Bogdan Muzgoci vă aşteaptă la campania "Omul Anului" 2025, la TVR1

publicat: Miercuri, 17 Septembrie 2025

Din 18 septembrie, la TVR 1, Televiziunea Română dă startul campanei sociale "Omul Anului 2025", continuând amplul proiect dedicat celor care cred în puterea lor de a schimba lumea.

 

TVR marchează, astfel, un nou sezon al recunoașterii și celebrării eroilor din comunitatea noastră, persoane ale căror fapte de generozitate, curaj și solidaritate inspiră și mobilizează întreaga societate.
Campania „Omul anului” 2025 cuprinde o serie de 20 reportaje-portret, prezentate în 10 ediții cu difuzare săptămânale, o ediție specială în care vor fi anunțați finaliștii și o Gală finală, în care vom afla cine va fi desemnat „Omul Anului” 2025.

(w882) campania pReportajele-portret, care prezintă cele 20 povești și pe protagoniștii acestora, sunt realizate de jurnaliștii TVR din București și de la Studiourile Teritoriale.

(w882) campania pProiectul se va încheia cu o Gală grandioasă, de celebrare a curajului, bunătății și generozității eroilor campaniei OMUL ANULUI.
