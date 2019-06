„Opera de trei parale”, prima ecranizare a piesei lui Brecht, la TVR 3

Filmul „Opera de trei parale”, una dintre cele trei ecranizări ale celebrei piese scrise de Bertolt Brecht, poate fi vizionat sâmbătă, 29 iunie, la TVR 3, la ora 20.30.

Cineastul german Georg Wilhelm Pabst este cel care a transpus, pentru prima dată, piesa lui Brecht pe marele ecran, redând cât mai fidel partitura originală. Deși, după Shakespeare, Bertolt Brecht este considerat cel mai jucat autor din întreaga dramaturgie universală, puțini cineaști s-au încumetat să redea pe peliculă piese ca „Mutter Courage şi copiii ei” sau „Cercul de cretă caucazian”, care vorbesc despre moravurile social-politice ale vremii.

Filmul „Opera de trei parale” regizată în 1931 de Pabst, pe muzica compusă de Kurt Weil, a fost difuzată prima dată la New York, în același an, într-o versiune redusă (de 97 de minute). Și fără subtitare completă în limba engleză. În Germania, filmul nu a avut viață lungă, regimul nazist instalat la putere interzicând la scurt timp de la premieră difuzarea peliculei. Și asta pentru că morala operei lui Brecht nu se potrivea cu tezele naziste.În plus, Brecht era privit cu suspiciune de regimul nazist, dar și de alte țări din vest, din cauza teoriilor sale estetice neortodoxe şi pentru opiniile sale considerate comuniste.

Prin Brecht, și prin ecranizarea lui Pabst, prin atmosfera sumbră și radicală, spectatorul este adus în desişul Soho-ului din Londra, în lumea cerşetorilor, hoților, criminalilor şi prostituatelor. Aici, în această atmosferă londoneză a lumii interlope, soţii Peachum conduc o întreprindere prosperă, în care profitul este produs de cerşetori. Întreprinderea se pregăteşte de sărbătoare, deoarece încoronarea reginei promite încasări abundente din toate punctele de vedere. Între timp, fiica lor, Polly, îşi organizează în secret cununia cu Macheath, „Mackie-Şiş”, şeful şarmant al mafiei gangsterilor. Acesta este, pe scurt, povestea lui Brecht care aduce pe marele ecran imaginea unei lumi „underground” fără urme de puritate și onestitate umană.

Cu ajutorul muzicii compuse de Weil și al decorurilor semnate de rusul Andrei Andreiev, ”Opera de trei parale”, în versiunea cineastului german vorbește despre un ”tărâm de nicăieri”, care cu greu poate fi credibil, o Londră din secolul al XVII-lea, imaginată de un german care a trăit epoca Berlinului interbelic. În acest cadru, povestea lui Brecht despre neîndurătorul Mackie-Șiș curge ca o satiră socială necruțătoare, unde toată societatea apare ca fiind coruptă într-o formă sau alta.

Dau viață personajelor imaginate de Brecht actorii Fritz Rasp, Valeska Gert, Lotte Lenya, Carola Neher. Doar câteva dintre cântecele din piesa lui Brecht au folosite în film, fără a respecta ordinea inițială.

Filmul lui Pabst a fost distrus de naziști, în 1933, toate negativele fiind arse. Pelicula a fost restaurată și reconstruită abia în anii 1960.