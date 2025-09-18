"Ferma": Păstrarea tradițiilor montane | VIDEO

RECOMANDARI

În județul Alba, tradiția pastorală se menține vie prin promovarea stânelor tradiționale, a pășunatului montan și a prelucrării laptelui la stână. Urmărim o ediție "Ferma", duminică, 21 septembrie, de la ora 9:00, la TVR 2 și online pe TVR+.

Discuția cu crescătorii locali evidențiază importanța sprijinului acordat acestor oameni dedicați păstrării tradițiilor montane.

.

.

Este esențială o abordare duală, ce îmbină principiile economice moderne, "business to business" pe placul tinerilor, cu valorile tradiționale ale vieții la munte. Pentru ca tradiția să continue, este vital ca tinerii să rămână implicați, iar acest lucru presupune nu doar pasiune, ci și un trai decent.

.

Munca grea depusă pentru îngrijirea animalelor trebuie să fie recompensată, asigurând astfel bunăstarea familiilor și continuitatea activităților agricole.

. Este esențială o abordare duală, ce îmbină principiile economice moderne, "business to business" pe placul tinerilor, cu valorile tradiționale ale vieții la munte. Pentru ca tradiția să continue, este vital ca tinerii să rămână implicați, iar acest lucru presupune nu doar pasiune, ci și un trai decent.Munca grea depusă pentru îngrijirea animalelor trebuie să fie recompensată, asigurând astfel bunăstarea familiilor și continuitatea activităților agricole.

Andrei Hada este un tânăr cu studii universitare care a ales să urmeze calea ciobăniei. Cu o pasiune profundă pentru această meserie, el își petrece majoritatea anului alături de cele 300 de oi turcane, sus pe munte. Ajutat de câini loiali și de măgari rezistenți, el duce mai departe o tradiție seculară. este un tânăr cu studii universitare care a ales să urmeze calea ciobăniei. Cu o pasiune profundă pentru această meserie, el își petrece majoritatea anului alături de cele 300 de oi turcane, sus pe munte. Ajutat de câini loiali și de măgari rezistenți,

.

De primăvara până toamna târziu, laptele oilor este valorificat în diverse moduri. Inițial, acesta este folosit pentru hrănirea mieilor, asigurându-le o creștere sănătoasă. După întărcarea mieilor, laptele este muls și transformat în produse lactate tradiționale, precum caș proaspăt și sărat, urdă și telemea. Aceste produse sunt apoi comercializate în piețe agroalimentare și târguri locale, aducând un venit important pentru familia crescătorului și contribuind la economia locală.

.

Alexandru Hada, tatăl său, subliniază o problemă stringentă: lipsa de sprijin pentru crescătorii de animale. Este imperativ ca guvernanții să adopte o legislație clară, care să protejeze drepturile acestora și să le ofere sprijinul necesar pentru a valorifica pășunile.

.

Birocrația excesivă și dependența de autoritățile locale reprezintă obstacole majore în dezvoltarea acestui sector.

. , tatăl său, subliniază o problemă stringentă: lipsa de sprijin pentru crescătorii de animale. Este imperativ ca guvernanții să adopte o legislație clară, care să protejeze drepturile acestora și să le ofere sprijinul necesar pentru a valorifica pășunile. Lucrările de amenajare a pășunilor, deși necesare, nu sunt suficiente. Trebuie susținută menținerea resurselor naturale, iar rolul benefic al ovinelor în acest proces nu trebuie ignorat.

. Agricultura extensivă, bazată pe metode organice și pe transhumanță, este esențială pentru un viitor sustenabil, fiind o alternativă viabilă la practicile agricole intensive, care ignoră echilibrul natural. Agricultura extensivă, bazată pe metode organice și pe transhumanță, este esențială pentru un viitor sustenabil, fiind o alternativă viabilă la practicile agricole intensive, care ignoră echilibrul natural. . Problematica faunei sălbatice din România, accentuată de interacțiunea conflictuală dintre urs și om, necesită o analiză aprofundată și soluții sustenabile. Dispersarea animalelor sălbatice, precum ursul, lupul, râsul și șacalul, către zone locuite reprezintă o amenințare directă la siguranța cetățenilor și a animalelor domestice.

.

Această situație alarmantă este rezultatul unui dezechilibru ecologic, cauzat de defrișările masive și de practicile de vânătoare intensive care au redus sursele naturale de hrană ale animalelor sălbatice, forțându-le să caute resurse în proximitatea așezărilor umane. Această situație alarmantă este rezultatul unui dezechilibru ecologic, cauzat de defrișările masive și de practicile de vânătoare intensive care au redus sursele naturale de hrană ale animalelor sălbatice, forțându-le să caute resurse în proximitatea așezărilor umane.

.

Soluțiile propuse, precum împușcarea sau relocarea animalelor, sunt considerate inadecvate și ineficiente pe termen lung. În schimb, se impune implementarea unor măsuri proactive, susținute de stat, care să vizeze protejarea comunităților rurale și conservarea faunei sălbatice.

Afacere integrată la Baia, în județul Tulcea

Modernizarea sistemelor de irigații în zona Complexului Razim-Sinoe, ilustrată de investiția de 8 milioane de euro în stațiile de pompare din comuna Baia, reprezintă un model relevant de avans agricol susținut de eforturi locale. Rolul esențial în acest demers l-a avut inginerul Ion Bălan cu o profundă legătură cu comunitatea, beneficiind de experiență administrativă și parlamentară.

Investiția, cu un cost de 2000 lei/ha, promite o amortizare rapidă prin monitorizarea individuală a consumului de apă, aplicată pe o suprafață de 4000 de hectare irigabile.

Ca antreprenor agricol, Ion Bălan gestionează 2050 de hectare, cultivând cereale, oleaginoase și porumb, din care 1600 beneficiază de irigații. Mai mult, valorificând tradiția viticolă familială și accesând fonduri europene începând cu 2009, a reconvertit 50 de hectare de plantație viticolă cu soiuri nobile, implementând irigații prin picurare.

.

Producția de vin, realizată într-o stație proprie de vinificare, atinge 300.000 de litri anual, beneficiind de o linie de îmbuteliere și baricuri de stejar, finanțate tot prin fonduri europene.



Integrarea verticală a afacerii este completată de o cramă modernă, o livadă de nuci și o stație de brichetat resturi vegetale. O echipă competentă, alcătuită dintr-un inginer specialist, personal permanent și zilieri, asigură succesul operațiunilor agricole și vinicole, culesul manual al strugurilor de masă reflectând atenția acordată calității.

.

Emisiune de: Viorel Alexandru Popescu și Eugen Daniel Iancu Cosmeriuc

"Ferma", duminică, 21 septembrie, de la ora 9:00, la TVR 2 și online pe TVR+

.