„Duelul pianelor”, cu Adrian Enache, Ovi şi Ilinca Băcilă, din nou la TVR 2!

PROMO

Din această primăvară, Adrian Enache ne aşteaptă din nou la „Duelul pianelor”, o „şuetă unde toată lumea cântă, râde, improvizează, şicanează în cel mai simpatic mod cu putinţă”. Din 6 aprilie, în fiecare duminică seară, de la 20.00, la TVR 2.

Muzică interpretată live, dans, antren, probe haioase şi umor spontan – pe scurt, divertisment de calitate. Este reţeta pe care „Duelul pianelor” o urmează încă din 2016, când emisiunea şi-a făcut debutul în grila TVR 2. Spre bucuria telespectatorilor, emisiunea revine pe micul ecran din această primăvară! Mai exact, de duminică, 6 aprilie, la ora 20.00, când se dă startul noului sezon al programului.

Conceput ca o confruntare între două generaţii de artişti, „mediată” de explozivul Adrian Enache, show-ul aduce publicului întâlniri fabuloase cu artiști îndrăgiţi ai scenei româneşti, dar şi cu personalităţi din alte domenii.

„Se vede treaba că am început tare bine anul, dacă am primit o asemenea veste bună, cum este cea a reluării Duelului pianelor, o emisiune pe care am produs-o câteva sezoane până în 2018 şi care revine în grila de primavară. Cum pentru fiecare timpul a trecut ca o clipă, şi pentru noi s-a întâmplat exact la fel. Dar revenim mai tonici, mai binedispuşi şi cu un chef de viaţă pe care dorim să îl transmitem telespectatorilor, mai ales că sunt vremuri nu tocmai uşoare”, anunţă cu entuziasm Iuliana Marciuc, cea care s-a aflat în spatele acestei producţii încă de la început.

La rândul său, Adrian Enache aşteaptă cu nerăbdare să ofere artiştilor ocazia de a se revedea într-un cadru amical şi plin de amuzament. „M-am bucurat în vară, în faţa televizorului, când am revăzut sezoanele din 2017 şi 2018 – unele episoade chiar m-au emoţionat, cum a fost, de exemplu, cel cu regretaţii Nicu Covaci şi Rona Hartner. Intenţia este de a aduce din nou emoţie într-o emisiune de divertisment, dar şi de a face invitaţii să se simtă în largul lor, ca la o şuetă unde toţi prietenii sunt din lumea artistică, unde toată lumea cântă, râde, improvizează, şicanează în cel mai simpatic mod cu putinţă”, explică vedeta.

Noutatea sezonului o reprezintă cooptarea în echipa „Duelul pianelor” a Ilincăi Băcilă, o prezenţă tonică şi plină de energie, dar şi o artistă cu o voce inconfundabilă, care şi-a confirmat valoarea inclusiv la nivel internaţional. Ilinca va coordona echipa „de tineret” a industriei muzicale româneşti, hotărâtă să ţină piept experimentaţilor conduşi de Ovi. Dacă vor ieşi scântei, vom vedea din această primăvară la TVR 2; putem fi, însă, convinşi că tachinările şi replicile spumoase nu vor lipsi!

„Atuurile mele sunt creativitatea şi vibe-ul tineresc. De asemenea, sunt o fire spontană şi funcţionez foarte bine sub presiune, cred că mă voi descurca grozav în duelul muzical. Ovi este un adversar de temut, având multă experienţă în spate, dar este şi un coleg de breaslă de la care ştiu că voi avea multe de învăţat”, precizează tânăra artistă.

„În orice duel muzical, cheia nu este neapărat să îi ‘faci față’ partenerului, ci să creezi împreună un moment special. Fiecare artist vine cu stilul său, cu energia lui, iar magia apare atunci când reușim să ne completăm și să aducem ceva unic în fața publicului. Sunt pregătit să mă las surprins, să improvizez și să dau tot ce am mai bun. Până la urmă, muzica nu e despre competiție, ci despre emoție și spectacol”, e replica adversarului ei, Ovi.

Şi în noul sezon, atmosfera emisiunii va fi relaxată, amuzantă, ca o întâlnire amicală, presărată cu tachinări, discuţii în contradictoriu, poveşti inedite ale invitaţilor, situaţii amuzante sau emoţionante şi provocări menite să aducă voie bună tuturor. Mai mult, vom vedea cântând, pe lângă artişti consacraţi, sportivi, jurnalişti, regizori, actori, medici etc.

Tot la capitolul „noutăţi” în „Duelul pianelor” se numără şi prezenţa trupei Popfolklorica, împreună cu Fraţii Cazanoi, care vor asigura acompaniamentul orchestral pentru toate momentele muzicale. „O altă surpriză a noului sezon este trupa lui Ovi, Popfolklorica, live în platoul Duelului pianelor, cu Sorin Zlat, Paul Stângă, Norbert Kocaczi, Constantin Nicolau şi Fraţii Cazanoi, toţi instrumentişti foarte apreciaţi, care ne ajută să transformăm fiecare ediţie într-un spectacol live plin de adrenalină”, mai punctează Iuliana Marciuc.

Concurs muzical, probe amuzante şi provocatoare, artişti pe alese şi gazde pline de energie şi voie bună – toate acestea fac din „Duelul pianelor” un show care a meritat aşteptarea până în această primăvară. Îl vom putea urmări în curând, la TVR 2.