzi, Fringe se mândrește cu politica sa de deschidere și acceptare - Suntem mândri să includem în programul nostru pe oricine are de spus o poveste și un spațiu care dorește să-l sau să o găzduiască. Artiști din toată lumea vin și se fac văzuți pe scene de teatru, în baruri, în parcuri, în autobuze. Zilele de august pe străzile și în barurile din Edinburgh înseamnă dans, circ, cabaret, stand-up comedy.

Stand-up club. Credit foto: Mădălina Ionescu

În acest an, Edinburgh Festival Fringe are loc între 2 și 26 august și în program s-au înscris artiști din 60 de țări cu peste 3.000 de spectacole. Dar reprezentații adiacente, de încălzire sau în marja, deci și în spiritul festivalului, s-au ținut încă de la sfârșitul lunii iulie, după cum au anunțat unele cluburi și unii artiști care fac stand-up.

„Am obținut 5 minute pe scenă, mai multe seri la rând, și am simțit că fac și eu parte dintr-o fărâmă de Fringe."

În exclusivitate pentru tvr.ro, Maria Popovici și Radu Isac - doi artiști români care fac stand-up comedy la noi în țară și în Marea Britanie, în limba română și în limba engleză - au răspuns întrebărilor despre Festivalul Fringe din Edinburgh. Mai mult, în echipa de cercetare de la BOP Consulting, care s-a ocupat de impactul economic al festivalurilor din capitala Scoției, am regăsit-o pe Teodora Lazăr, Senior Researcher, care împărtășit, tot în exclusivitate pentru tvr.ro, din culisele studiului folosit în acest articol.

Maria Popovici: Festivalul de la Edinburgh a fost pentru mine o surpriză. Am fost de două ori acolo, am petrecut câte două săptămâni și sincer nu mi s-a părut suficient. Auzisem de el, evident, dar trebuie să fii acolo ca să înțelegi cu adevărat despre ce e vorba. Pentru un entertainer e ca și când ai fi copil și ai sta într-un magazin de bomboane infinit. Oriunde intri la orice oră, dai peste un spectacol de profesioniști sau amatori, de teatru sau stand-up sau magie sau muzică. Străzile sunt și ele doar spectacol stânga-dreapta, în sus și în jos. Chiar în timp ce scriu asta parcă mă transpun acolo și mi se face dor.

Trebuie experimentat cel puțin o dată în viață, chiar dacă ești spectator și nu faci parte din domeniu. Personal am reușit să și performez acolo de câteva ori… Am obținut câte 5 minute de urcat pe scenă, mai multe seri la rând. Din fericire a fost un succes și am simțit că fac și eu parte dintr-o fărâmă de Fringe.

Credit foto: Miguel Serrano Ruiz, Shutterstock

Radu Isac: Pentru mine, în principal Edinburgh Fringe e Disneyland pentru comedie. Dar la fel ca Disney, probabil nu vrei să afli prea multe din dedesubturile mai pregnante. Eu, fiind implicat, din păcate am tot dat de ele. Dar în general e superb. Disneyland cu stand-up și toate formele de artă ale Pământului. Orice spațiu devine o sală de teatru pentru o lună.

Merită experimentat o dată în viață. Și sunt și zboruri directe din România. Recomand în timpul săptămânii. Atunci se mai găsesc bilete și la show-urile populare. Și e un pic mai respirabil și financiar, și pe trotuar.

Teodora Lazăr: Cu o experiență de peste 25 de ani, BOP a colaborat cu diverse organizații pentru a planifica, proiecta și livra proiecte culturale durabile și a dezvoltat un set de instrumente care le oferă factorilor de decizie o înțelegere a activităților lor culturale și creative, ajutându-i să-și maximizeze potențialul. Un prim exemplu de expertiză a BOP în acest domeniu este evaluarea prestigioaselor festivaluri din Edinburgh. În ultimii aproape 15 ani, BOP a efectuat evaluări de impact economic pentru festivaluri și metodologia dezvoltată inițial în 2010 s-a dovedit a fi un cadru robust și repetabil pentru evaluarea gamei ample de festivaluri din Edinburgh și a impactului economic al acestora. Această abordare a permis BOP să cuantifice și să aprecieze beneficiile economice, sociale și culturale extinse ale festivalurilor de la Edinburgh.

BOP Consulting a lucrat la diverse proiecte semnificative. Printre acestea, un studiu de fezabilitate pentru Festivalul de Poezie Ledbury și evaluarea Fondului pentru Dezvoltarea Festivalurilor Durabile al British Council al Americii prin intermediul inițiativei Circular Culture. Abordarea a demonstrat în mod constant valoarea evenimentelor culturale, susținând planificarea strategică și încurajând creșterea durabilă în cadrul economiei creative.

După război, pandemie și iarnă, trebuie să înceapă petrecerea - asta ne învață istoria și constatăm pe propria piele câtă nevoie avem de relaxare după o perioadă grea. O știu și gazdele petrecerii, organizatorii de la toate nivelurile - cu un festival nu dai greș.

Credit foto: Mădălina Ionescu

Credit foto imaginea principală: Fer Gregory, Shutterstock

Articol de Mădălina Ionescu