"Forța ideilor" – Lecția democrației | VIDEO

publicat: Marţi, 21 Octombrie 2025

Noua ediție a emisiunii "Forța ideilor", difuzată pe TVR 2, aduce în atenția publicului o temă esențială și mereu actuală: democrația – cum se construiește, cum se poate pierde și de ce tăcerea poate deveni cel mai mare pericol pentru libertate. Joi, 23 octombrie, de la ora 21:05, la TVR 2 și online pe TVR+

 

Pornind de la realitățile dure ale secolului XX, perioada în care Europa a trăit ascensiunea regimurilor totalitare și prăbușirea democrațiilor, ediția explorează, prin ochii elevilor și ai unui invitat special, felul în care lecțiile istoriei pot deveni instrumente de înțelegere pentru prezent.
Democrațiile nu mor brusc. Ele se sting încet, în pași mici – o presă redusă la tăcere, o justiție controlată, un lider care promite siguranță și ordine”, spune Măriuca Mihăilescu, prezentatoarea emisiunii. „Dar libertatea nu dispare atâta timp cât avem curajul să întrebăm și să gândim critic”.
(w882) forta ideiInvitatul ediției este Andrei Avram, profesor de istorie, doctor în științe umaniste cu o teză dedicată lui Emil Cioran – de la radicalismul politic la refuzul istoriei, autor al volumului Gânduri despre educație și una dintre vocile active în dezbaterea despre școala românească. Cu o experiență bogată în sistemul public și privat, Andrei Avram le propune elevilor o reflecție sinceră despre responsabilitatea pe care o are fiecare cetățean într-o societate liberă.
(w882) forta ideiAlături de el, în platou, se află elevi de la Colegiul Național „Sfântul Sava”, Liceul Tehnologic Special nr. 3 și Complexul Educațional Laude-Reut, care răspund întrebări curajoase despre trecut, dar și despre lumea de azi: Ce putem face ca democrația să fie mai puternică? sau Cum ar fi fost viața ta dacă ai fi fost elev într-o Românie comunistă?
Ediția îmbină analiza istorică, dialogul intergenerațional și reflecția civică, transformând istoria într-un exercițiu de conștiință.
"Forța ideilor" este un proiect TVR 2, realizat de Mihaela Crăciun și prezentat de Măriuca Mihăilescu, accesibilizat în Limba Semnelor Române.
(w882) forta ideiPentru că democrația trăiește atâta timp cât trăiește dialogul.
Jurnaliști Diana Ilica; Lena Dermengiu
Editor imagine: Ela Ştefănescu; Director imagine: Mario Pancu; Regia tv Manuela Apostol
Interpretă de Limba Semnelor Române: Lena Dermengiu
Moderator: Măriuca Mihăilescu
Producător: Mihaela Crăciun

"Forța ideilor", joi, 23 octombrie, de la ora 21:05, la TVR 2 și online pe TVR+

