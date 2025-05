„Îmi place foarte mult să las lucrurile să mă surprindă.” Diana Matei intră cu încredere în „Duelul pianelor”

PROMO

Artista este invitată în ediţia cu numărul cinci a emisiunii moderate de Adrian Enache la TVR 2. Ne bucurăm de o nouă seară de divertisment de calitate, alături de Ilinca Băcilă, Ovi şi invitaţii lor. Îi urmărim pe 4 mai, de la ora 20.00, la TVR 2.

„Fiecare artist are ceva special, are o unicitate, are o particularitate. Are un lucru special și dăruiește ceva. Atât timp cât este autentic, fiecare om este special, fiecare artist are ceva de la care poți să te încarci, de la care ai ceva să înveți”, e convinsă Diana Matei, invitată în ediţia a cincea a noului sezon „Duelul pianelor” de la TVR 2.

Pe 4 mai, artista îi va întâlni în emisiune pe Ana Maria Mărgean, Nae Alexandru şi Cristi Simion. Confruntarea muzicalădintre echipele conduse de Ilinca Băcilă şi Ovi, arbitrată cu mult umor şi entuziasm de Adrian Enache, se vede pe 4 mai, de la ora 20.00, la TVR 2.

Ce a convins-o pe artistă să intre în „Duelul pianelor”, dar şi ce sentimente o încearcă păşind pe holurile Televiziunii Române ne spune chiar Diana Matei, în cele ce urmează:

Ce înseamnă pentru tine Televiziunea Română?

Diana Matei: Înseamnă, în primul rând, copilăria mea și prima mea dorință de a apărea la televizor, pentru că m-am lansat în TVR, la emisiunea „Moștenitorii”, cu mulți, mulți ani în urmă. Cred că aveam undeva la 14 anișori. Eram elevă la liceul Dinu Lipatti și a fost prima mea experiență cu televiziunea.

Sunt foarte multe amintiri care mă duc cu gândul la Televiziunea Română. Prima filmare, prima oară când am îmbrăcat costumul popular, prima dată când mi-a aranjat marama Marioara Murărescu, Dumnezeu să o odihnească...

Dar aici, pe aceste holuri ale televiziunii, treceau oameni pe care îi vedeam la televizor, atunci când eram copil, și îi admiram. Şi se dezvoltase, ca în fiecare copil, dorința de a fi ca acele modele pe care le vedeam la televizor și îmi doream să fiu acolo. Iar când am pășit prima dată pe aceste holuri, mă întâlneam cu câte cineva sau vedeam pe cineva... mi se părea senzațional. Mi se părea că am pășit într-un univers extraordinar, de unde îmi doream foarte, foarte mult să mă încarc și să fiu și eu prezentă acolo, printre ei.

Ce te-a convins să intri în „Duelul pianelor”?

D.M.: Prietenia mea cu Adrian Enache, în primul rând! Este a doua mea experiență la „Duelul pianelor”. Am mai fost în emisiune atunci când Adrian făcea echipă cu Paula Seling, iar acum am revenit. Am primit cu drag invitația lui și a Iulianei Marciuc şi am zis: cum să nu vin la prieteni, la colegi și la o echipă frumoasă, cum să nu vin și eu?

Ce atuuri scoți la înaintare în duelul cu echipa adversă?

D.M.: Asta nu pot să știu, pentru că mie îmi place foarte mult să las lucrurile să mă surprindă și am învățat că e foarte important lucrul organic, știi, prima reacție. De aceea niciodată nu întreb ce se întâmplă acolo, pentru că îmi place mai mult să mă surprindă lucrurile. Dar pot să vă spun că am ceva prezență de spirit. Voi vedea.

Cu ce artiști și trupe rezonezi din generația ta?

D.M.: Rezonez cu foarte mulți, dacă vorbim de energie, de vibrație, a căror muzică îmi place mult. Bineînțeles că îmi place foarte mult, deși nu sunt neapărat generația mea, dar am crescut cu muzica lor, Holograf, am crescut cu toată muzica Mihaelei Runceanu, a Laurei Stoica, deși nu sunt din generația mea, eu întotdeauna am avut această latură mai retro și mi-a plăcut muzica de altădată, mi-a plăcut să ascult Aurelian Andreescu... Cred că toți artiștii îmi plac. Cred că fiecare artist – și, dacă vorbim de artist, mă refer la un artist complet – are ceva special, are o unicitate, are o particularitate. Are un lucru special și dăruiește ceva. Atât timp cât este autentic, fiecare om este special, fiecare artist are ceva de la care poți să te încarci, de la care ai ceva să înveți. Şi mie îmi place să iau lucrurile frumoase de la oameni și să învăț de la fiecare om pe care îl întâlnesc în viața mea. Dacă e vorba de profesie, bineînțeles că sunt atentă la tehnică, sunt atentă la foarte multe lucruri pentru că sunt cumva subiectivă, din cauza faptului că de o viață fac muzică și trăiesc cu muzica și prin muzică.

***

În fiecare duminică seară, carismaticul Adrian Enache arbitrează un duel muzical presărat cu provocări inedite, momente din arhiva TVR, poveşti amuzante, muzică live şi improvizaţii, alături de talentaţii Ilinca Băcilă, Ovi şi invitaţii lor. Show-ul aduce publicului întâlniri fabuloase cu artiști îndrăgiţi ai scenei româneşti, dar şi cu personalităţi din alte domenii: sportivi, jurnalişti, regizori, actori, medici etc.

Şi în noul sezon, atmosfera emisiunii e una relaxată, ca o întâlnire amicală, presărată cu tachinări, discuţii în contradictoriu, poveşti inedite ale invitaţilor, situaţii amuzante sau emoţionante. Concurs muzical, probe provocatoare, artişti pe alese şi gazde pline de energie şi voie bună – toate acestea fac din „Duelul pianelor” un show ce merită urmărit în fiecare duminică, de la ora 20.00, la TVR 2.