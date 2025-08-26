Artişti basarabeni şi artişti români, la ”Drag de România mea!”

O nouă gală specială avem în dar pentru voi sâmbătă, de la ora 20.00 și duminică, de la ora 15.00, numai la TVR 2.

Este o ediție plină de provocări, întrebări, emoții și super talente adunate în două echipe muzicale,

Prima echipă ne aduce din Basarabia trei artiste minunate, cu stiluri unice.

Aliona Triboi este actriță a Teatrului Național ”Mihai Eminescu” din Chişinău, interpretă plină de sensibilitate, parte a grupului ”Provincialii” și realizatoare a numeroase proiecte de succes în Republica Moldova.

Tot de peste celălalt mal al Prutului vine și Dayana, fostă componentă a trupei Millenium şi o artistă care anul trecut lua cu asalt topurile din România.

Dayana vine împreună cu mama ei, artista Ina Sturza.

România este reprezentată de soliști iubiți, din zone etnofolclorice diferite.

Din Maramureșul istoric, revine la noi cuplul de colecție Cornelia şi Lupu Rednic.

Din Gorjul Mariei Lătărețu ne aduce cântecul oltenesc Maria Beatrice Băndoiu, iar Gabriel Dumitru vine din Muntenia cu joc şi voie bună.

Paul Surugiu-Fuego are şi el daruri muzicale alături de trupa Supermarket și de baletul condus de Florin Mariș.

Program de difuzare:

TVR2 -

SÂMBĂTĂ, ORA 20:00

DUMINICĂ, ORA 15:00

TVR INTERNAŢIONAL -

VINERI, ORA 10:00 (ORA ROMÂNIEI)

SÂMBĂTĂ, ORA 21:00; ORA 04:00 (ORA ROMÂNIEI)

TVR MOLDOVA -

SÂMBĂTĂ, ORA 21:00; ORA 04:00

DUMINICĂ, ORA 15:00

Echipa:

Jurnaliste:

ANDREEA BACIU

ADINA TODERAŞCU

Producător:

CODRUŢA PRUNARIU