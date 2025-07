Cea mai recentă producţie „Ocolul pământului în 80 de zile” se vede la TVR 2

PROMO

Coproducție Franţa, Germania, Italia şi Regatul Unit a anului 2021, „Ocolul pământului în 80 de zile” a fost filmat în Africa de Sud și România, iar peisajele şi clădirile din Bucureşti şi Ploieşti recompun atmosfera din Londra, Paris şi chiar New York.

Din 4 iulie, telespectatorii TVR 2 sunt invitaţi să urmărească, de la ora 20.05, cea mai recentă ecranizare a romanului omonim semnat de Jules Verne, „Ocolul pământului în 80 de zile” („AROUND THE WORLD IN 80 DAYS”). Miniseria, coproducție Franţa, Germania, Italia şi Regatul Unit a anului 2021, are patru părţi, pe care telespectatorii le pot urmări vinerea, începând din 4 iulie, ora 20.05. Regia îi aparţine lui Steve Barron, iar în rolurile principale îi revedem pe actorul scoţian David Tennant, ca exploratorul britanic Phileas Fogg, care își asumă pariul de a înconjura globul în 80 de zile şi actorul francez Ibrahim Koma, în rolul valetului Jean Passepartout. Cei doi sunt însoțiţi în aventura lor de tânăra jurnalistă Abigail Fix, interpretată de actriţa Leonie Benesch.

O importantă parte a serialului a fost filmat în România, iar clădirile din Bucureşti (în special arhitectura cu influență franceză a Centrului Vechi) şi Ploieşti au recompus atmosfera din Londra, Paris şi New York. Palatul Culturii din Ploieşti, unde în prezent funcționează biblioteca județeană și Muzeul Județean de Științele Naturii, cu o arhitectură monumentală, specifică perioadei interbelice, a fost ales să redea atmosfera de secol XIX a gărilor din New York. Filmările producţiei "Ocolul pământului în 80 de zile” au început în iarna anului 2020, dar au fost întrerupte din cauza restricțiilor impuse de pandemie, fiind reluate abia în luna noiembrie a aceluiași an.

Phileas Fogg, un gentleman excentric din Anglia victoriană, îşi pune în joc întreaga avere, afirmând că poate face ocolul Pământului în 80 de zile. În drumul lor în jurul lumii, Phileas Fogg şi majordomul său, Passepartout, sunt însoţiţi de ambiţioasa ziaristă Abigail Fix Fortescue, care visează la o carieră de succes într-o lume a bărbaţilor. Împreună, cei trei vor străbate multe ţări, vor face cunoştinţă cu diverse culturi şi vor avea parte de aventuri extraordinare.

Miniseria a fost difuzată în premieră de TVR 2 în luna octombrie 2023.

foto: @Slim 80 Days, Via Selectie Film TVR