ROMÂNIA INEDITĂ. În lumea antreprenorilor - “Povestea din spatele cuvintelor”

Astăzi, la “România inedită” vă propun să faceți cunoștință cu echipa din spatele editurii ce și-a făcut un program din a aduce la lumină “cărți frumoase pentru copii înțelepți”.

Fondatoarea este Ileana Achim, care a început acest proiect editorial în urmă cu 11 ani. Ileana este editor cu o bogată experiență în lucrul cu cărțile, cititor pasionat și mamă a cinci copii. Inițial, editura a luat forma vieții Ilenei și s-a ocupat de cărți pentru copiii cu autism și alte întârzieri de dezvoltare, întrucât fiica cea mare a Ilenei a urmat ani întregi terapii comportamentale. După acest debut greu, următoarele cărți au fost dedicate unei categorii variate de vârste, pasiuni și interese specifice copilăriei.

Ileana este omul care a trecut prin una dintre cele mai grele încercări ale vieții de părinte: aceea de a căuta soluții pentru gravele probleme de sănătate ale propriului copil. Citind povestea ei pe internet, scrisă de Ruxandra Mateescu, Ileana a devenit pentru mine o mamă super-erou.

Am rămas mult pe gânduri după ce am parcurs acele rânduri impresionante și m-am blocat la întrebarea “cum reușește Ileana să privească spre orizontul fiecărei zile, știind că are de dus o luptă fără sfârșit?” Probabil că resemnarea și acceptarea au făcut-o atât de puternică cum este astăzi, iar faptul că de 11 ani construiește cu perseverență, zi de zi, la editura dedicată tuturor copiilor, denotă o serie de calități cu totul aparte în zilele noastre: responsabilitate, tenacitate, umanitate și…dragoste, multă dragoste pentru aproapele ei.

Alături de Ileana, umăr la umăr în toate proiectele editurii, se află și Bogdan Tăut, în calitate de Director de comunicare al editurii. Bogdan are studii de filozofie și business, este pasionat de curling și a găsit în conceptul editorial al Ilenei inspirație și o bucurie nemărginită. Împreună construiesc cu atenție și entuziasm acest proiect pe care ei îl văd mai degrabă ca pe o misiune – aceea de a oferi poveste, adică sens.

Așadar, haideți să îi descoperim pe Ileana și Bogdan.

Dragă Ileana, dragă Bogdan, înainte de a-mi povesti câte ceva despre această minunată editură de cărți pentru copii aș vrea să îmi spuneți câteva lucruri despre voi. Dacă ar fi să vă priviți în oglindă și să vă prezentați, care ar fi acele câteva cuvinte care v-ar descrie cel mai bine?

Ileana: Sunt om de Litere, am fost mereu în preajma cărților și lângă ele mă simt cel mai bine. Îmi place să urmăresc firul ideilor abstracte, dar și volutele de stil ale unei cărți. În același timp, sunt părinte și mă ocup de cea mai complicată operă a unui om – copiii săi.

Bogdan: Am studiat business și filosofie, iar activitatea mea profesională este deopotrivă influențată de cele două domenii. Sunt implicat în multe activități – comerciale, sociale, sportive sau academice.

Aș spune că este de foarte bun augur această asociere dintre un om de litere și un profesionist de business, mai ales că ideea de business este condimentată și cu puțină filosofie.

Ileana, cum și când a înmugurit gândul de a înființa o editură de cărți pentru copii? Îmi place mult deviza „Cărți frumoase pentru copii înțelepți!”

„Gândul la o editură s-a născut acum mult timp, cu 11 ani în urmă, și a venit mai degrabă dintr-o necesitate: aceea de a le oferi părinților din România (inclusiv mie) cărți care să-i ajute în terapia copiilor cu întârzieri de dezvoltare. Era o perioadă din viața mea în care mă implicasem sută la sută în terapia la domiciliu a fetei mele celei mari. Treptat, mi-am reamintit gustul cărților, astfel că la sfârșitul anului 2016 m-am îndreptat către cărțile ilustrate pentru copii. Am simțit acest lucru ca pe o misiune personală de a da mărturie despre lucrurile frumoase și înțelepte ale acestei lumi.

Ceea ce părea o aventură editorială solitară a căpătat structură și viziune în momentul în care mi s-a alăturat colegul meu, Bogdan. A fost o întâlnire mai mult decât fericită și împreună am găsit o voce distinctă pentru proiectul nostru editorial pe piața de carte din România.

Și iată cum diamantul neșlefuit de acum 11 ani a devenit una dintre cele mai prețioase nestemate ale pieței de carte din România. Sunteți căutați, sunteți iubiți și, cel mai important, nu renunțați și mergeți înainte indiferent de dificultățile apărute în cale. Spuneți-mi, a existat vreun moment de teamă de a păși în această zonă a antreprenoriatului cultural/literar?

Ileana: A existat, cum să nu. Antreprenoriatul cultural cere o oarecare inconștiență în România, dacă încerci să păstrezi standardele înalte pe care ți le-ai stabilit inițial. De multe ori, este vecin cu caritatea. Pe mine mă ajută entuziasmul și firea mea misionară. Dar teama încă nu ne-a părăsit, iar ultimele 2 luni ne-au pus serios la încercare. Bine folosită, teama poate fi însă și un bun ferment pentru soluții creative.

Bogdan: Pentru că mă ocup de mai multe proiecte, am avut tendința să privesc Editura Frontiera din două perspective – o joacă și un business. Când spun joacă, nu mă refer la ceva ce nu ar fi făcut cu seriozitate (copiii iau joaca foarte în serios). Ci doar că așteptările mele de la această întreprindere nu au fost întotdeauna în zona performanței financiare. De la o vreme, perspectiva s-a schimbat, în sensul că urmăresc mai atent ca această “joacă” să ajungă cel puțin pe break-even.

Și atunci, cât este de greu să fii antreprenor în România? Este, sau nu, dificil să coordonezi o editură de cărți pentru copii? Și cum ați traversat această perioadă de izolare?

Ileana: O editură de cărți pentru copii nu este mai greu de coordonat decât o editură cu alt profil. În piața de carte din România, cărțile pentru copii reprezintă un segment important, care chiar este în creștere.

Partea dificilă cred că este reprezentată de standardele încă medii ale cumpărătorului de carte pentru copii. Atâta vreme cât este colorată și ieftină, orice carte pentru copii este socotită bună de o mare parte a părinților. De aceea, efortul nostru editorial are și o însemnată latură educativă: propunem cărți care să aibă o poveste bine scrisă și care totodată să fie tipărite pe măsura conținutului: cu copertă cartonată, pe hârtie de calitate și cu foi cusute (nu legate, ca să zboare după ce au fost manevrate de câteva ori). Sigur, aici intervine dificultatea financiară de a oferi la un preț accesibil o carte cu costuri mai mari de producție. Este un balet dificil, la care trebuie să fim atenți să nu cădem de pe sârmă.

Apoi, perioada de izolare a venit brusc și a mutat totul în online.

Online-ul poate suplini cu greu evenimentele de carte. Atâta timp cât nu vom reveni la cursul firesc al vieții culturale, mă tem că perioada de izolare nu s-a încheiat pentru noi. Nu am auzit de măsuri publice care să vină în ajutorul sectorului cultural. Suntem pe cont propriu, ca întotdeauna. Ne ajută însă gândul că cei care caută cărți frumoase pentru copii ne vor descoperi și se vor împrieteni cu noi.

Vedem noi mai departe cum ieșim la liman...

Să vă simțiți inspirați!

Valentina Băințan

***

EPISODUL 1 - Elza, creatoare de bijuterii cu motive tradiționale

EPISODUL 2 - Îngerii lui Beatrice

EPISODUL 3 - Creatoarea de miresme

EPISODUL 4 - Fata cu flori de hârtie

EPISODUL 5 - Povestitoarea

EPISODUL 6 - A fi sau a nu fi...

EPISODUL 7 - Sub vraja florilor

EPISODUL 8 - Micuța franțuzoaică

EPISODUL 9 - Fata cu părul de aur