Mozaika: "Pentru ca lucrurile să nu fie uitate" | VIDEO

În fiecare an, comunitatea evreiască din Cluj-Napoca comemorează deportarea tragică a membrilor săi la Auschwitz, eveniment petrecut în mai-iunie 1944. Urmărim o ediție "Mozaika", miercuri, 27 august, de la ora 13:00, la TVR 2 și online pe TVR+.

Comemorarea anuală reprezintă un act de omagiu adus celor aproximativ 16.000 de clujeni și 2.000 de persoane din localitățile limitrofe, victime ale Holocaustului. Supraviețuitorii aprind șase lumânări, simbolizând cele șase milioane de evrei exterminați.

Dincolo de durerea pierderilor suferite, comemorarea are rolul crucial de a păstra vie memoria victimelor. Nu se urmărește condamnarea unui popor, ci tragerea la răspundere a celor vinovați de atrocități. Scopul nu este răzbunarea, ci asigurarea că o astfel de tragedie nu se va repeta niciodată.

Conservarea memoriei Holocaustului este un imperativ moral, iar ascultarea și păstrarea mărturiilor supraviețuitorilor reprezintă un pas esențial în îndeplinirea acestei datorii.



***

Un alt subiect al ediției. Expoziția recent deschisă la Galeria Sector 1 din București aduce în prim-plan o explorare subtilă a intersecției dintre formă și culoare, reunind lucrările Almei Redlinger și tapiseriile lui Yvonne Hassan. Evenimentul oferă o perspectivă asupra "geometriei culorii", o problematică complexă pe care cele două artiste o abordează prin prisma unor estetici diferite.

Alma Redlinger, o figură proeminentă în arta contemporană românească, este omagiată prin această retrospectivă, incluzând lucrări realizate preponderent după anul 2000. Seria de naturi statice, de exemplu, reflectă o reinterpretare modernă, îmbinând tradiția cu inovația într-o manieră armonioasă. Influenta Școală de Arte pentru Evrei condusă de Maxi, frecventată de Redlinger, a cultivat un spațiu artistic pentru cei marginalizați, formând generații de artiști importanți. Redlinger a absorbit lecțiile avangardei istorice, ale cubismului și fovismului, revitalizând această moștenire și creând opere surprinzătoare ce amintesc de modernismul anilor '20. Creațiile sale demonstrează o capacitate remarcabilă de a depăși timpul, chiar și în anii maturității sale artistice.

Yvonne Hassan, absolventă de filozofie și elevă a lui Alexandru Ciucurencu, a fost o prezență influentă ca profesor de istoria artei și artist plastic, cu expoziții atât în țară, cât și în Israel.

Recuperarea memoriei acestor artiști, alături de alți membri ai minorității evreiești, este esențială pentru a conștientiza aportul valoros și complex adus culturii și civilizației românești.

Producator: Anamaria Tecuceanu Bobe

