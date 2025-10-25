"Breaking Fake News!": Este România în război hibrid cu Rusia? | VIDEO

RECOMANDARI TVR1

Urmărim o noua ediție "Breaking Fake News!", vineri, 24 octombrie 2025, de la ora 18:45, TVR 1 și online pe TVR+.

Marian Voicu Este jurnalist, realizator de filme documentare și scriitor de non-ficțiune. Lucrează în TVR din 1996 ca reporter, prezentator de ştiri, moderator de talk-show și producător. Din 2020 produce și prezintă la TVR1 „Breaking Fake News!”, singura emisiune din spațiul audiovizual românesc care documentează fenomenul dezinformării.

Breaking Fake News Prima emisiune din audiovizualul românesc dedicată dreptului de a fi informat corect. Dieta informațională este din ce în ce mai dificilă - ce e adevărat și ce e fals? Cine e arbitrul adevărului? Cum ne construim opiniile? Să încercăm împreună să deosebim adevărul de minciună, știrile reale de cele fabricate.

.

* Povestea săptămânii, cu Marian Voicu

.

Este România în război hibrid cu Rusia?

.

Există argumente în sprijinul afirmației că discursul suveranist servește Kremlinului? Unde se termină libertatea de exprimare și unde începe războiul informațional?

.

Invitat: Corneliu Bjola, profesor de diplomație digitală la Universitatea Oxford Invitat:, profesor de diplomație digitală la Universitatea Oxford

..

.

* Teoria conspirației, cu Tatiana Țarfulea





Falsificarea istoriei cu Inteligența Artificială

.

Falsificarea istoriei cu ajutorul inteligenței artificiale este o formă de propagandă periculoasă. Trecutul este rescris într-o formă romanțată, amestecându-se informații reale cu falsuri despre monumente emblematice sau foști domnitori, cu scopul de a stârni emoție și a manipula. Falsificarea istoriei cu ajutorul inteligenței artificiale este o formă de propagandă periculoasă. Trecutul este rescris într-o formă romanțată, amestecându-se informații reale cu falsuri despre monumente emblematice sau foști domnitori, cu scopul de a stârni emoție și a manipula.

.

* Revista presei fake, cu Horia Grușcă





Tineri republicani americani îndrăgostiți de Hitler

.

Partidul Republican din Statele Unite a primit o grea lovitură de imagine şi de credibilitate după ce publicaţia Politico a dezvăluit o puzderie de mesaje profund ofensatoare şi instigatoare la ură, transmise timp de şapte luni între mai mulţi membri ai organizaţiei Tinerilor Republicani. Partidul Republican din Statele Unite a primit o grea lovitură de imagine şi de credibilitate după ce publicaţiaa dezvăluit o puzderie de mesaje profund ofensatoare şi instigatoare la ură, transmise timp de şapte luni între mai mulţi membri ai organizaţiei Tinerilor Republicani.

.

* Istoria și istoriile sale, cu Gabriela Avram

.

Dimitrie Basarabov, sfântul greu de urnit

.

Sfântul Dimitrie cel Nou, sau Dimitrie Basarabov, este sărbătorit atât în România, cât și în Bulgaria, pe 27 Octombrie. Cum a ajuns Sfântul Dimitrie cel Nou ocrotitorul Bucureștiului?

. Sfântul Dimitrie cel Nou, sau Dimitrie Basarabov, este sărbătorit atât în România, cât și în Bulgaria, pe 27 Octombrie. Cum a ajuns Sfântul Dimitrie cel Nou ocrotitorul Bucureștiului?

* Spărgătorii de fake news, cu Horia Sârghi și Mihai Geamănu

Ikea confirmă: Ștefan cel Mare a cucerit Suedia

Zaiafet și Geminschi au aflat că Ștefan cel Mare a cucerit Suedia, paracetamolul ne face autiști iar Oculta Mondială ne manipulează prin frecvența muzicii.

.

Producător și moderator Marian Voicu.

"Breaking Fake News!", vineri, 24 octombrie 2025, de la ora 18:45, TVR 1 și online pe TVR+



