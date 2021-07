Marea muzică a României și a lumii întregi, la TVR3

La TVR3, muzica de calitate este o obișnuință, nu o excepție. În luna august, continuăm să transmitem cele mai importante evenimente muzicale din țară și să marcăm, prin armonii sonore, sărbători dragi sufletului românesc.

TVR3 și-a consolidat, de la începutul anului 2021 și până acum, statutul său de susținător al artelor, în general, și al muzicii, în special. Cele mai importante evenimente muzicale și-au găsit o fidelă reflectare în programele TVR3, după cum, pe de altă parte, sărbătorile dragi sufletelor noastre au primit un plus de strălucire prin muzica difuzată pe canalul dedicat culturii de către Televiziunea Română.

Până în 19 august, în fiecare seară de miercuri și joi, de la ora 19.30, în cadrul celei de-a X-a ediție a Festivalului Internațional ”Vara Magică 2021”, desfășurată sub titlul ”Marea Muzică a lumii la București”, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru a urmări, în transmisiune directă de la Ateneul Român, concerte susținute de artiști și orchestre de prestigiu, care dovedesc, o dată mai mult, că Festivalul Internațional “Vară Magică” este unul dintre evenimentele culturale estivale marcante ale Europei și una dintre puținele manifestări de acest gen care aduce în prim-plan capitala României.

Dar, la TVR3, prezența muzicii de calitate este o obișnuință, nu un eveniment.

De Ziua Independenței Statelor Unite ale Americii, pe 4 iulie, s-a difuzat concertul simfonic „The Jungle”, susţinut de Wynton Marsalis, împreună cu Orchestra Națională Simfonică a României, dirijată de Cristian Măcelaru.

Concertul de la Sala Radio a fost parte din turneul în România al celui mai cunoscut trompetist contemporan, Wynton Marsalis, împreună cu „Jazz at Lincoln Center Orchestra”, în cadrul celei de-a XXI-a ediții a Întâlnirilor JTI.

Simfonia ”The Jungle”, compusă de Wynton Marsalis pentru aniversarea a 175 de ani de existență a Filarmonicii din New York, a avut premiera parțială în decembrie 2016, iar interpretarea integrală a lucrării, alături de Orchestra Națională Simfonică a României, condusă de Cristian Măcelaru, a fost chiar la Jazz at Lincoln Center din New York, în ianuarie 2019.

Ziua Eroilor, sărbătorită în fiecare an de Înălțarea Domnului, este, prin ea însăși, încărcată cu o emoție aparte.

În acest an, soprana Alexandra Coman, Orchestra Metropolitană București sub bagheta lui Daniel Jinga și corul bărbătesc „Cantus Domini” au propus un material special, care a fost difuzat la TVR3 pe parcursul zilei, aducând un plus de sensibilitate și dramatism.

Cântecul „Cocorii” este o metaforă ce omagiază soldații români care au făcut sacrificul suprem în cele două războaie mondiale și în teatrele de operațiuni din zilele noastre. Într-o zi a aducerii aminte, piesa ne-a făcut să suportăm mai ușor imensele pierderi omenești, aducând, ca un balsam, ideea că aceia care s-au jertfit pentru noi trăiesc într-o altă dimensiune, celestă, acolo unde putem privi oricând ne este dor. Videoclipul a fost realizat la Mausoleul de la Mărășești, un loc cu semnificații ce transcend epoca, o adevărată catedrală a istoriei naționale.

Tot la începutul lui iunie, v-am invitat să urmăriți la TVR3 cea de-a XXX-a ediție a Concursului Internațional de Canto „Ionel Perlea”, găzduit de Slobozia. Sunt trei decenii de când în acest oraș este omagiată personalitatea compozitorului și dirijorului român Ionel Perlea, printr-un festival concurs care îi poartă numele.

În aceeși perioadă, canalul cultural al Televiziunii Române a transmis cele trei Finale ale secțiunilor violoncel, vioară și pian din cadrul Concursului Internațional George Enescu. La fiecare dintre cele trei secțiuni, România a avut reprezentați de excepție, muzicieni de o rară valoare internațională, concurenți redutabili care au impresionat atât publicul prezent în sala Ateneului Român cât și reprezentanții juriilor internaționale.

Concursul Internațional George Enescu 2020 a derulat prima fază în cursul anului trecut, cu promisiunea de a aduce Frumusețe în viață, în pofida pandemiei. Concursul s-a reinventat cu o premieră în lumea muzicii clasice internaționale, primele două etape ale secțiunilor fiind organizate online și oferind, astfel, unui număr de 205 tineri artiști, posibilitatea de a participa la acest eveniment.

La final de mai, ați putut urmări Concertul extraordinar „PIAZZOLLA 99” urmat de „Filmul Turneului Internațional Stradivarius 2020”, cu violonistul Alexandru Tomescu și artistul argentinian de bandoneon, Omar Massa.

Muzica înseamnă conexiune în ciuda distanțării! Turneului Internațional Stradivarius, ajuns la cea de-a XIII-a ediție, s-a numit „PIAZZOLLA 99” și a fost un proiect dedicat aniversării a 99 ani de la nașterea marelui muzician argentinian, Astor Piazzolla.

Filmul turneului a fost difuzat în continuarea concertului și a surprins emoția, momentele și experiențele unice pe care le-au trăit artiștii, dar și publicul spectator, după o perioadă greu încercată de pandemia de COVID-19.

Alexandra Coman, soprana care a apărut pe scenă alături de legende ale muzicii de operă precum José Carreras şi Plácido Domingo, a fost o prezență care a adus un plus de frumusețe programelor TVR3 din acest an. În 19 februarie, de Ziua Națională Constantin Brâncuși, ea s-a alăturat Orchestrei Metropolitane București într-un concert de neuitat, sub bagheta dirijorului Daniel Jinga. În program au fost cuprinse creații simfonice de inspirație folclorică, purtând semnătura lui Ciprian Porumbescu, Gherase Dendrino, Tiberiu Brediceanu, Ioan Chirescu, Eugen Doga, evenimentul fiind realizat cu sprijinul Institutului Cultural Român.

Tot în 19 februarie, TVR3 a dăruit telespectatorilor săi Concertul extraordinar aniversar „145 de ani de la naşterea marelui sculptor Constantin Brâncuşi", organizat de către Centrul Național de Artă „Tinerimea Română" în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, sub patronajul Ministerului Culturii. Marin Cazacu, managerul Centrului Naţional de Artă „Tinerimea Română”, declara la repetiţii: „Acest proiect inedit a pornit de la dragostea lui Constantin Brâncuși pentru muzica folclorică românească. Orchestra Română de Tineret, alături de maestrul Cristian Mandeal și solistele Monica Bejenaru și Simina Croitoru, vor interpreta piesele folclorice cele mai apreciate de marele sculptor român, aducându-i un omagiu de suflet cu ocazia împlinirii a 145 ani de la naștere. Această muzică îl emoționa și-l inspira atât de mult încât, după un concert, i-a declarat marii artiste Maria Tănase: „Când te ascult cum le zici, Mărie, aș fi în stare să dăltuiesc pentru fiecare cântec de-al nostru o Pasăre Măiastră" .

Ziua Culturii Naționale, 15 ianuarie, a deschis anul cultural 2021 la TVR3.

Iar muzica nu avea cum să lipsească.

Atunci, telespectatorii noștri au putut urmări evenimentul extraordinar organizat de Academia Română în parteneriat cu Filarmonica „George Enescu” la Ateneul Român.

Alocuțiunile emoționante ale acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, acad. Eugen Simion, președintele Secției de Filologie și Literatură a Academiei Române și inițiator al Zilei Culturii Naționale, și acad. Răzvan Theodorescu, vicepreședinte al Academiei Române și președintele Secției de Arte, Arhitectură și Audio-Vizual, care au vorbit despre rolul simbolic al Zilei Culturii Naționale în păstrarea și cultivarea identității naționale, au fost urmate de un concert susținut de Filarmonica „George Enescu“, sub bagheta dirijorului Horia Andreescu. În program au fost cuprinse lucrări de: Ludwig van Beethoven, George Enescu, Doru Popovici, Constantin Silvestri, Bela Bartok, Dan Dediu.

Aceste evenimente muzicale au fost completate, pe parcursul întregului an, cu sute de ore de muzică tradițională românească (emisiunile ”Drumul lui Leșe” și ”Cântec și poveste” ), jazz ( ”Festivalul de jazz de la Ploiești”), rock (programul ”Remix”), alcătuind un mozaic în care fiecare telespectator al canalului TVR3 poate descoperi muzica sufletului său.

Și vom continua...

În 15 august, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, în cadrul programului ”65 de ani - România în UNESCO”, TVR3 va oferi un moment special telespectatorilor săi, în interpretarea corului Madrigal, iar în 19 august, va fi Ziua Enescu pe canalul cultural al Televiziunii Române.

Documentarul în trei părți ”Plaiurile dorului – Casele lui George Enescu”, un interviu cu istoricul Georgeta Filitti sub genericul ”Enescu în viața personală”, ”Experimentul Enescu” – prin care se va creiona un altfel de portret al extraordinarului compozitor român, dar și interviul în cadrul căruia Grigore Leșe va analiza elementele de folclor din creația enesciană vor transforma Ziua Enescu de la TVR3 într-o adevărată sărbătoare care va prefața debutul Festivalului Internațional care poartă numele marelui compozitor. Bineînțeles, vom fi acolo, în 28 august Caravana TVR3 fiind gata să ia pulsul primelor momente din Festival.

Rămâneți, așadar, alături de noi!

Un articol de Aziza Micu