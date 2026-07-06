Sorin Istrail, românul care a contribuit la descoperirea mileniului, într-un documentar TVR 1

PROMO TVR1

Pe 7 iulie, Cristian Tabără ni-l prezintă pe profesorul şi cercetătorul Sorin Istrail, coordonatorul echipei care a lucrat la întoc­mi­rea hărții genomului uman. Vedem documentarul „Sorin Istrail – calcule pentru descoperirea mileniului”, realizat de Maria Cristina Ţilică, de la ora 10.30, la TVR 1.

Cristian Tabără Cristian Tabără s-a născut la Oradea pe 30 noiembrie 1967. A absolvit Liceul de Filologie - Istorie din Oradea, după care a hotărât să dea admitere la Facultatea de Mecanică Timișoara, pe care însă nu a finalizat-o. A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, urmată de un masterat în psihologie analitică, în cadrul Universității ...

Sorin Istrail, profesor la Brown University din Statele Unite ale Americii și cercetător informatician de renume mondial, a emigrat din România în anul 1983, în plin regim comunist. Direc­tor al celei mai importante echipe de cercetători care a lucrat la întoc­mi­rea hărții genomului uman, cea a specialiștilor în calculatoare de la Celera Genomics, profesorul Sorin Istrail este unul dintre cei mai cunoscuţi români în mediile academice din SUA şi din întreaga lume. Cu ce l-a ajutat România, ţara sa natală, în parcursul său și cum a reuşit, în Statele Unite, să contribuie la descoperirea mileniului aflăm alături de Cristian Tabără pe 7 iulie, de la ora 10.30, la TVR 1*.

Despre educația și studiile în România, începute la Târgu-Neamț și continuate la Iași, încheiate ca șef al primei promoții al secției de Informatică, despre mentorii săi și tatăl care i-a fost sursă de inspirație și curaj, precum și despre doctoratul în Informatică, sub îndrumarea celebrului Solomon Marcus – ne spune chiar profesorul Sorin Istrail. Urmărind documentarul „Sorin Istrail – calcule pentru descoperirea mileniului”, realizat de Maria Cristina Ţilică, aflăm şi cum a reușit profesorul Istrail să emigreze în Statele Unite în vremea regimului totalitar condus de Nicolae Ceaușescu, graţie unui... „miracol”, cine l-a ajutat în acest demers, cum şi-a început cariera de la Wesleyan University și Sandya National Laboratories, dar și cum a reușit rezolvarea unei probleme de fizică nerezolvate din... 1923!

În exlusivitate pentru România, profesorul Sorin Istrail vorbeşte, la Televiziunea Română, cum a reușit, alături de echipa de cercetători pe care o coordona la celebra companie Celera Genomics, să descopere și să secvențieze genomului uman.

„Corpul uman are trilioane de celule. În fiecare celulă, în fiecare compartiment, este un nucleu și acolo este planul corpului uman”, afirmă cercetătorul, în interviul acordat Mariei Cristina Ţilică, producător tv la Televiziunea Română. „Genomul uman este harta omului și, legat de boli, vedem ce s-a întâmplat, ce nu funcționează, totul se explică. [...] Deci, avem o totală viziune a ceea ce se întâmplă şi posibilitatea de a interveni, de a face medicamente care să să ajute. Acum înțelegem genomul, înțelegem părțile din corp care sunt afectate de boli”, explică cercetătorul, continuând: „Genomul este planul corpului uman și se transmite la generația următoare. Deci, totul este un cod din ADN și, ca să vă dați seama cât de mare este genomul uman, dacă am citi literă cu literă, ne trebuie 100 de ani să terminăm de citit...”

În 2001 profesorul Sorin Istrail a fost coautor al lucrării „Secvența genomului uman”, care a apărut în revista Science, cea mai prestigioasă revistă științifică din lume, (lucrarea, având peste 100 de autori, are în prezent peste 7500 de citări). În 2004, a publicat o altă cercetare, în care se analizau, cu ajutorul super computerelor, secvențele genoamelor umane diferite cunoscute până în acel moment.

Sorin Istrail lucrează activ și în acest moment, este profesor la Brown University din SUA, dar nu uită de unde a plecat: el reușeste să construiască legături stabile între Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și Universitatea Brown din Statele Unite ale Americii. Cercetătorul de renume mondial Sorin Istrail oferă sfaturi utile tinerilor care îşi doresc o carieră în munca de cercetare. Toate, în documentarul „Sorin Istrail – calcule pentru descoperirea mileniului”, marţi, de la ora 10.30, la TVR 1.

***

* Filmul face parte din seria documentară „Români universali”, realizată de TVR în anul 2024 şi prezentată de Cristian Tabără. Adunând poveşti extrem de interesante şi folositoare, seria evoca personalităţi de origine română prea puţin cunoscute, care au lăsat lumii o moştenire importantă. Documentarul „Sorin Istrail – calcule pentru descoperirea mileniului” a putut fi urmărit în premieră la TVR 1 în două părţi, pe 20 şi 27 mai 2024, iar marţi, 7 aprilie 2026, este difuzat integral.

Realizator: Maria Cristina Țilică

Director de imagine şi foto: Claudiu Petringenaru

Producători: Marin Găbudean, Cristian Tabără