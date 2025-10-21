Capitalul românesc antrenat de Bursă, la „Investiţi în România!”

Indiferent de situaţia economică prin care a trecut ţara, de 24 de ani, emisiunea „Investiţi în România!” este un promotor al mediului de afaceri peste hotare, un partener de încredere al antreprenorilor români și străini, o voce pentru politicile publice care duc la atragerea de capital şi un susţinător al exporturilor de produse şi servicii de calitate.

Cristina Leorenț O zi de marţi, 1 august 2000. Eu studentă. Ea, însăşi Televiziunea Română. Cu o deschidere faţă de zona economică, greu de înţeles de cei apropiaţi, am început cea mai frumoasă şi importantă călătorie din viaţa mea, în calitate de reporter de televiziune. Ştiri bancare şi bursiere, aşa s-a numit primul program la care am lucrat, era difuzat ...

Investiţi în România! Investiţi în România! este un promotor al mediului de afaceri românesc peste hotare, un partener de încredere al investitorilor români și străini, o voce pentru politicile publice care duc la atragerea de investiții şi un susţinător al produselor şi serviciilor de calitate în comunităţile româneşti din străinătate.

La TVR Internaţional, marţi, 21 octombrie, de la ora 21:00, discutăm despre probleme, lipsuri şi provocări, dar căutăm şi încercăm să vedem şi oportunităţile de business ale prezentului.

15 companii româneşti finaliste ale programului BVB Arena 2025, derulat de Bursa de Valori Bucureşti, au fost premiate pentru excelență în afaceri, inovație și pentru contribuția la economia românească. Atmosfera elegantă şi plină de recunoaştere şi impresiile câştigătorilor au fost surprinse într-un reportaj, de jurnalista Roxana Ghiţulescu.

Despre importanţa acestui proiect pentru antreprenorii care doresc să se familiarizeze cu finanţarea prin piaţa de capital, discutăm în emisiune cu Ana-Maria Neaţu, director de program BVB Arena.

Încercăm să dăm timpul înapoi, mai bine de 30 de ani ... în Bacău, în anul 1994, într-un spaţiu de 30 mp, şapte prieteni cu suflet mare şi curaj porneau într-o aventură antreprenorială. Astăzi vorbim de 250 de angajaţi, 600 de milioane de ambalaje produse anual, 25 de ţări în care livrează constant şi 18 miliarde de pungi fabricate în trei decenii, adică două pungi pentru fiecare locuitor al planetei. Horaţiu Damşa, director general al unei companii din industria prelucrătoare, a acceptat invitaţia Cristinei Leorenţ, moderatorul emisiunii „Investiţi în România!”, pentru a vorbi despre semnificaţia premiului BVB Arena şi despre echipa de la Bacău.

Dintre cele 15 companii finaliste în programul BVB Arena 2025, trei au fost desemnate prin votul publicului. Una dintre societăţi este un producător de lactate românești, artizanale, făcute fără compromisuri, din lapte integral, minim procesat și ambalat exclusiv în sticlă de la Tecuci, din judeţul Galaţi. Despre continuarea investiţiilor, diversificarea portofoliului de alimente cu valoare adăugată mai mare şi extinderea pe pieţele internaţionale ne spune Alina Donici, fondator.

Această ediţie a emisiunii „Investiţi în România!” va fi difuzată la TVR Internațional, marţi, 21 octombrie, ora 21:00, şi în reluare, miercuri, 22 octombrie, orele 4:00 şi 12:00.

