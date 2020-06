ROMÂNIA INEDITĂ. În lumea antreprenorilor - „Fata cu părul de aur”

„You are somebody’s reason to smile – Pentru cineva, tu reprezinți motivul de a zâmbi...”

Acesta este motto-ul ce apare la profilul ei de pe pagina de socializare. Cuvinte solare, pline de substanță, ce nu ar putea da de bănuit nici măcar o clipă că protagonista lor a trecut prin una dintre cele mai grele încercări ale vieții. Și atunci – vă veți întreba - de unde atâta putere de a zâmbi? Să știți că și eu m-am întrebat același lucru... Însă Alisa este prin definiție o luptătoare, o îndrăgostită de viață și de tot ceea ce este mai frumos. Iar toate acestea se reflectă în zâmbetul ei mereu solar.

Am cunoscut-o acum mulți ani la Festivalul SoNoRo și țin minte că ne-am simpatizat din prima clipă. Mă uitam la ea în momentul în care era cuprinsă de inspriație și ducea aparatul de fotografiat la ochi. Se transforma imediat în creator de momente pline de farmec, imortalizând emoțiile atât de diverse ale protagoniștilor fotografiați. Căuta, surprindea, zâmbea, radia. Fata cu părul de aur se plimba ca o adiere printre noi și mereu găsea cele mai inedite unghiuri pentru instantaneele ei.

Alisa Tarciniu este fotograf freelancer și vine din Țara Vrancei, un tărâm al poveștilor, miturilor și legendelor, unde - spune ea - încă mai poți întâlni creaturi magice ce îți pot schimba percepția asupra vieții. Dacă de la tatăl ei a învățat despre vindecare și despre legătura magică cu natura, copilăria i-a fost totodată luminată de dragostea și rugăciunile mamei, care au învățat-o să creadă în ea și să-și găsească mereu curajul de a zâmbi și de a merge înainte indiferent de greutățile vieții.

Proiectele Alisei reflectă atât pasiunea nesfârșită pentru domeniul artistic, cât și pentru cel social. Aventura a început acum 12 ani, cu ateliere de fotografie și creativitate pentru copii, pe care le-a organizat la Cărturești, Institutul Francez, Muzeul Satului sau Fundația Calea Victoriei.

A dezvoltat de-a lungul timpului proiecte de succes alături de Fundația Principesa Margareta a României, Asociația OvidiuRo și SOS Satele Copiilor România. A fost fotograful oficial al proiectului “Pasărea de Foc”, primul spectacol de dans comunitar din România. A organizat expoziția proprie “Alături de tine” în Pasajul Universității, dedicată luptei împotriva cancerului la sân. Este mereu plină de idei și inspirație, iar fotografiile realizate de-a lungul anilor vorbesc de la sine despre profesionalismul cu care își gândește fiecare proiect.

Pentru acest nou episod din seria “România inedită” i-am propus un exercițiu de introspecție și am rugat-o să îmi spună în primul rând “cine este?” Răspunsul ei mi-a demonstrat încă o dată că Alisa nu trăiește pentru ea, ci pentru cei din jur.

“Sunt o femeie curioasă care încă mai crede în zâne și spiriduși. Ador să zâmbesc, să privesc lumea cu uimire, să mă bucur de fiecare clipă, să aduc bucurie în viața celor din jur... Ador sa visez și îmi place să inspir oamenii să îndrăznească să își imagineze viața trăită frumos. E un lucru tare greu de făcut, deși sună atât de simplu. E nevoie de mare curaj zilele astea ca să îți dai voie să visezi.”

Câtă dreptate ai, dragă Alisa. Îți trebuie mult curaj să visezi la lucruri pe care le-ai putea face prin propriile forțe. Însă multora le este dificil să facă acest pas. Ori din teamă și neîncredere în forțele proprii, ori dintr-o comoditate instalată prin perspectiva unui venit lunar și sigur. Tu însă ai știut mereu cum să faci să te menții pe propriile picioare, dar la un moment dat destinul ți-a rezervat un episod teribil, ce te-a făcut să îți schimbi total percepția asupra vieții...

„Da. Eram un fotograf preocupat de a le arata si celorlalți cum pot să privească lumea pentru a o vedea mai frumoasa. Apoi, a fost un moment „magic-tragic” în viața mea când pur și simplu mi-a fost furată identitatea și Alisa pe care o știam s-a evaporat. Într-o dimineață senină de vară, m-am pierdut pe mine însămi. Am suferit un accident cerebral, ce mi-a răpit temporar capacitatea de a controla jumătate din corp și care mi-a afectat grav vederea. A fost o experiență dificilă care mi-a schimbat fundamental modul de a înțelege viața. Am plătit cu mulți ani de recuperare și cu multe lacrimi amare acceptarea ideii că pot deveni mai mult decât eram înainte... Atunci s-a deschis în mine o lume nouă, atunci am început să fac tranziția la a deveni coach, o persoană care își dorește să inspire oamenii să ajungă la esența lor atunci când se rătăcesc în propriile limite sau suferințe.”

Tu, Alisa, ești fără doar și poate o luptătoare și un exemplu de viață pentru noi toți. Faptul că ți-ai găsit forța interioară de a accepta ceea ce ți s-a întâmplat și ai mers înainte luptând, reflectă cât ești de puternică. Ai știut să renaști, te-ai reinventat. Și ai devenit și mai mult decât erai înainte.

Spune-mi, cum îți desfășori în prezent activitatea? Pe ce anume te axezi atunci când susții atelierele de fotografie? Pentru că ești un alt om acum.

„Am fost ani buni un fotograf preocupat de a le arăta și celorlalți cum să privească lumea pentru a o vedea mai frumoasă. Apoi am decis să împletesc partea de fotografie cu cea de coaching. Temele atelierelor mele - atât pentru adulți, cât și pentru copii - îmbină elemente precum Recunoștința, Creativitate, Comunicare, Poveștile, Fotografia, Curiozitatea, Improvizația, toate pentru a te provoca să te descoperi, să te inventezi sau reinventezi, să vezi viața din alte perspective sau pentru a te aduce aproape de oameni care au aceleași valori sau vise ca și tine. Unul dintre lucrurile speciale pe care le fac este să facilitez grupuri de lucru pe tema Aprecierii și a Recunoștinței. În cadrul întâlnirilor, exersăm împreună, în grup, arta de a aprecia ceea ce avem, ceea ce suntem... Puterea întâlnirilor de grup este extraordinară pentru că ne ajută să ne schimbăm perspectiva din care privim lucrurile. Și ne ajută să devenim și mai creativi.”

Tu ți-ai dat voie să fii creativă încă din copilărie. Și am văzut că acest lucru se datorează în primul rând părinților tăi, care au știut să îți încurajeze pornirile artistice și te-au susținut. Și iată, ești astăzi unul dintre cei mai valoroși și pasionați creatori de fotografie din România. Și în plus, ai devenit și un mentor de succes. Te întreb însă: ce înseamnă pentru tine să fii antreprenor în România?

„Atelierele pe care le organizez, cu copii sau cu oamenii mari, sunt pline de creativitate, spontaneitate, curiozitate, iar spiritul de joacă este unul dintre ingredientele cheie, chiar dacă abordăm subiecte serioase. Aceasta este însăși esența spiritului de antreprenor care pornește în această aventură a antreprenoriatului, așa că asta a fost pentru mine calea de a mă bucura la maxim de lucrurile pe care le fac. A fi antreprenor este cu siguranță un stil de viață care te ține permanent în acea minunată stare de creativitate.”

Suntem cu toții frânturi de povești și aceasta este povestea Alisei.

Să vă simțiți inspirați.

Valentina Băințan

***

EPISODUL 1 - Elza, creatoare de bijuterii cu motive tradiționale

EPISODUL 2 - Îngerii lui Beatrice

EPISODUL 3 - Creatoarea de miresme

EPISODUL 4 - Fata cu flori de hârtie

EPISODUL 5 - Povestitoarea

EPISODUL 6 - A fi sau a nu fi...

EPISODUL 7 - Sub vraja florilor

EPISODUL 8 - Micuța franțuzoaică