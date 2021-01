„Spectacolul Lumii" va continua să ne invite în călătorii

Multe s-au schimbat în ultimele două decenii, dar majoritatea lucrurilor importante au rămas aceleași: pădurea de sequoia din California, vitraliile și ogivele catedralelor sau o pereche de îndrăgostiți care se sărută în ploaie.

În anul care s-a încheiat, Spectacolul Lumii a făcut, în câteva zeci de episoade, ocolul pământului. De la Jakarta la Cracovia, de la San Francisco la Salonic, de la Beirut la Carcassonne, serialul care a constituit opera de o viață a scriitorului și omului de televiziune Ioan Grigorescu ne-a dezvăluit o lume frumoasă, pe care nu o iubim destul și nu o prețuim întotdeauna.

În anul acesta ciudat, care a fost pentru cei mai mulți dintre noi un an al schimbărilor neașteptate, al renunțărilor neprevăzute, nicio călătorie cu puterea gândului și a imaginilor n-a fost de prisos.

Călător fără astâmpăr – în ciuda faptului că, la data filmării acestor serii, trecuse de 70 de ani - și călăuză răbdătoare, autorul își propune în permanență să ne învețe un mod de a privi și un mod de a călători. Am putea poate spune un mod de a trăi și, dacă ne gândim bine, n-am fi departe de adevăr. Privirea lui e plină de compasiune și dragoste pentru o omenire care-și caută dintotdeauna rostul și nu l-a aflat încă. Plină de speranță când se întretaie cu privirile copiilor din toate colțurile lumii. Plină de milă și teamă când ia în considerare natura și impactul nechibzuit pe care îl are uneori civilizația asupra planetei.

Apărător al ideii de turism cultural, deschizător de orizonturi și creator de caractere, Ioan Grigorescu privește întotdeauna locurile pe care ni le dezvăluie și în dimensiunea lor temporală. Așa se face că fiecare loc are în primul rând o poveste, care e a noastră, a tuturor, pentru că se numește istoria universală.

Alături de el am călătorit în timp, de la vremea când fenicienii inventau purpura până la construirea zgârie-norilor în Manhattan și la dramatica dispariție a celor mai înalți dintre ei într-o zi de 11 septembrie. Am evocat aventura lui Traian în Dacia și o zi fierbinte de august, când Ploieștiul a fost ținta unui atac aviatic fără precedent. Ne-am amintit de peripețiile lui Ulise și am fost martori la primii pași ai omului pe Lună. Ne-am cutremurat vizitând lagărul de la Auschwitz.

Am contemplat pentru un moment cerul senin al Toscanei de pe Ponte Vecchio. Am descoperit castelul Cavalerilor Teutoni, templele de la Prambanan și Borobudur, muzeul lui Salvador Dali, ruinele Pompeiului. Am aflat cum pot bărcile să urce dealuri și cum s-a reconstruit Varșovia pornind de la iubirea și migala unui artist. Am învățat cum se luptă oamenii cu timpul.

Și dacă multe s-au schimbat în două decenii, în bine sau în rău, majoritatea lucrurilor importante au rămas aceleași. Am contemplat cu aceeași bucurie pădurea de sequoia în California și jocul mamei-urangutan cu puiul ei în Java. Arta din marile muzee ale lumii vechi și ale lumii noi. Vitraliile și ogivele catedralelor și o pereche de îndrăgostiți anonimi care se sărută în ploaie...

În anul cel nou, pe care ni-l dorim mai bun și mai vesel, sperăm să putem propune publicului alte scene memorabile din Spectacolul Lumii – așa cum l-a văzut Ioan Grigorescu și așa cum ni l-a păstrat Arhiva de Aur a Televiziunii Române. Și sperăm ca fiecare dintre ele să devină pentru dumneavoastră o invitație la călătorie...

***

Din 21 ianuarie 2021, Spectacolul Lumii revine la TVR3, joi și vineri de la ora 23:00.