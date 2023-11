Tenorul Alfredo Pascu, la „Interviurile TVR Cultural”, în 25 noiembrie: Mi-a venit cheful de cântat cam pe la 17 ani

Alfredo Pascu, unul dintre cei mai îndrăgiţi tenori ai Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian” din Bucureşti, vine la „Interviurile TVR Cultural” sâmbătă, 25 noiembrie, de la ora 22.30.

Născut la Timişoara, întâlnirea cu muzica a venit ceva mai târziu şi a rămas o dragoste adevărată până în ziua de azi. Alfredo Pascu este absolvent de Conservator, actuala Universitate de Muzică din Bucureşti, secţia canto.

În cariera sa, a colaborat cu Franco Zefirelli la producţia „Callas Forever”, o experienţă care l-a îmbogăţit.

„Părinţii mei erau pasionaţi de operă, operetă şi mergeam foarte des la Opera din Timişoara, unde aveam nişte artişti de mare clasă. Mi-a venit cheful de cântat, să spun aşa, cam pe la 17 ani. Am venit în Bucureşti cu un an de zile înainte de admitere şi am luat lecţii cu Ludovic Spiess.

Colaborarea mea cu Opereta este chiar de când absolveam Conservatorul, din ’96, iar pe scena Operetei mi-am dat examenul de licenţă. Pe mine m-a ajutat foarte mult Opereta, pentru că m-am dezvoltat cântând pe scenă. Poate nu cântam strălucit, dar în câţiva ani m-am şlefuit şi am început să fiu un artist de operetă cum scrie la carte”, a povestit Alfredo Pascu, în interviul acordat Ioanei Pavel.

*** La „Interviurile TVR Cultural”, Ioana Pavel îi invită pe telespectatori în lumea artiștilor - cum au ales scena, cine le-a îndrumat primii paşi şi ce înseamnă perseverenţa în cariera lor. Emisiunea este difuzată sâmbăta, de la ora 22.30.

Realizator: loana Pavel

Producător: Aimee D'Albon