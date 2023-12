Maria Coman: „Iubesc şi trăiesc muzica psaltică pentru că dăruieşte emoţie, dragoste şi bucurie celor ce o ascultă”

Ediție specială „Mic Dejun cu un Campion” în Ajunul Crăciunului. Sâmbătă, 23 decembrie, de la ora 10:00, invitata Danielei Zeca Buzura este Maria Coman, solistă de muzică psaltică, jurnalist.

A susținut concerte în Franţa, Germania, Austria şi în alte părţi ale lumii unde diaspora românească este foarte numeroasă, pe scene prestigioase ca Musikverein din Viena dar şi pe cea a Ateneului Român, peste numai şase zile, Maria Coman este déjà un nume cunoscut şi apreciat pentru calităţile vocale şi pentru prezenţa sa carismatică şi graţioasă.

Absolventă de filologie dar şi de jurnalism şi limbi străine, Maria Coman a început să-şi valorifice calităţile vocale prin participarea timpurie la diverse concursuri muzicale unde a cântat muzică pop sau jazz. Cu o prezenţă scenică convingătoare ea s-a bucurat de succesul la care speră orice tânăr interpret la început de carieră. La numai 20 de ani se părea că drumul său era déjà trasat. Însă, întâlnirea cu un părinte bătrân şi înţelept care i-a vorbit cu blâneţe, dragoste i-a schimbat total nu numai viaţa ci şi parcursul profesional, îndreptând-o către o muzică inabordabilă multora dintre interpreţi. Inabordabilă nu din cauza lipsei calităţilor vocale ci, a lipsei acelei stări de graţie, acelei sensibilităţi subtile, acelei credinţe fără echivoc în puterea divină a lui Dumnezeu.

„Ce am parcurs atunci, la debut, a fost doar o etapă. Are locul ei pentru că m-a ajutat mult ca tehnică vocală şi ca scriere. Dar, simţeam tot timpul că lipsea ceva. Acum mi-am găsit cu adevărat menirea. Ce cânt în prezent este de fapt cea mai profundă rugăciune, o interiorizare sublimă care nici nu visam că mă va împlini în acest fel. Nu caut faima, doresc să dăruiesc prin vocea mea dată de Dumnezeu bucurie, emoţie, căldură, siguranţa că nu ne putem pierde. Harul meu este muzica psaltică. Acum am înţeles”, spune Maria Coman.

Aşa încât Maria Coman a devenit una dintre cele câteva interprete – dacă nu cumva unica – care abordează acest tip repertoriu psaltic ce ne întoarce din nou la tradiţia bizantină. Nu a fost niciodată o muzică uitată, pentru că ea se cântă în bisericile ortodoxe dintotdeauna dar, Maria Coman a reuşit s-o facă înţeleasă, s-o extragă din spaţiul liturgic şi s-o apropie de percepţia contemporanilor.

„Oamenii îl pot regăsi pe Dumnezeu mai ales prin exemplul sfinţilor închisorilor despre care se vorbeşte prea puţiun în zilele noastre. Forţaţi fiind de austeritatea vremii, ei au reuşit să păstreze vie esenţa credinţei ortodoxe atât cât au vieţuit cât şi după ce au plecat dintre noi. De aceea, cred că poporul român are multiple surse de inspiraţie şi nădejde în ceea ce priveşte spiritualitatea care trebuie cu orice preţ menţinută vie în timpurile acestea tulburi pe care le trăim acum”, adaugă Maria Coman.

Vocea ei pătrunzătoare şi totuşi atât de catifelată se pliază perfect pe structura şi melosul psaltic. Dublată de clipuri video filmate în locuri în înaltă spiritualitate sau de recitalurile în săli de concerte consacrate ea pune în valoare un patrimoniu străvechi care întoarce publicul la rădăcinile sale creştine cele mai autentice.

De aici vine, cu siguranţă şi succesul ei la publicul larg, nu doar la cel românesc, ci şi la cel străin. Turneele pe care intreprinde o pune în rând cu alţi interpreţi care încearcă să popularizeze muzica cu rădăcini biblice dar, ceea ce o particularizeză pe ea în mod special, este tocmai această rădăcină adâncă şi autentică a muzicii psaltice, nealterată de trecerea mileniilor. Această zestre nepreţuită, credinţă profundă şi interiorizare spirituală este căutată ca apa vie de oamenii care-şi doresc o clipă de răgaz într-un tumult cotidian din ce în ce mai înnegurat.

Şi pentru ca emoţia să fie deplină şi speranţa în bine şi frumos să se păstreze nealterată în sufletele noastre am dorit s-o ascultăm pe Maria Coman cu două colinde minunate: ’’Imnul iubirii’’ (sursa: Trinitas TV) şi Rugăciunea domnească ’’Tatăl Nostru’’ – o înregistrare live in concert, de la Musikverein/Viena, 2023 – un a fost acompaniată de Orchestra Operei Române din Bucureşti, dirijor Daniel Jinga (sursa: arhiva personală).

Ediţia specială dedicată luminoastei Naşteri a Pruncului Iisus, a avut rezervat în platoul emisiunii un scurt recital de colinde la care, alături de invitata Danielei Zeca Buzura au participat şi trei studenţi la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Justinian Patriarhul", membri ai Grupului psaltic ’’Tronos’’ al Patriarhiei Române, dirijor şi coordinator: Pr. Arhidiacon Mihail Bucă. Aceştia sunt Ioan Corniţescu, Vlad Mario Aschembrener şi Dumitru Cristian Doboş cărora le mulţumim pentru atmosfera deosebită pe care au creat-o şi pentru care au fost aplaudaţi la scenă deschisă atât de echipa de la Mic Dejun cu un Campion cât şi de vizitatorii Librăriei Cărtureşti care s-au oprit pentru câteva minute ca să asculte o cântare cu adevărat înălţătoare a unui colind minunat, ’’La peştera din Bethleem’’, care ne-a apropiat şi mai mult de spiritul acestor zile de mare sărbătoare.

