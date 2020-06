ROMÂNIA INEDITĂ. În lumea antreprenorilor - “Femei de succes”

Vă invit să o cunoașteți, la “România inedită”, pe Alina-Hlipcă Radovici, “Social media expert. People connector. Marketing passionate. Speaker. #empoweringfromthe ♡ “ .

Mă gândeam în această perioadă la cât de multe femei sunt în jurul nostru care știu să se împartă între rolul de mame și viața profesională. Și cât de multe reușesc să ajungă pe culmile succesului datorită tenacității, voinței de a reuși și a determinării ce sălășluiește în ele.

Toate aceste femei sunt demne de admirație. Mai ales atunci când au curajul de a porni ceva pe cont propriu, cu toate riscurile asumate. Sau când renunță la un job sigur și bine plătit, unde au avut o ascensiune fulminantă, pentru că realizează că locul lor nu este totuși acolo. O să mă întrebați cine ar putea recurge la o asemenea decizie nebunească?

Ei bine, eu știu pe cineva. Și despre ea vreau să vă povestesc astăzi. Mi-a placut enorm descrierea de la profilul ei de pe pagina de socializare, care sună așa: “Social media expert. People connector. Marketing passionate. Speaker. #empoweringfromthe ♡ “

Cât de pozitive, inspiratoare și pline de viață sunt aceste cuvinte! “Posesoarea” lor se numește Alina-Hlipcă Radovici, iar pasiunea și forța interioară sunt două dintre atributele care ies la iveală atunci când ai bucuria de a sta pentru prima dată de vorbă cu ea.

În copilărie visa să ajungă femeie de afaceri și model. Le admira pe modelele marilor case de modă deoarece păreau extrem de sigure pe ele. În același timp își dorea să aibă un job important, bine plătit. Si să ajungă o femeie de succes. A copilărit în Brașov, iar verile și le petrecea la bunica din partea mamei, la țară, undeva lângă Alba Iulia, într-un sat de poveste.

Alina: “Bunica este pentru mine o femeie magică, plină de înțelepciune, cu o putere de muncă absolut fantastică. La fel este și mama. Și din acest motiv le admir pe amândouă din toată inima.

Pot spune că sunt binecuvantată cu o familie extraordinară și că fără ei nu aș fi fost cine sunt astăzi. Am învățat valori profund umane și la momentul la care voi avea copii, îmi doresc să poată să exprimenteze un astfel de context, deși vremurile se schimbă și cine știe ce ne așteaptă în viitor...”

Așa este. Suntem norocoși toți cei care am avut șansa să îi avem alături pe cei dragi, care ne-au susținut și ne-au încurajat la nevoie. Prin ei ne-am creat o serie de repere culturale și motivaționale, ce

ne-au construit așa cum suntem astăzi: puternici și siguri pe noi. Totodată, trebuie să știm să ne și păstrăm această putere interioară atunci când pornim pe drumul anevoios al destinului. Alina, ție ce ți-a rezervat destinul? Pe ce cărări te-a dus viața profesională?

Alina: Am lucrat timp de 8 ani într-o corporație pe care o admir și o iubesc, pentru că prin intermediul acesteia am ajuns să fiu primul om de vânzări pe țară. Exact la momentul la care am fost premiată, mi-am dat seama că locul meu nu mai era acolo, deoarece valorile pe care le descopeream încet încet în inima mea, nu rezonau cu cine ere necesar să fiu în jobul meu de atunci... Așa am luat decizia să îmi dau demisia și m-am aruncat în abis. Nu aveam nici un alt job pregătit, nu aveam bani puși deoparte și nici nu știam ce îmi doresc exact să fac. Însă un lucru știam sigur: că vreau să fiu liberă.

Abia după o lună lucrurile s-au așezat și am ajuns să povestesc cu primul meu client, iar după aceea, încet încet am ajuns să pun bazele agenției de marketing.

O poveste plină de curaj! Și te felicit pentru puterea de a te rupe de acea meserie de succes! Nu cred că sunt multe exemple ca tine în jurul nostru, însă cu siguranță, printre cei care te vor citi aici, vor exista și persoane care vor rămâne pe gânduri, inspirate de curajul tău. Hai, povestește-mi despre lucrurile pe care le faci în prezent.

Știu că ești autoarea unor inițiative extraordinare și că ai devenit o sursă de inspirație pentru toți cei ce ajung la tine, solicitându-ți sprijinul.

Alina: Sunt fondator și generator de inițiative în comunitatea femeilor cu povești magice și în curând voi lansa și o linie de produse personalizate. Din profitul obținut cu acele produse, 10% se vor duce către o cauză socială de abuz în familie.

Comunitatea a venit ca o continuare firească a drumului pe care îl începusem pe cont propriu si s-a completat cu faptul că îmi place să conectez oameni și idei, să contribui și să inspir. Mereu am simțit că am inițiative de lider, dar în același timp m-am temut să acționez ca atare. Astfel, am studiat ani de-a rândul ce fel de lider vreau să fiu și abia acum, după ce am pus bazele acestei comunități, pot spune că am descoperit cu ce se mănancă leadership-ul.

Iar odată cu puterea aceasta de a face o diferență în viețile oamenilor a venit și o mare responsabilitate, pe care eu o iau foarte în serios.

Cred totodată că este vital să avem și un grup de suport atunci când vrem să aducem transformare în viața noastră. Îmi doresc ca această inițiativă să devină un grup de suport alcătuit din 10.000, 30.000, 50,000 de femei care trăiesc în armonie, care realizează cât de pline de resurse sunt, care sunt independente, iau decizii asumate si care generează ceea ce își doresc în familiile lor, în afacerile și în viețile lor.

Alina, ești precum o locomotivă! Se simte din discursul tău câtă tenacitate și voință de a muta munții din loc sălășluiesc în tine! De unde îți vine această forță interioară? De unde dorința aceasta de a călăuzi, de a fi un sprijin pentru cei din jur? Ai avut parte cumva de vreun moment de cotitură, ai trăit vreo întâmplare mai puțin plăcută care ți-a schimbat definitiv percepția asupra vieții? De regulă, oamenii care trec prin diferite încercări ajung să fie mai puternici și știu cum să devină un real sprijin pentru cei din jur.

Alina: Da. Momentul meu de cumpănă a fost atunci când mama a plecat din țară. Aveam 20 de ani. Eram doar o puștoaică speriată de viață și de lume. Atunci am realizat că depind numai de mine și că trebuie sa fac tot ceea ce îmi stă în putință ca să pot să trăiesc viața pe care mi-o doresc.

Al doilea moment dificil a fost anul trecut, când am avut un accident destul de grav cu bicicleta ce a venit și cu un “bonus”: o pareză la piciorul stâng.

Mi-am dat seama că am două variante în acel moment: fie să plâng, fie să cresc afacerea mea si să mai fac o serie de pași către visul meu.

Am alesa a doua variantă, desigur. Ba mai mult, perioada de izolare a fost punctul în care am realizat că sunt de neoprit. Și că nu mai am scuze.

Ești unul dintre acei oameni pentru care pandemia și perioada de izolare au reușit să le schimbe perspectivele, încărcându-i cu energie, cu idei și cu dorința nestăvilită de a schimba ceva. De a face bine. Atât pentru ei cât și pentru comunitatea în care trăiesc. Tu ai reușit să îți câștigi publicul/clientela, prin faptul că te hrănești din valori precum responsabilitate, integritate, autenticitate, creativitate, și nu în ultimul rând iubire și libertate. Însă sunt curioasă: cât este de greu să fii antreprenor în România?

Alina: Nu cred că este mai greu decât să fii antreprenor în altă țară, dacă asta mă întrebi. Cred că dacă ești determinat, ca antreprenor, poți să răzbești oriunde te-ai afla. Vei găsi sistemele conform cărora funcționează antreprenoriatul oriunde te-ai afla. Asta am învățat-o de la mama. Este genul de femeie care indiferent în ce condiții se află, oriunde o lași, își găsește calea spre succes în tot ceea ce îsi propune.

Așadar, setați-vă obiectivele, dragii mei, și luați toate măsurile necesare pentru a le ajuta să se îndeplinească. Treceți la fapte!

Să vă simțiți inspirați!

Valentina Băințan

