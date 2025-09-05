"Universul Credinței": Invitație la reînnoire spirituală | VIDEO

Începutul anului bisericesc, marcat la 1 septembrie, reprezintă un moment de reflecție și binecuvântare în tradiția creștină ortodoxă. Urmărim o ediție "Universul Credinței", duminică, 7 septembrie, de la ora 7:00, la TVR 1 și online pe TVR+.

În tradiția iudaică, ziua de 1 septembrie amintește de actul creației. Sfântul Luca ne relatează cum Mântuitorul, în această zi, și-a început propovăduirea în Sinagoga din Capernaum, vestind împlinirea profeției lui Isaia.

Sfinții Părinți de la Sinodul I Ecumenic de la Nicea au stabilit această dată, iar Biserica Răsăritului a păstrat această rânduială, împărțind anul liturgic în Triod, Penticostar și Octoih, fiecare cu specificul său liturgic.

"Să ocrotească Dumnezeu poporul român credincios de orice primejdie, luminând pe conducătorii țării, pe cei care veghează asupra orașelor și satelor, și pe toți iubitorii lui Hristos !"

În lăcașele de cult, momentul este celebrat prin Sfânta Liturghie și slujba de Tedeum, implorând binecuvântarea divină asupra comunității, conducătorilor și asupra poporului binecredincios român. Fie ca bunătatea divină să ne însoțească pe parcursul întregului an bisericesc!

Alte subiecte ale ediției:

* Catholica. Congregația Surorilor Oblate Asumpționiste din România celebrează o sută de ani de prezență în țara noastră.

* Slujba de sfințire a picturii noii biserici din Chilioara a comunității greco-catolice, un moment de bucurie și consolidare spirituală

* Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului a canonizat pe Dionisie Ignat de la Colciu și Petroniu Tanase de la Prodromu, doi monahi români athoniți, un eveniment de importanță majoră pentru spiritualitatea românească.

* Un mesaj de condoleanțe a fost adresat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel cu ocazia trecerii la Domnul a Eminenței Sale Menachem Hacohen, Marele Rabin al României, subliniind legăturile interconfesionale.

* Lucia Toader prezintă la Cartea de Duminică file din viața părintelui Serafim duhovnicul. O carte semnată de preotul Teofil Grigore Slevas ce oferă o perspectivă asupra sfințeniei contemporane.

* La seria de interviuri "Dialogurile dimineții" artistul plastic Horea Paștină explorează intersecția dintre artă și spiritualitate.

* Documentar dedicat cuviosului Sofian Boghiu, duhovnicul, unul dintre cei 16 sfinți mărturisitori canonizați în acest an de Patriarhia Română.

Prezintă Victor Dochia

Producător Andrei-Victor Dochia

