Festivalul Enescu: Amintiri despre Zubin Mehta

Cristina Lascu vă prezintă portrete ale unor muzicieni care au participat la Festivalul Enescu.

BAGHETA LUI PROSPERO

La ediţia din 2017, FILARMONICA DIN ISRAEL DIRIJATĂ DE ZUBIN MEHTA a susţinut două concerte în seria „Mari orchestre ale lumii”.

Mi-au plăcut enorm ambele programe. Concertul de Schumann a fost interpretat de pianista Katia Buniatishvilli într-o manieră foarte elegantă şi senzuală. De fapt, toată fiinţa ei degajă o feminitate tulburătoare care se transmite şi amplifică prin muzică. Iar vioara lui Leonidas Kavakos a avut un sunet de frumuseţe rară, delicat şi emoţionant în acelaşi timp.

A fost extraordinar, i-am admirat sensibilitatea deosebită şi claritatea sunetului. A reuşit să creeze o atmosferă chiar de vis şi toată sala a simţit acest lucru, altfel nu ar fi fost aplaudat din toată inima aşa cum l-am aplaudat cu toţii. Interpretarea sa a fost într-adevăr una romantică, cum a fost şi Simfonia a IX-a de Schubert, copleşitoare prin frumuseţea armonică şi melodică.

Zubin Mehta a fost, ca de obicei, la superlativ, nu ne dezamăgeşte niciodată. Acest venerabil star al muzicii clasice este ca un Prospero, un veritabil magician, ai senzaţia că recreează Universul cu fiecare gest pe care-l face, că muzica se naşte din vârful baghetei lui, întreaga lui fiinţă inspirând certitudinea unor adevăruri la care, cu generozitate, ne face şi pe noi părtaşi.

La vârsta lui, reuşeşte să conducă orchestra cu o mână sigură, totul a fost impecabil. Sub bagheta lui Zubin Mehta, Orchestra din Israel are o omogenitate incredibilă, un sunet de o frumuseţe rară. Mă uitam la Zubin Mehta şi mă minunam de câtă forţă şi precizie are, în ciuda faptului că au trecut atâţia ani de la ediţia din 1964, când a debutat la Festivalul Enescu!...

