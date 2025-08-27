Universul Credinței: "Întreaga țară să fie un rug aprins de rugăciune" | VIDEO

Emisiunea „Universul Credinței” deschide un nou capitol și vă invită să urmăriți o serie de documentare dedicate sfinților canonizați recent de Biserica Ortodoxă Română. Duminică, 31 august, de la ora 7:00, la TVR 1 și online pe TVR+

Primul episod al seriei, dedicat Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Mănăstirea Antim, reprezintă o invitație la reflecție și la descoperirea bogăției spirituale a culturii românești.

Documentarul "Întreaga țară să fie un rug aprins de rugăciune" marchează comemorarea a douăzeci de ani de la trecerea la cele veșnice a Arhimandritului Sofian Boghiu, starețul Mănăstirii Antim, survenită pe 14 septembrie 2002, de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci.

Ulterior canonizat de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, cu zi de prăznuire pe 16 septembrie, Sfântul Sofian, adesea numit Apostolul Bucureștilor, este evocat în documentar de către ucenicii săi. Aceștia prezintă cu emoție întâlnirile lor cu marele îndrumător duhovnicesc și arată rolului său important în mișcarea "Rugul Aprins" de la Mănăstirea Antim, un grup dedicat idealului rugăciunii neîncetate. Documentarul servește ca un omagiu adus moștenirii sale durabile și influenței sale spirituale. A fost difuzat în premieră pe 15 septembrie 2024.

O ediție în care vă propunem câteva dintre cele mai frumoase și mai interesante reportaje difuzate recent la "Universul Credinței":.

- Catholica. Canonizarea lui Carlo Acutis, un adolescent italian beatificat de Papa Francisc în 2020, programată pentru septembrie 2025, subliniază atractivitatea durabilă a pietății juvenile în cadrul Bisericii Catolice. Ridicarea lui Acutis la statutul de sfânt subliniază recunoașterea de către Biserică a puterii credinței de a inspira chiar și în era digitală. (Reluare din 22 iunie 2025)

.



- "Cartea de duminică". În domeniul artei și spiritualității, regretatul artist grafic și pictor Sorin Dumitrescu este rememorat, în special printr-o discuție despre arcele ecumenice ale lui Petru Rareș și modelul lor ceresc. Explorarea artistică, cu participarea Silviei Radu, evidențiază intersecția dintre simbolismul religios și expresia artistică și dezvăluie modul în care artefactele istorice pot inspira interpretarea artistică contemporană. (Reluare din 19 ianuarie 2025)

.



- Eseu. Calendarul creștin ortodox începe cu comemorarea Sfântului Dionisie Exiguul, un călugăr din Scythia Minor (Dobrogea de astăzi). Sfântul Dionisie este venerat ca fondator al erei creștine, calculând anii de la nașterea lui Iisus Hristos. Contribuția sa a pus bazele sistemului de datare utilizat în întreaga lume creștină.

.



- "Dialogurile dimineții". Părintele Valentin de la Turnu ne vorbește despre jertfa celor Patruzeci de Mucenici din Sevastia Armeniei, despre mesajul lor peste timp, dar și despre alte exemple de martiraj juvenil, care uimesc și ne întăresc, deopotrivă. (Reluare din 1 septembrie 2024).

Best of

Prezintă Andrei Victor Dochia

Producător Andrei Victor Dochia

